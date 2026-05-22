Як завжди, бразильці везуть на Мундіаль неймовірний за кадрами склад, а тепер ще й із топ-тренером. 24 Канал розповідає, чого можна очікувати від "селесао".

Як Бразилія виступала на чемпіонатах світу?

Бразилія – збірна-рекордсмен чемпіонатів світу. По-перше, це єдина команда, яка не пропустила жодного з 22-х попередніх Мундіалей. Лише на двох з них "селесао" не виходили у плей-оф.

По-друге, бразильці є збірною-рекодсменкою за кількістю трофеїв. На рахунку південноамериканців п'ять Кубків світу, а також по два комплекти срібних та бронзових медалей.

Востаннє Бразилія вигравала турнір аж у 2002 році. Після того проклятою для "селесао" стадією стала 1/4 фіналу. З п'яти наступних Мундіалей "пентакампеоне" подолали її лише у 2014-му.

Але, мабуть, краще б не долали, адже ті 1:7 у півфіналі домашнього ЧС важко стерти з пам'яті. Зрештою перед ЧС-2026 збірна пішла на радикальний крок, вперше в історії запросивши іноземного тренера.

Історія виступів Бразилії на Мундіалях:

1930 – груповий раунд

– груповий раунд 1934 – 1/8 фіналу

– 1/8 фіналу 1938 – третє місце

– третє місце 1950 – фінал

– фінал 1954 – 1/4 фіналу

– 1/4 фіналу 1958 – перемога

1962 – перемога

1966 – груповий раунд

– груповий раунд 1970 – перемога

1974 – четверте місце

– четверте місце 1978 – третє місце

– третє місце 1982 – другий груповий раунд

– другий груповий раунд 1986 – 1/4 фіналу

– 1/4 фіналу 1990 – 1/8 фіналу

– 1/8 фіналу 1994 – перемога

1998 – фінал

– фінал 2002 – перемога

2006 – 1/4 фіналу

– 1/4 фіналу 2010 – 1/4 фіналу

– 1/4 фіналу 2014 – четверте місце

– четверте місце 2018 – 1/4 фіналу

– 1/4 фіналу 2022 – 1/4 фіналу

Як потрапили на Мундіаль?

У 2025-му "селесао" очолив Карло Анчелотті. Зірковий італієць ніколи не працював зі збірними, зате запалював у Мілані, Реалі, Баварії, Челсі та інших клубах. Зрештою саме"Тато Карло" виграв рекордні п'ять трофеїв Ліги чемпіонів.

Відбір на Мундіаль вийшов провальним для Бразилії. Команда посіла лише п'яте з 10-ти місць у кваліфікаційній таблиці, відставши від лідера Аргентини аж на десять очок.

Якби не розширення чемпіонату світу, бразильці могли вперше пролетіти повз турнір. Але не потрапити у топ-6 все ж було важко. Проте вини Анчелотті в цьому майже немає, оскільки у 14-ти з 18-ти матчах "селесао" тренував його попередник Дорівал Жуніор.

Чого чекати на ЧС-2026?

Зрештою на Мундіалі від бразильців і правда можна чекати прориву. Давно у команди не було такого зіркового підбору гравців та настільки іменитого тренера.

Вінісіус, Рафінья, Мартінеллі, Кунья, Ендрік – в атаці у Анчелотті буде приємний головний біль щодо вибору. Зрештою на турнір має поїхати і Неймар. Нападник втратив топову форму, але є найкращим бомбардиром в історії "селесао" (79 голів).



Карло Анчелотті обрав 26-х гравців на чемпіонат світу-2026 / фото з інстаграму збірної Бразилії

При цьому і захист у Бразилії виглядає надійно. Аліссон досі надійний в Ліверпулі, Магальяес є оплотом захисту Арсеналу, Маркіньос веде ПСЖ до успіху в ЛЧ, а Каземіро досі не втрачає форму в Манчестер Юнайтед.

Орієнтовний склад Бразилії: Аліссон – Веслі, Маркіньос, Магальяес, Сантос – Каземіро, Гімараеш – Мартінеллі, Кунья, Рафінья – Вінісіус.

Група бразильцям дісталась посередня. Гаїті виглядає "хлопчиками" для биття, де "селесао" спробують забити якомога більше. Натомість Шотландія та Марокко можуть впертися та доставити проблем південноамериканцям.

Проте вже перші стадії плей-оф можуть зупинити команду Анчелотті. В 1/16 фіналу на них можуть чекати шведи чи нідерландці, в 1/8 фіналу – сенсаційна Норвегія, а у чвертьфіналі – непробивна Англія. Тож навіть прохід у півфінал вже стане успіхом для "селесао".

Календар групи для Бразилії: