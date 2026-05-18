Розширення чемпіонату до 48 збірних, проведення матчів одразу в США, Канаді та Мексиці, а також колосальні логістичні масштаби викликали хвилю обурення серед природоохоронців. На думку критиків, футбольне свято може обернутися безпрецедентним ударом по довкіллю, пише The Guardian.

Чому виникла проблема?

За даними західних медіа, головною проблемою стане транспортна логістика. Через величезні відстані між містами-господарями командам, уболівальникам і персоналу доведеться постійно пересуватися літаками, що різко збільшить вуглецевий слід турніру.

Експерти наголошують, що ЧС-2026 ризикує перевершити всі попередні турніри за обсягами шкідливих викидів. Особливе занепокоєння викликає саме формат "трьох країн", який значно ускладнює екологічну оптимізацію.

ФІФА обіцяє "зелений" турнір, але критики не вірять

У ФІФА запевняють, що працюють над програмами компенсації викидів і сталого розвитку. Організація обіцяє інвестувати в екологічні ініціативи, модернізацію інфраструктури та скорочення негативного впливу.

Втім, критики називають ці заяви спробою приховати масштаб проблеми. На їхню думку, жодні компенсаційні програми не перекриють шкоди від масових авіаперельотів і глобальної логістики, через що ЧС-2026 уже охрестили потенційно "найбруднішим" в історії футболу.

