Серед учасників ЧС-2026 буде збірна Тунісу, яка вже втретє поспіль кваліфікувалась на Мундіаль. Проте напередодні старту змагання "Орли Карфагену" зіштовхнулись із неприємною ситуацією, повідомляє FootAfrica.

Що сталось в збірній Тунісу?

Наставник команди Сабрі Лямуші вже оголосив фінальну заявку Тунісу на чемпіонат світу. В ній не опинилось чинного захисника Шахтаря Алаа Грама.

Окрім цього, у складі африканської команди мав бути присутнім 19-річний форвард Луе Бен Фархат. Нападника запрсили на Мундіаль, але гравець несподівано відмовився від виклику.

Наставник Тунісу розповів, що йому зателефонував батько Бен Фархата. Він попросив Лямуші не викликати сина на турнір, адже він був неготовий до цього.

Я був шокованим. Я зателефонував Луе, але він не відповів. Потім я зателефонував його батькові і він теж не відповів. Це неповага до тренера, тому це питання для мене закрито,

– зізнався Лямуші.

Відзначимо, що Луе вперше був викликаний до збірної Тунісу у березні цього року. Тоді він відіграв два матчі за "Орлів Карфагену", тож очікувалось, що із викликом футболіста на чемпіонат світу не буде проблем.

Бен Фархат є вихованцем німецького Карлсруе, за який виступає досить. Згідно з даними Transfermarkt, цього сезону нападник відіграв 19 матчів у Другій Бундеслізі, забивши шість голів у 19-ти матчах.

З ким Туніс гратиме на чемпіонаті світу?