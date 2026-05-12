Підопічні Ліонеля Скалоні їдуть на Мундіаль захищати трофей, який вони здобули у 2022 році. За місяць до старту турніру тренер визначився із попередньою заявкою "альбіселесте", повідомляє AFA.

Кого викликав Ліонель Скалоні?

Наставник Аргентини назвав імена 55 футболістів, які можуть поїхати на ЧС-2026. Серед них очікувано опинився і восьмиразовий переможець Золотого м'яча Ліонель Мессі, який нині виступає за Інтер Маямі.

Також в попередню заявку потрапили Ніко Пас (Комо), Франко Мастантуоно (Реал), Алехандро Гарначо (Челсі) та Джанлука Престіанні (Бенфіка). Останній, до слова, має пропустити перші два матчі на ЧС-2026 через бан за расизм.



Як виглядає розширена заявка Аргентини на ЧС-2026

Натомість не потрапив до заявки команди Пауло Дибала, який є конкурентом Артема Довбика в Ромі. Правда, таке рішення від Скалоні було очікуваним, адже 32-річний нападник не грав за збірну з 2024 року.

Пауло є визначною фігурою для Серії А. У складі Палермо, Ювентуса та Роми нападник забив аж 131 гол у 368-ми іграх, а також п'ять разів вигравав чемпіонат з туринцями. У збірній же Дибала не був важливим гравцем, на його рахунку лише 4 голи у 40 матчах.

Проте у 2022-му Пауло допоміг Аргентні стати чемпіоном світу, забивши у серії пенальті в фіналі. У поточному ж сезоні Дибала оформив 3 голи та п'ять асистів у 25-ти іграх за Рому, повідомляє Transfermarkt.

