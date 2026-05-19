Команда має амбіції здобути Кубок світу під керівництвом легендарного Карло Анчелотті, повідомляє UOL Esporte. "Селесао" мають розкішний підбір футболістів, тому для тренера вибір гравців є приємним головним болем.

Кого обрав Анчелотті?

Зрештою Анчелотті спочатку назвав розширений список гравців на Мундіаль, який включав у себе 55 футболістів. Тепер же італієць опублікував фінальну заявку Бразилії.

Головною інтригою було потрапляння Неймара у цей список. Форвард Сантоса не був надто яскравим останнім часом та мав проблеми зі здоров'ям.

Проте Анчелотті все ж викликав нападника на цей чемпіонат світу. Саме Неймар є найкращим бомбардиром в історії збірної Бразилії. На його рахунку 79 голів у 128-ми матчах згідно з Transfermarkt.

Воротарі:

  • Аліссон Бекер (Ліверпуль)
  • Едерсон Мораес (Фенербахче)
  • Вевертон (Греміо)

Захисники:

  • Даніло (Фламенго)
  • Дуглас Сантос (Зеніт)
  • Габріель Магальяес (Арсенал)
  • Маркіньйос (ПСЖ)
  • Глейсон Бремер (Ювентус)
  • Лео Перейра (Фламенго)
  • Роджер Ібаньес (Аль-Ахлі)
  • Алекс Сандро (Фламенго)
  • Веслі (Рома)

Півзахисники:

  • Каземіро (Манчестер Юнайтед)
  • Бруну Гімараеш (Ньюкасл)
  • Фабіньо (Аль-Іттіхад)
  • Даніло (Ботафого)
  • Лукас Пакета (Фламенго)
  • Луїс Енріке (Зеніт)
  • Райян (Борнмут)

Нападники:

  • Вінісіус Жуніор (Реал)
  • Неймар (Сантос)
  • Рафінья (Барселона)
  • Ігор Тьягу (Брентфорд)
  • Габріель Мартінеллі (Арсенал)
  • Матеус Кунья (Манчестер Юнайтед)
  • Ендрік (Ліон)


Карло Анчелотті обрав 26-х гравців на чемпіонат світу-2026 / фото з інстаграму збірної Бразилії

Хто не потрапив на ЧС-2026?

Зазначимо, що Неймар нині є лідером Сантоса та потроху набирає форму. У 2026 році нападник оформив 6 голів та три асисти у 13-ти зустрічах. Сам Анчелотті пояснив свій вибір на користь 34-річного форварда.

Ми обрали Неймара не тому, що вважаємо його хорошим запасним, а через ті якості, які він може дати команді. Він може зіграти одну хвилину, п’ять або всі 90, пробити пенальті. Ми обрали цих гравців, тому що вони щось дадуть команді,
– висловився Анчелотті.

Судячи з усього, головною "жертвою" потрапляння Неймара в заявку став Жоау Педру. Гравець постійно викликався у збірну та є основним форвардом Челсі. Проте сам клуб останнім часом розчаровує, а Педру забив лише двічі у останніх 12-ти зустрічах.

Окрім цього, Анчелотті відсіяв досвідченого Тьягу Сілву, зірку Ла Ліги Ентоні та хавбека Ньюкасла Жоелінтона. Натомість у заявці "селесао" знайшлось місце для двох гравців з російського Зеніта.

Чого чекати від Бразилії на ЧС-2026?

  • Бразилія залишається єдиною збірною, яка брала участь у всіх чемпіонатах світу в історії. Команда рекордні п'ять разів вигравала трофей, а також здобула по два комплекти срібних та бронзових нагород.
  • Втім "селесао" не вразили у відборі на Мундіаль, посівши лише п'яте місце у відбірковій таблиці. Кваліфікацію команда починала ще під керівництвом Доріваля Жуніора, а вже влітку 2025-го її очолив Карло Анчелотті.
  • Згідно з жеребкуванням ЧС-2026, Бразилія опинилась у групі C. "Селесао" на цьому етапі зіграють проти Марокко (13 червня), Гаїті (19 червня) та Шотландії (24 червня).