18-річний хавбек Лілля Аюб Буадді прийняв рішення виступати за Марокко після непотрапляння в заявку національної команди Франції на чемпіонат світу-2026. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо на своїй сторінці в інстаграмі.

Дивіться також Легендарний друг Мессі не зіграє на ЧС-2026: у чому причина

Що відомо про Буадді та його рішення?

За словами інсайдера, Буадді увійде до остаточної заявки збірної Марокко на турнірі у США, Канаді та Мексиці.

Буадді виступав за молодіжні збірні Франції різного віку. За команду до 21 року зіграв 10 матчів та відзначився одним голом.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Цього сезону півзахисник провів 41 гру за Лілль у всіх турнірах, в яких віддав одну результативну передачу. За даними порталу Transfermarkt, ринкова вартість гравця становить 50 мільйонів євро.

Успіхи збірної Марокко

Останні роки Марокко перетворилося на одну з найсильніших збірних Африки та головних відкриттів світового футболу. Найгучніший прорив стався на ЧС-2022 у Катарі, де команда вперше в історії вийшла до півфіналу турніру, сенсаційно вибивши Іспанію та Португалію.

Після того успіху марокканці закріпилися серед стабільних учасників топ-турнірів і регулярно демонструють високий рівень у відборі до великих змагань. Команда поєднує європейську школу багатьох легіонерів із потужною африканською фізикою та дисципліною, що робить її одним із фаворитів на континенті й небезпечним суперником для будь-якої збірної світу.

Нагадаємо, Марокко став переможцем минулого Кубка Африканських Націй після того, як фактичному тріумфатору, збірній Сенегалу, присудили технічну поразку.

Однак капітан марокканців Ашраф Хакімі відмовився визнавати це рішення, не бажаючи бути "кабінетним" чемпіоном.