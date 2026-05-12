Підопічні Ліонеля Скалоні їдуть на Мундіаль захищати трофей, який вони здобули у 2022 році. За місяць до старту турніру тренер визначився із попередньою заявкою "альбіселесте", повідомляє AFA.
Кого викликав Ліонель Скалоні?
Наставник Аргентини назвав імена 55 футболістів, які можуть поїхати на ЧС-2026. Серед них очікувано опинився і восьмиразовий переможець Золотого м'яча Ліонель Мессі, який нині виступає за Інтер Маямі.
Також в попередню заявку потрапили Ніко Пас (Комо), Франко Мастантуоно (Реал), Алехандро Гарначо (Челсі) та Джанлука Престіанні (Бенфіка). Останній, до слова, має пропустити перші два матчі на ЧС-2026 через бан за расизм.
Як виглядає розширена заявка Аргентини на ЧС-2026
Натомість не потрапив до заявки команди Пауло Дибала, який є конкурентом Артема Довбика в Ромі. Правда, таке рішення від Скалоні було очікуваним, адже 32-річний нападник не грав за збірну з 2024 року.
Пауло є визначною фігурою для Серії А. У складі Палермо, Ювентуса та Роми нападник забив аж 131 гол у 368-ми іграх, а також п'ять разів вигравав чемпіонат з туринцями. У збірній же Дибала не був важливим гравцем, на його рахунку лише 4 голи у 40 матчах.
Проте у 2022-му Пауло допоміг Аргентні стати чемпіоном світу, забивши у серії пенальті в фіналі. У поточному ж сезоні Дибала оформив 3 голи та п'ять асистів у 25-ти іграх за Рому, повідомляє Transfermarkt.
Що чекає на Аргентину на чемпіонаті світу-2026?
- "Альбіселесте" відправляться на свій 19-ий Мундіаль в історії. Раніше Аргентина вже тричі ставала найкращою командою світу.
- У 1978 році південноамериканці здолали у фіналі домашнього турніру Нідерланди (3:1), а у 1986-му разом із неперевершеним Дієго Марадоною перестріляли у фіналі Німеччину (3:2).
- Саме Аргентина є чинним чемпіоном світу, оскільки у 2022-му підопічні Скалоні здобули трофей у фіналі проти французів в серії пенальті. Ще тричі "альбіселесте" програвали у вирішальному матчі (1930, 1990, 2014).
- Згідно з жеребкуванням ЧС-2026 Аргентина була відправлена в групу J. Там Мессі і компанія зіграють проти Алжиру (16 червня), Австрії (22 червня) та Йорданії (27 червня).