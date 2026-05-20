На чолі "синьо-жовтих" призначили італійця Андреа Мальдеру. Коуч раніше вже працював у збірній України, коли був асистентом у штабі Андрія Шевченка, повідомляє 24 Канал.

Загалом же італійська школа тренерів є престижною та користується попитом в Європі. Ба більше, на чемпіонат світу поїде троє амбітних італійських спеціалістів.

І це при тому, що сама збірна Італії знову не пройшла на чемпіонат світу. За популярністю на Мундіалі більше тренерів мають лише Аргентина (6), Франція (5) та Іспанія (4). Згадаймо всіх тренерів з Італії, які працюватимуть на Мундіалі-2026.

Карло Анчелотті (Бразилія)

Безперечно, "Тато Карло" є найкращим італійським тренером останніх років. Анчелотті виграв безліч трофеїв із Міланом, Реалм, Баварією, Челсі та іншими командами. Серед них і п'ять тріумфів у Лізі чемпіонів.

Проте на рівні збірних Карло дебютував лише минулого року. Італієць пішов на ризикований крок та очолив кризову збірну Бразилії. Команда була на межі непроходу на чемпіонат світу попри шалений підбір топових гравців.



Карло Анчелотті вперше працює з національною збірною / фото Getty Images

Зрештою результати Анчелотті на чолі "селесао" надто яскравими не назвеш. Коуч виграв лише 5 з 10-ти матчів, але лояльна система відбору в Південній Америці зіграла на руку Бразилії.

За регламентом на Мундіаль виходили 6 з 10-ти команд і "селесао" фінішували лише на п'ятому місці. Тим не менш, Бразилія готується пошуміти на турнірі та дістатися вирішальних стадій.

Анчелотті навіть викликав травматичного Неймара, який є найкращим бомбардиром в історії збірної. При цьому коуч не додав до заявки зірку Челсі Жоау Педру, тоді як місце для двох гравців російського Зеніта знайшлось.

Зрештою Карло не міг не опинитися під тиском через вибір складу, адже в Бразилії дуже багато якісних гравців. Група для "селесао" випала не надто важкою, тому справжню силу команди варто оцінювати вже з плей-оф.

Невихід як мінімум у чвертьфінал стане повним провалом. Тим не менш, бразильці вірять в Анчелотті та навіть пролонгували із ним контракт аж до 2030 року.

Календар Бразилії в групі ЧС-2026:

13 червня . Бразилія – Марокко

. Бразилія – Марокко 19 червня . Бразилія – Гаїті

. Бразилія – Гаїті 24 червня. Шотландія – Бразилія

Вінченцо Монтелла (Туреччина)

Чинний коуч збірної Туреччини був відомим гравцем. "Аероплан" відіграв 10 років у Ромі та став із нею чемпіоном Італії. Крім того, Вінченцо був віцечемпіоном Європи з італійцяи.

Тренерська кар'єра Монтелли виглядає не так яскраво. Італієць без особливих успіхів тренував Катанью, Фіорентину, Сампдорію, Мілан, Севілью та Адана Демірспор. Серед трофеїв – лише Суперкубок рідної країни.

З 2023 року Вінченцо керує збірною Туреччини і робить це доволі якісно. Італієць вивів команду на Євро-2024, обійшовши у кваліфікаційній групі Хорватію. А на самому турнірі турки потішили яскравою грою та дістались аж чвертьфіналу, де в рівні боротьбі вилетіли від Нідерландів.



В збірній Туреччини задоволені роботою Вінченцо Монтелли / фото Getty Images

Що ж стосується відбору на ЧС-2026, то тут туркам довелось долати плей-оф. Обійти Іспанію в групі шансів майже не було. Проте Румунія та Косово не стали на заваді заслуженому проходу команди на Мундіаль.

Група у Туреччини доволі рівна, але без топових опонентів. Підопічні Монтелли розглядаються навіть фаворитами групи зі США, Парагваєм та Австралією. Проте 1/8 фіналу виглядає максимумом для турків, адже там на їх шляху мають стати більш потужні збірні – Аргентина або Бельгія.

Календар Туреччини в групі ЧС-2026:

13 червня . Австралія – Туреччина

. Австралія – Туреччина 19 червня . Туреччина – Парагвай

. Туреччина – Парагвай 25 червня. Туреччина – США

Фабіо Каннаваро (Узбекистан)

Третім італійцем на Мундіалі стане легендарний Фабіо Каннаваро. Захисник був оплотом оборони Ювентуса та Реала, вигравав чемпіонат світу-2006, а також того ж року виграв Золотий м'яч.

Ігрову кар'єру Фабіо завершував в Азії і там же стартував його тренерський шлях. Каннаваро тренував Гуанчжоу Евергранд, Тянцзінь Цюанцзянь, Аль-Наср та збірну Китаю.



Фабіо Каннаваро поки не вразив в тренерській кар'єрі / фото Getty Images

У 2022-му Каннаваро повернувся до Європи, але його кар'єра поки виглядає хаотично. НІчого суттєвого із Беневенто, Удінезе чи Динамо Загреб він не досяг. Проте у 2025-му несподівано з'явилась пропозиція від збірної Узбекистану.

На той момент команда вже пройшла на Мундіаль, але замість свого спеціаліста захотіла зробити ставку на гучне ім'я італійця. Поки оцінювати Фабіо важко. Він виграв п'ять з шести матчів на чолі команди, але всі ці ігри були товариськими проти нетопових збірних.

На Мундіалі узбекам випала важка група на жеребкуванні ЧС-2026, де Португалія та Колумбія будуть явними фаворитами. Ймовірно, азійці спробують перемогти Д Конго та просковзнути у плей-оф з третього місця. Проте шансів на це у Узбекистану мало.

Календар Узбекистану в групі ЧС-2026: