Одразу чотири команди дебютують на Мундіалі. Крім того, чимало збірних повернулись на турнір після тривалої паузи, повідомляє 24 Канал.

Як ДР Конго повернулась на Мундіаль?

Серед цих команд є ДР Конго, яка пройшла важку кваліфікацію. Конголезці не пустили на Мундіаль титуловані Камерун та Нігерію, а у Міжконтинентальному плей-оф впорались із Ямайкою.

Востаннє країна брала участь на ЧС аж у 1974 році, причому тоді ще під назвою Заїр. Той вихід на турнір запам'ятався фанатам кількома дикими історія.

Команда потрапила у непросту групу з Шотландією, Югославією та чинними на той момент чемпіонами світу бразильцями. Заїр був явним аутсайдером групи, проте в самій країні боляче сприймали невдачі команди.

Чому Заїр провалився на ЧС-1974?

На той момент Заїром керував місцевий диктатор Мобуту Сесе Секо, який занурив країну в корупцію. Тож успіхи на футбольному полі мали б покращити настрої суспільства та відбілити його репутацію.

Втім у першому турі збірна Заїру поступилась Шотландії 0:2, а у другому зазнала ніщивної поразки від Югославії. Рахунок 0:9 досі залишається одним з рекордів розгрому в історії чемпіонату світу.

Це приниження спричинило відверте оскаженіння з боку Мобуту. Голова країни передав послання для команди в Німеччину із очевидним натяком.

Якщо програєте в останньому турі більш ніж у три м'ячі, на вас вдома чекають вже вириті могили,

– йшлось у повідомленні від Мобуту.

Хтозна, чи то Секо так хотів мотивувати, чи то жартував, чи то справді погрожував. І поки фанати очікували на чергове свято футболу, гравці Заїру готувались до гри в постійному страху.

Як пройшов "матч життя" проти Бразилії?

А боятися було чого, адже суперником у третьому турі була Бразилія, яка була чинним на той момент переможцем Мундіалю. Втім гравцям Заїру дивом вдалось уникнути, можливо, фатального для них рахунку.

Африканці бились в прямому сенсі за своє життя, але Бразилія відкрила рахунок ще в першому таймі зусиллями Жаїрзіньо. Після перерви точними ударами відзначились Рівелліно та Вальдоміро, що зробило рахунок 3:0 за десять хвилин до фінального свистка.

Ще один м'яч міг привести в дію ті самі погрози від заїрського диктатора. Під завісу матчу "селесао" отримали право на небезпечний стандарт. Під час нього відверто зірвався захисник африканців Мвепу Ілунга, вибивши м'яч з позначки ще до виконання удару.

Зрештою Заїру вдалось не пропустити четвертий гол. Хоча, за чутками, африканцям підіграли самі бразильці, які були в курсі погроз з боку диктатора та цілеспрямовано зупинились на трьох м'ячах.

