Всі останні успіхи французів пов'язані із їх наставником Дідьє Дешамом, який керує командою з 2012 року. Проте історія коуча на чолі "Ле Бле" добігає кінця, повідомляє інсайдер Нікола Скіра.

Хто очолить Францію?

Раніше Дешам вже оголосив офіційно, що залишить збірну Франції після чемпіонату світу-2026. Коуч спробує втретє поспіль вивести свою країну у фінал Мундіалю. Тим часом, в ЗМІ вже потрапляє інформація про наступника Дешама.

Головним претендентом на цю посаду називають легендарного ексгравця Зінедіна Зідана. Повідомляється, що легенда Реала вже досягнув угоди із французькою федерацією футболу.

Тренер заступить на свою посаду одразу після завершення чемпіонату світу. До слова, AS повідомляв, що Челсі хотів переманити Зідана у збірної Франції, але той відповів відмовою.

Чого досяг Зідан як тренер?

Нагадаємо, що Зідан був легендою Ювентуса та Реала як гравець, а також запалював у національній збірній. За неї хавбек забив 31 гол у 108 матчах, а також виграв чемпіонат світу та Євро.

Кар'єру Зідан завершив після ЧС-2006, де завоював з командою "срібло". У фіналі того турніру гравець вдарив головою Марко Матерацці, за що отримав червону картку. Як тренер, Зізу поки працював лише в Реалі, але показав себе на топ-рівні.

Француз очолював "бланкос" з 2016 по 2018, а також з 2019 по 2021 роки. За цей час мадридці виграли 11 трофеїв, в тому числі два чемпіонати Іспанії та три Ліги чемпіонів.

Як Франція грала при Дешамі?