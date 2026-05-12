Кожна збірна може заявити на турнір 26 футболістів, з яких троє мають бути воротарями. Зазвичай тренери визначають розширену заявку, після чого відсіюють когось, повідомляє nfsbih.ba.

Кого викликали боснійці?

Проте вже за місяць до турніру одна збірна же остаточно визначилась із фінальною заявкою. Мова про сенсаційну Боснію і Герцеговину, яка не пустила на чемпіонат світу потужну збірну Італії.

Наставник команди Сергєй Барбарез визначився із 26-ма футболістами, які мають поїхати на Мундіаль. До складу увійшли найкращі гравці країни, серед яких є і досвідчені Едін Джеко та Сеад Колашинац.

Воротарі:

Нікола Василь (Санкт-Паулі)

Мартін Зломіслич (Рієка)

Осман Хаджикич (Славен Белупо).

Захисники:

Сеад Колашинац (Аталанта)

Амар Дедич (Бенфіка)

Ніхад Муякич (Газіантепспор)

Нікола Катич (Шальке)

Тарік Мухаремович (Сассуоло)

Степан Радельїч (Рієка)

Денніс Хаджикадунич (Сампдорія)

Нідаль Челік (Ланс)

Півзахисники:

Амір Хаджиахметович (Халл Сіті)

Іван Шуньїч (Пафос)

Іван Башич (Астана)

Дженіс Бурнич (Карлсруе)

Ермін Махмич (Слован Ліберець)

Беньямин Тахірович (Брондбю)

Амар Мемич (Вікторія Пльзень)

Армін Гігович (Янг Бойз)

Керім-Сем Алайбегович (Зальцбург)

Есмір Байрактаревич (ПСВ)

Нападники:

Ермедін Демірович (Штутгарт)

Йово Лукич (Універсітатя Клуж)

Самед Баждар (Ягеллонія)

Харіс Табакович (Боруссія Менхенгладбах)

Едін Джеко (Шальке)

Резервний список:

Тарік Карич (Вележ Мостар)

Младен Юркас (Борац)

Ар’ян Малич (Штурм)

Емір Карич (Штурм)

Юсуф Газібегович (Штурм)

Іфет Джаковац (Акрон)

Даріо Шарич (Антальяспор)

Амер Гояк (Рієка)

Харіс Хайрадинович (Касимпаша)



Заявка Боснії і Герцеговини на чемпіонат світу-2026 / фото nfsbih.ba

Також варто відзначити, що у боснійську збірну викликали Деміровича та Табаковича, які цього сезон забили по 12 голів у Бундеслізі. Особливо цікаво буде подивитися на кіпера Санкт-Паулі Ніколу Васіля.

З 2019 по 2021 роки футболіст виступав у луганській Зорі, після чого перебрався в Бундеслігу. Згідно з Transfermarkt, цього сезону Васіль оформив п'ять кліншитів за Санкт-Паулі, а також став героєм матчу проти Італії, вигравши серію пенальті.

Що чекає на боснійців на ЧС-2026?