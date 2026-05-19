Втім напередодні турніру "фурія роха" зіштовхнулась із низкою кадрових проблем. Найбільше занепокоєння у іспанців викликає стан Ламіна Ямаля, повідомляє The Athletic.

Коли повернеться Ямаль?

Зірка Барселони травмувався наприкінці квітня у матчі Ла Ліги проти Сельти. Ламін пошкодив двоголовий м’яз стегна лівої ноги, через що пропускає залишок сезону.

Очікувалось, що Ямаль буде готовий до чемпіонату світу. Проте, за новою інформацією, відновлення вінгера затягується. Схоже, що Ямаль не допоможе збірній Іспанії у перших іграх.

Повідомляється, що футболіст точно пропустить першу гру групової стадії проти Кабо-Верде (15 червня). Також під питанням участь Ламіна у другому турі проти Саудівської Аравії (21 червня).

Ймовірно, Ямаля готуватимуть до останнього матчу цієї стадії, адже там суперником Іспанії буде більш потужний Уругвай (26 червня). Раніше Тьєррі Анрі висловив сподівання щодо одужання Ламіна.

Я сподіваюся, що він приїде у повній готовності. Навіть якщо це буде гірше для Франції, я хочу бачити там найкращого Ламіна Ямаля. Ми знаємо, що він винятковий гравець, він це довів на минулому Євро. Люди дивляться на його скіли та техніку, але мене вразив інтелект гравця. Цей хлопець грає так, ніби він у себе на районі. Він уже показав мені, що може бути зіркою на чемпіонаті світу,

– заявив Анрі в інтерв'ю Marca.

Раніше повідомлялось, що Іспанія втратила важливого гравця перед ЧС-2026. Хавбек Барселони Фермін Лопес отримав травму стопи та пробуде в лазареті близько двох місяців.

Нагадаємо, що Іспанія поїде на свій вже 17-ий Мундіаль. Найкраще піренейська команда прявила себе у 2010 році, коли виграла Кубок світу завдяки мінімальній перемозі над Нідерландами у фіналі.

Як Ямаль виступав за збірну Іспанії?