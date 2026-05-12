Кожна збірна може заявити на турнір 26 футболістів, з яких троє мають бути воротарями. Зазвичай тренери визначають розширену заявку, після чого відсіюють когось, повідомляє nfsbih.ba.

До теми Топ-5 найбільш екзотичних збірних, які зіграють на чемпіонаті світу-2026

Кого викликали боснійці?

Проте вже за місяць до турніру одна збірна же остаточно визначилась із фінальною заявкою. Мова про сенсаційну Боснію і Герцеговину, яка не пустила на чемпіонат світу потужну збірну Італії.

Наставник команди Сергєй Барбарез визначився із 26-ма футболістами, які мають поїхати на Мундіаль. До складу увійшли найкращі гравці країни, серед яких є і досвідчені Едін Джеко та Сеад Колашинац.

Воротарі:

  • Нікола Василь (Санкт-Паулі)
  • Мартін Зломіслич (Рієка)
  • Осман Хаджикич (Славен Белупо).

Захисники:

  • Сеад Колашинац (Аталанта)
  • Амар Дедич (Бенфіка)
  • Ніхад Муякич (Газіантепспор)
  • Нікола Катич (Шальке)
  • Тарік Мухаремович (Сассуоло)
  • Степан Радельїч (Рієка)
  • Денніс Хаджикадунич (Сампдорія)
  • Нідаль Челік (Ланс)

Півзахисники:

  • Амір Хаджиахметович (Халл Сіті)
  • Іван Шуньїч (Пафос)
  • Іван Башич (Астана)
  • Дженіс Бурнич (Карлсруе)
  • Ермін Махмич (Слован Ліберець)
  • Беньямин Тахірович (Брондбю)
  • Амар Мемич (Вікторія Пльзень)
  • Армін Гігович (Янг Бойз)
  • Керім-Сем Алайбегович (Зальцбург)
  • Есмір Байрактаревич (ПСВ)

Нападники:

  • Ермедін Демірович (Штутгарт)
  • Йово Лукич (Універсітатя Клуж)
  • Самед Баждар (Ягеллонія)
  • Харіс Табакович (Боруссія Менхенгладбах)
  • Едін Джеко (Шальке)

Резервний список:

  • Тарік Карич (Вележ Мостар)
  • Младен Юркас (Борац)
  • Ар’ян Малич (Штурм)
  • Емір Карич (Штурм)
  • Юсуф Газібегович (Штурм)
  • Іфет Джаковац (Акрон)
  • Даріо Шарич (Антальяспор)
  • Амер Гояк (Рієка)
  • Харіс Хайрадинович (Касимпаша)


Заявка Боснії і Герцеговини на чемпіонат світу-2026 / фото nfsbih.ba

Також варто відзначити, що у боснійську збірну викликали Деміровича та Табаковича, які цього сезон забили по 12 голів у Бундеслізі. Особливо цікаво буде подивитися на кіпера Санкт-Паулі Ніколу Васіля.

З 2019 по 2021 роки футболіст виступав у луганській Зорі, після чого перебрався в Бундеслігу. Згідно з Transfermarkt, цього сезону Васіль оформив п'ять кліншитів за Санкт-Паулі, а також став героєм матчу проти Італії, вигравши серію пенальті.

Що чекає на боснійців на ЧС-2026?

  • Для збірної Боснії і Герцеговини це буде лише друга участь на Мундіалі. Минулого разу балканці грали на ЧС у 2014 році, коли посіли третє місце в групі з Аргентиною, Нігерією та Іраном.
  • У відборі на ЧС-2026 Боснія і Герцеговина посіла друге місце у групі з Австрією, Румунією, Кіпром та Сан-Марино. Це дозволило проти у стадію пле-оф, де підопічні Барбареза впорались із Вельсом та Італією (обидва рази – по пенальті).
  • Згідно з жеребкуванням ЧС-2026, Боснія і Герцеговина опинилась в групі В, де зіграє проти однієї з країн-господарок. Балканці гратимуть проти Канади (12 червня), Швейцарії (18 червня) та Катару (24 червня).