Команда має амбіції здобути Кубок світу під керівництвом легендарного Карло Анчелотті, повідомляє UOL Esporte. "Селесао" мають розкішний підбір футболістів, тому для тренера вибір гравців є приємним головним болем.
Кого обрав Анчелотті?
Зрештою Анчелотті спочатку назвав розширений список гравців на Мундіаль, який включав у себе 55 футболістів. Тепер же італієць опублікував фінальну заявку Бразилії.
Головною інтригою було потрапляння Неймара у цей список. Форвард Сантоса не був надто яскравим останнім часом та мав проблеми зі здоров'ям.
Проте Анчелотті все ж викликав нападника на цей чемпіонат світу. Саме Неймар є найкращим бомбардиром в історії збірної Бразилії. На його рахунку 79 голів у 128-ми матчах згідно з Transfermarkt.
Воротарі:
- Аліссон Бекер (Ліверпуль)
- Едерсон Мораес (Фенербахче)
- Вевертон (Греміо)
Захисники:
- Даніло (Фламенго)
- Дуглас Сантос (Зеніт)
- Габріель Магальяес (Арсенал)
- Маркіньйос (ПСЖ)
- Глейсон Бремер (Ювентус)
- Лео Перейра (Фламенго)
- Роджер Ібаньес (Аль-Ахлі)
- Алекс Сандро (Фламенго)
- Веслі (Рома)
Півзахисники:
- Каземіро (Манчестер Юнайтед)
- Бруну Гімараеш (Ньюкасл)
- Фабіньо (Аль-Іттіхад)
- Даніло (Ботафого)
- Лукас Пакета (Фламенго)
- Луїс Енріке (Зеніт)
- Райян (Борнмут)
Нападники:
- Вінісіус Жуніор (Реал)
- Неймар (Сантос)
- Рафінья (Барселона)
- Ігор Тьягу (Брентфорд)
- Габріель Мартінеллі (Арсенал)
- Матеус Кунья (Манчестер Юнайтед)
- Ендрік (Ліон)
Карло Анчелотті обрав 26-х гравців на чемпіонат світу-2026 / фото з інстаграму збірної Бразилії
Хто не потрапив на ЧС-2026?
Зазначимо, що Неймар нині є лідером Сантоса та потроху набирає форму. У 2026 році нападник оформив 6 голів та три асисти у 13-ти зустрічах. Сам Анчелотті пояснив свій вибір на користь 34-річного форварда.
Ми обрали Неймара не тому, що вважаємо його хорошим запасним, а через ті якості, які він може дати команді. Він може зіграти одну хвилину, п’ять або всі 90, пробити пенальті. Ми обрали цих гравців, тому що вони щось дадуть команді,
– висловився Анчелотті.
Судячи з усього, головною "жертвою" потрапляння Неймара в заявку став Жоау Педру. Гравець постійно викликався у збірну та є основним форвардом Челсі. Проте сам клуб останнім часом розчаровує, а Педру забив лише двічі у останніх 12-ти зустрічах.
Окрім цього, Анчелотті відсіяв досвідченого Тьягу Сілву, зірку Ла Ліги Ентоні та хавбека Ньюкасла Жоелінтона. Натомість у заявці "селесао" знайшлось місце для двох гравців з російського Зеніта.
Чого чекати від Бразилії на ЧС-2026?
- Бразилія залишається єдиною збірною, яка брала участь у всіх чемпіонатах світу в історії. Команда рекордні п'ять разів вигравала трофей, а також здобула по два комплекти срібних та бронзових нагород.
- Втім "селесао" не вразили у відборі на Мундіаль, посівши лише п'яте місце у відбірковій таблиці. Кваліфікацію команда починала ще під керівництвом Доріваля Жуніора, а вже влітку 2025-го її очолив Карло Анчелотті.
- Згідно з жеребкуванням ЧС-2026, Бразилія опинилась у групі C. "Селесао" на цьому етапі зіграють проти Марокко (13 червня), Гаїті (19 червня) та Шотландії (24 червня).