Команда має амбіції здобути Кубок світу під керівництвом легендарного Карло Анчелотті, повідомляє UOL Esporte. "Селесао" мають розкішний підбір футболістів, тому для тренера вибір гравців є приємним головним болем.

До теми Збірна Бразилії несподівано вирішила долю свого топ-тренера ще до чемпіонату світу

Кого обрав Анчелотті?

Зрештою Анчелотті спочатку назвав розширений список гравців на Мундіаль, який включав у себе 55 футболістів. Тепер же італієць опублікував фінальну заявку Бразилії.

Головною інтригою було потрапляння Неймара у цей список. Форвард Сантоса не був надто яскравим останнім часом та мав проблеми зі здоров'ям.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Проте Анчелотті все ж викликав нападника на цей чемпіонат світу. Саме Неймар є найкращим бомбардиром в історії збірної Бразилії. На його рахунку 79 голів у 128-ми матчах згідно з Transfermarkt.

Воротарі:

Аліссон Бекер (Ліверпуль)

Едерсон Мораес (Фенербахче)

Вевертон (Греміо)

Захисники:

Даніло (Фламенго)

Дуглас Сантос (Зеніт)

Габріель Магальяес (Арсенал)

Маркіньйос (ПСЖ)

Глейсон Бремер (Ювентус)

Лео Перейра (Фламенго)

Роджер Ібаньес (Аль-Ахлі)

Алекс Сандро (Фламенго)

Веслі (Рома)

Півзахисники:

Каземіро (Манчестер Юнайтед)

Бруну Гімараеш (Ньюкасл)

Фабіньо (Аль-Іттіхад)

Даніло (Ботафого)

Лукас Пакета (Фламенго)

Луїс Енріке (Зеніт)

Райян (Борнмут)

Нападники:

Вінісіус Жуніор (Реал)

Неймар (Сантос)

Рафінья (Барселона)

Ігор Тьягу (Брентфорд)

Габріель Мартінеллі (Арсенал)

Матеус Кунья (Манчестер Юнайтед)

Ендрік (Ліон)



Карло Анчелотті обрав 26-х гравців на чемпіонат світу-2026 / фото з інстаграму збірної Бразилії

Хто не потрапив на ЧС-2026?

Зазначимо, що Неймар нині є лідером Сантоса та потроху набирає форму. У 2026 році нападник оформив 6 голів та три асисти у 13-ти зустрічах. Сам Анчелотті пояснив свій вибір на користь 34-річного форварда.

Ми обрали Неймара не тому, що вважаємо його хорошим запасним, а через ті якості, які він може дати команді. Він може зіграти одну хвилину, п’ять або всі 90, пробити пенальті. Ми обрали цих гравців, тому що вони щось дадуть команді,

– висловився Анчелотті.

Судячи з усього, головною "жертвою" потрапляння Неймара в заявку став Жоау Педру. Гравець постійно викликався у збірну та є основним форвардом Челсі. Проте сам клуб останнім часом розчаровує, а Педру забив лише двічі у останніх 12-ти зустрічах.

Окрім цього, Анчелотті відсіяв досвідченого Тьягу Сілву, зірку Ла Ліги Ентоні та хавбека Ньюкасла Жоелінтона. Натомість у заявці "селесао" знайшлось місце для двох гравців з російського Зеніта.

Чого чекати від Бразилії на ЧС-2026?