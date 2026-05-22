Участь 34-річного футболіста на мундіалі опинилася під величезним питанням через серйозне ушкодження, яке замовчував його клуб. Тренерський штаб та футбольні функціонери шоковані новими подробицями медичного обстеження гравця, пише ESPN.

Що відомо про травму Неймара?

Бразильська конфедерація футболу (CBF) б'є на сполох через таємничість навколо здоров'я 34-річного форварда. Раніше його нинішній клуб Сантос заспокоював фанатів, заявляючи про легкий набряк.

Насправді ж травма Неймара виявилася значно серйознішою, а процес відновлення затягнеться на невизначений термін, що викликало лють у керівництва збірної через відсутність точних даних.

Карло Анчелотті у паніці перед стартом чемпіонату світу-2026

Вже зараз відомо, що Неймар з величезною ймовірністю пропустить товариські поєдинки проти Панами та Єгипту.

Більше того, головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті змушений екстрено збирати консиліум, аби вирішити, чи зможе зірка відновитися бодай до першого туру групового етапу ЧС-2026 проти Марокко, який відбудеться 14 червня.

Нагадаємо, раніше тренер висунув Неймару низку вимог задля потрапляння у склад. Анчелотті заявив 34-річному футболісту, що він не буде капітаном команди та навіть гравцем основи.

Крім того, до нападника Сантоса на тренуваннях будуть такі ж вимоги, як і до інших футболістів. Зрештою футболіста навіть позбавлять улюбленого 10-го номера.