Попри завершення міжнародної кар’єри ще у 2024 році, нападник Інтер Маямі не закрив двері у збірну. Сам Суарес заявив, що "ніколи не відмовить", якщо Уругвай потребуватиме його допомоги на чемпіонаті світу, але останні інсайди з Південної Америки свідчать: камбек може так і не відбутися, передає 24 Канал.

Чи зіграє Суарес на ЧС-2026?

39-річний бомбардир відкрито визнав, що все ще має мотивацію та жагу до боротьби, попри свій вік. Після гучного конфлікту з Марсело Б'єлсою та критики тренера він також перепросив за свої слова, давши зрозуміти, що не бачить перешкод для повернення, пише Reuters.

Втім, за даними журналіста Родрі Васкеса, наставник Уругваю не включив досвідченого нападника навіть до попереднього розширеного списку на мундіаль. Це означає, що ставка, ймовірно, буде зроблена на молодших виконавців, а Суарес ризикує залишитися поза головним турніром планети.

Легенда без прощального акорду?

Для багатьох уболівальників можливий п’ятий чемпіонат світу Суареса міг би стати красивим завершенням великої міжнародної історії. Однак нинішній Уругвай Б'єлси дедалі більше асоціюється з оновленням, де ключові ролі отримують нові лідери на кшталт Федеріко Вальверде, інформує Sbnation.

Таким чином, навіть попри готовність ветерана допомогти, рішення тренерського штабу може поставити крапку в його кар'єрі у небесно-блакитній футболці ще до старту ЧС-2026.

