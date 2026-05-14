Через політичні проблеми зі США країна була за крок від зняття з Мундіалю. Проте гравці збірної готуються до турніру, але команда все одно залишається в епіцентрі скандалу, повідомляє Przegladsportowy.

З ким хотів грати Іран?

Перед чемпіонатом світу учасники змагання проводитимуть товариські матчі для якнайкращої підготовки до турніру. Але для іранців залишається проблемним знайти спаринг-партнерів.

На 27 травня у азійської збірної призначений матч проти Гамбії. А ось на початок червні іранці хотіли організувати матч із європейською командою. Вибір "персів" пав на Польщу, яка на Мундіаль не змогла пройти.

Польські ЗМІ повідомляють, що Іран пропонував їх збірній великі гроші, щоб організувати спаринг. Проблема була в тому, що у "Кадри" вже розписані суперники по товариським іграм на цей збір.

31 травня поляки протистоятимуть збірній України, а на 3 червня призначений бій проти Нігерії. Зрештою Іран переконував поляків відмовитися від спарингу з африканцями на користь їх збірної.

Чому поляки відмовились?

В якості мотивації азійська команда пропонувала Польщі солідні преміальні, а також готова була оплатити компенсацію Нігерії за зрив матчу проти наших сусідів. Зрештою підопічні Яна Урбана відмовились від такої пропозиції.

По-перше, поляки не хотіли зривати домовленості із нігерійцями та підставляти "суперорлів". А по-друге в країні негативно оцінили можливий спаринг з Іраном з тчки зору престижу.

Зазначимо, що іранці хотіли бойкотувати виступ на чемпіонаті світу через військову операцію США та Ізраїлю проти їх країни. Проте пізніше президент ФІФА Джанні Інфантіно в інтерв'ю CNN запевнив, що азійська команда зіграє на Мундіалі.

Що чекає на Іран на чемпіонаті світу-2026?