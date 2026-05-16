На Мундіаль у США, Канаді та Мексиці доволі впевнено кваліфікувалась збірна Тунісу, повідомляє Equipedutunisiee. Команда набрала 28 з 30-ти можливих очок у відбірковій групі.
Чому не викликали гравця з УПЛ?
При цьому підопічні Сабрі Лямуші не пропустили жодного голу в цих іграх. Зрештою Туніс одним з перших оголосив фінальну заявку на чемпіонат світу-2026.
Українські вболівальники мали надію побачити у складі "Орлів Карфагену" центрбека Алаа Грама, який виступає за Шахтар. 24-річний гравець цього сезону допоміг "гірникам" виграти УПЛ та дійти до півфіналу Ліги конференцій.
Проте Лямуші вирішив не викликати Грама до збірної. Алаа вже має у своєму активі 7 матчів за збірну Тунісу згідно з Transfermarkt, а на останній збір у березні наставник викликав гравця.
Тоді Грам вийшов на поле у спарингу проти Канади, допомігши своїй збірній оформити кліншит (0:0). Натомість замість Алаа в центрі захисту Тунісу на ЧС-2026 зможуть зіграти представники далеко не найсильніших клубів:
- Ділан Бронн (Серветт)
- Раед Чіхауї (Монастир)
- Монтассар Талбі (Лор'ян)
- Адем Ароус (Касимпаша)
- Омар Рекік (Марібор)
Заявка збірної Тунісу на чемпіонат світу-2026 / фото з інстаграму команди
Як це нашкодило Шахтарю?
Зазначимо, що Шахтар міг розраховувати на непогану компенсацію в разі виклику Грама. ФІФА виплачує солідні преміальні клубам за перебування їх футболістів на чемпіонаті світу.
За кожен день гравця на Мундіалі його клуб отримає від 9 тисяч євро і вище. Таким чином, навіть якщо збірна Тунісу вилетить на груповій стадії, а Грам би не зіграв ані хвилини, Шахтар все одно отримав би мінімум 108 тисяч.
До слова, серед клубів УПЛ на подібну компенсацію розраховує отримати київське Динамо. Нападник "біло-синіх" Едуардо Герреро має шанс потрапити до заявки збірної Панами.
Що чекає на Туніс на чемпіонаті світу?
- "Орли Карфагену" стали частим гостем на Мундіалях. Туніс вже шість разів грав на ЧС, а у XXI сторіччі не кваліфікувався лише на турніри у 2010 та 2014 роках.
- Правда, кожного разу Туніс не міг вийти з групи до плей-оф. До прикладу, у 2006 році африканська збірна перетнулась в групі із Україною та програла підопічним Блохіна в останньому турі (0:1).
- Команди опинилися би знову в одній групі, якби Україна пройшла на ЧС-2026. Проте суперниками Тунісу по квартету стануть Швеція (14 червня), Японія (20 червня) та Нідерланди (25 червня).