Одним із претендентів на трофей вважається збірна Бельгії. Зіркове покоління гравців "червоних дияволів" вже позаду, проте команда Руді Гарсії все одно має топовий склад, повідомляє RBFA.

Чому викликали Лукаку?

Французький коуч вирішив не публікувати розширений список, а одразу назвав фінальну заявку команди. До списку 26 футболістів увійшли головні зірки команди Кевін Де Брюйне та Ромелу Лукаку.

Присутність останнього є доволі контраверсійним питанням для Бельгії. З одного боку, Ромелу є легендою збірної та забив аж 89 голів за "червоних дияволів".

Серед європейських команд лише Роналду має більше голів за свою збірну. Проте поточний сезон для Лукаку складається вкрай невдало. Гравець довго відновлювався від травми стегна, а у квітні знову повернувся в лазарет.

Крім того, Ромелу мав конфлікт із тренером Наполі Антоніо Конте, через що так і не вийшов жодного разу в основі. У поточній кампанії бельгієць відіграв лише п'ять матчів, забивши один гол.

Воротарі:

Тібо Куртуа (Реал)

Сенне Ламменс(Манчестер Юнайтед)

Майк Пендерс (Страсбург)

Захисники:

Максім Де Кейпер (Брайтон)

Тімоті Кастань (Фулхем)

Артур Теат (Айнтрахт)

Зено Дебаст (Спортінг)

Брендон Мехеле (Брюгге)

Натан Нгуа (Лілль)

Коні Де Вінтер (МІлан)

Тома Меньє (Лілль)

Йоакін Сейс (Брюгге)

Півзахисники:

Ніколя Раскін (Рейнджерс)

Юрі Тілеманс (Астон Вілла)

Аксель Вітсель (Жирона)

Ханс Ванакен (Брюгге)

Амаду Онана (Астон Вілла)

Кевін Де Брюйне (Наполі)

Алексіс Салемакерс (Мілан)

Шарль Де Кетеларе (Аталанта)

Нападники:

Ромелу Лукаку (Наполі)

Доді Лукебакіо (Бенфіка)

Жеремі Доку (Манчестер Сіті)

Леандро Троссар (Арсенал)

Дієго Морейра (Страсбург)

Матіас Фернандес-Пардо (Лілль)

Сам же Ромелу відкидає будь-які конфлікти в Наполі. Лукаку зізнається. що на його ігрові проблеми вплинули не тільки травми, а ще і проблеми в особистому житті.

Цей сезон для мене дуже складний через травму та особисту втрату. Я не почуваюся добре фізично. Після обстеження стало зрозуміло, що є запалення та рідина у м’язі. Це вже друга проблема після мого повернення на поле, тому я вирішив пройти реабілітацію в Бельгії. Я маю бути впевненим, що повністю відновився, адже останнім часом я був не в найкращій формі,

– писав Лукаку у себе в інстаграм.

Також до заявки потрапив і конкурент Андрія Луніна по Реалу Тібо Куртуа. А ось невиклик кіпера Ноттінгем Форест Матса Сельса став неспдіванкою.

Тренер замість нього обрав кіпера Страсбурга Майка Пендерса. Також на чемпіонаті світу не зіграють такі відомі форварди як Луї Опенда (Ювентус) та Міші Батшуаї (Айнтрахт).

Що чекає на Бельгію на Мундіалі?