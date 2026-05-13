Попри статус ключових героїв переможного Євро-2024, обидва зіркові гравці не потрапили навіть до розширеної заявки з 55 футболістів, яку Іспанія подала до ФІФА. Це рішення фактично закриває для них двері на майбутній мундіаль, пише AS.

Дивіться також Останній шанс Неймара: зірку збірної Бразилії несподівано повернули у список на ЧС-2026

Що це означає?

Відсутність форварда та правого захисника означає, що троє з чотирьох капітанів чемпіонської Іспанії на Євро-2024 не зіграють на ЧС-2026.

Мората, який забив 37 голів за збірну, втратив позиції через слабкий сезон у Комо, де відзначився лише раз. Карвахаль же постраждав через серію травм і нестачу ігрової практики в мадридському Реалі.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Особливо несподіваним це виглядає у випадку Морати, який довгий час залишався одним із головних голосів роздягальні та був важливою частиною атмосфери в команді. Щодо Карвахаля, то його досвід великих турнірів і лідерські якості також вважалися козирем, однак фізичний стан, очевидно, став вирішальним фактором.

Нові лідери "Фурії Рохи"

Після болючого рішення Луїса де ла Фуенте капітанські ролі мають перейти до Родрі, Унаї Сімона та Феррана Торреса.

У центрі нового проєкту – молодші виконавці, які вже проявили себе в останніх міжнародних кампаніях. Де ла Фуенте прагне створити команду, здатну не лише захищати титули, а й домінувати на дистанції наступного циклу.

Остаточну заявку з 26 гравців Іспанія оголосить 25 травня.

Чого очікувати від збірної Іспанії на ЧС-2026?