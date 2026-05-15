Проте останні роки завершувались для "селесао" невдачами. Тепер же Бразилія вперше за довгий час зробила ставку на іноземного тренера, запросивши легендарного Карло Анчелотті, повідомляє CBF.

Чи тренуватиме Анчелотті збірну Бразилії?

Контракт із італійцем був розрахований до завершення ЧС-2026. Очікувалось, що за підсумками турніру бразильська федерація прийме рішення щодо подальшої співпраці із Карло.

Проте в організації прийняли рішення ще до старту змагання. Федерація футболу Бразилії офіційно оголосила про продовження контракту із Анчелотті.

Італійський тренер тепер пов'язаний із "селесао" до літа 2030 року, тобто до завершення наступного Мундіалю. Сам тренер не приховує радості від пролонгації угоди.

З першої хвилини в Бразилії я зрозумів, що означає футбол для цієї країни. Ми працюємо над тим, щоб повернути збірну на вершину світового футболу. Але ми хочемо більше перемог, більше часу, більше роботи. Ми дуже раді оголосити, що ми крокуємо разом до чемпіонату світу-2030. Дякую за довіру, теплий прийом та підтримку,

– йдеться у заяві Анчелотті.

Чому Бразилія обрала Анчелотті?

Нагадаємо, що "Тато Карло" очолив збірну Бразилії у травні минулого року. За цей час команда провела під його орудою 10 матчів і лише половину з них виграла, повідомляє Transfermarkt.

При цьому призначення Анчелотті є непересічною подією для Бразилії. Карло став першим іноземним тренером "селесао" з 1965 року. При цьому сам коуч ніколи до цього не тренував збірні.

Зрештою досягнення Анчелотті не викликають сумнівів у його топ-рівні. Італієць виграв аж п'ять Кубків чемпіонів на чолі Мілана та Реала. Крім цього, спеціаліст вигравав усі топ-ліги та чотири рази визнавався найкращим тренером світу.

