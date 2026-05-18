Причиною є ворожі відносини між Іраном та країною-господаркою чемпіонату США. Наразі тривають переговори між сторонами щодо участі "персів" на турнірі, повідомляє CBS News.

Чи гратиме Іран на ЧС-2026?

Іран офіційно не відмовлявся від приїзду на Мундіаль. Проте через військову спецоперацію США та Ізраїлю проти їх країни вони вимагають гарантій безпеки.

Ба більше, гравці збірної Ірану досі не отримали візи до США та готуються до турніру в Туреччині. Саме там пройшла зустріч між головою федерації футболу Мехді Таджем та генсеком ФІФА Матіасом Графстремом.

Видання Al Jazeera повідомляє, що зустріч пройшла "позитивно", проте більше деталей щодо рішень не надає. У свою чергу представник ФІФА висловив тверду впевненість у тому, що Іран гратиме на ЧС-2026.

Ми провели чудову та конструктивну зустріч з футбольною асоціацією Ірану. Ми тісно співпрацюємо та з нетерпінням чекаємо на їхню участь у чемпіонаті світу з футболу,

– заявив Графстрем.

Раніше повідомлялось, що Іран має проблеми із пошуком суперників для товариського матчу. Команда намагалась підкупити поляків заради організації спарингу, але "Кадра" відмовилась.

