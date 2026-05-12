Один із найяскравіших футболістів покоління може не встигнути відновитися до найважливішого турніру у карєєрі. Захисник Баварії отримав серйозне ушкодження в нещодавньому матчі за клуб – його участь у чемпіонаті світу під питанням, повідомляє The Guardian.

Що відомо про травму Девіса?

У Альфонсо Девіса діагностували розрив м'яза, а на повноцінне відновлення потрібно щонайменше шість тижнів. Теоретично канадець ще може повернутися вже під час турніру, однак будь-який переліт до Канади чи зміна реабілітаційного графіка можуть серйозно вдарити по його шансах.

Девіс отримав травму в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Ризик надто великий

За регламентом мюнхенський клуб повинен відпустити гравця до збірної за три тижні до старту ЧС-2026. Саме тому перед Девісом постає драматичний вибір: поїхати до збірної навіть без гарантії гри або залишитися відновлюватися, ризикуючи пропустити історичний домашній турнір.

Канадська футбольна асоціація заявила, що перебуває в "тісному контакті" з Девісом і підтримує зв'язок з медичною командою Баварії.

Девіс забив 15 голів у 58 матчах за збірну Канади, включаючи перший гол країни на чемпіонаті світу з футболу 2022 року в Катарі.

Він не грав за національну збірну з березня 2025 року та був виключений з їхнього останнього збору через іншу травму підколінного сухожилля.