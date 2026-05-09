Підопічні Столе Сольбаккена їдуть на чемпіонат світу з великими амбіціями. Заради цього команда був натуралізований один з героїв місцевої команди Буде-Глімт, повідомляє NRK.

Чи гратиме Гайкін за Норвегію?

Мова про Микиту Гайкіна, який мешкав у Росії та донедавна був громадянином країни-терористки. На початку цього року кіпер отримав норвезький паспорт.

Головною метою Микити був виступ за збірну цієї країни. адже за Росію він так і не був заграний. Гайкін претендував на потрапляння до заявки на ЧС-2026.

Проте ФІФА ще не винесла рішення щодо статусу гравця. За нормами організації футболіст має право змінити футбольне громадянство, якщо має родичів у новій країні або проживає в ній мінімум п'ять років.

Саме останньою нормою і бажав скористатися Гайкін, який перебрався в Норвегію у 2019 році. Проте у 2023-му Микита перейшов до англійського Брістоль Сіті на два місяці.

Цей трансфер міг стати причиною для ФІФА розглядати перебування Гайкіна в Норвегії перерваним і таким, яке не триває 5 безперервних років. Якщо Микиті не вдасться довести факт проживання в країні у цей період, гравцю не дозволять грати за збірну до 2028 року.

Що відомо про Микиту Гайкіна?

Відзначимо, що Гайкін народився в Ізраїлі, проте вже два роки повернувся з батьками до Росії. Саме там він почав займатися футболом і ще дитиною поїхав закордон.

Футболіст перебував в академіях англійських клубів, а на дорослому рівні дебютував у португальському Насьоналі. В Росію воротар повернувся лише на рік у 2015-му, де грав за Мордовію та Кубань.

Цього сезону Гайкін запалив у складі Буде-Глімт, який став сенсацією Ліги чемпіонів. Норвезький клуб несподівано дістався 1/8 фіналу турніру, обігравши на своєму шляху Манчестер Сіті, Атлетіко та двічі Інтер.

У поточному сезоні ЛЧ Микита відіграв 14 матчів, з яких два – насухо, повідомляє Transfermarkt. До слова, минулого сезону воротар допоміг Буде-Глімту дійти до півфіналу Ліги Європи.

Що чекає на збірну Норвегії на ЧС-2026?