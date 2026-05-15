Попри офіційне підтвердження участі Ірану на ЧС-2026, навколо команди вибухнула нова криза. Як повідомляє RMC Sport із посиланням на заяви президента Федерації футболу Ірану Мехді Таджа, жоден представник збірної поки не отримав американську візу, хоча турнір стартує вже 11 червня.

Що відомо про участь Ірану на ЧС-2026?

Головна проблема пов'язана не лише з дипломатичною напругою між Тегераном і Вашингтоном, а й із можливими обмеженнями для окремих гравців, тренерів та чиновників через їхній зв’язок із Корпусом вартових ісламської революції.

За даними AP, Іран вимагає від ФІФА чітких гарантій, що вся делегація без винятків отримає дозвіл на в'їзд.

Мехді Тадж уже анонсував вирішальні переговори з організацією найближчими днями. Якщо питання не владнають терміново, підготовка команди до турніру може бути серйозно зірвана.

ФІФА під тиском через політичний вибух

Президент ФІФА Джанні Інфантіно раніше запевняв, що Іран точно зіграє на чемпіонаті світу, однак реальна ситуація виглядає значно складнішою. Через відсутність прогресу навіть з'явилися розмови про можливе перенесення матчів Ірану з території США до Мексики, хоча офіційного рішення поки немає.

За повідомленням CNN, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не забороняв Ірану брати участь у чемпіонаті світу. Водночас можуть виникнути питання щодо участі окремих іранських футболістів.

Таким чином, один із найполітизованіших сюжетів ЧС-2026 може перетворитися на безпрецедентний удар по репутації FIFA, якщо команда, яка вже кваліфікувалася, не зможе банально потрапити до країни-господаря.

