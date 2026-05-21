Сам же італієць вже обрав фінальну заявку "селесао" з 26-ти гравців. Вона викликала чимало обговорень, адже поза складом залишилось багато якісних футболістів, повідомляє Globo Esporte.

Які умови висунули Неймару?

При цьому до складу потрапив нападник Сантоса Неймар, який давно не грає на топ-рівні та часто травмується. Проте гравець є легендою збірної.

Втім нападник був близьким до непотрапляння у список Анчелотті. Повідомляється, що напередодні формування списку італієць поспілкувався із футболістом по відеодзвінку.

Тренер висунув Неймару низку вимог задля потрапляння у склад. Анчелотті заявив 34-річному футболісту, що він не буде капітаном команди та навіть гравцем основи.

Крім того, до нападника Сантоса на тренуваннях будуть такі ж вимоги, як і до інших футболістів. Зрештою футболіста навіть позбавлять улюбленого 10-го номера.

Він має дістатися зірці Реала Вінісіусу, який грає під "десяткою" останні роки. Зрештою Неймар прийняв всі ці вимоги, адже мріє завершити кар'єру в збірній на тріумфальній ноті саме на Мундіалі.

Згідно з жеребкуванням ЧС-2026, Бразилія опинилась у групі C. "Селесао" на цьому етапі зіграють проти Марокко (13 червня), Гаїті (19 червня) та Шотландії (24 червня).

