Команда вже 24 роки не була чемпіоном Мундіалю, тож тепер розраховує перервати цю неприємну серію. Серед тих, хто буе вести Бразилію до мрії, буде і Неймар, повідомляє ESPN.
Як Неймар відреагував на виклик?
Місце нападника Сантоса в заявці "селесао" було під питанням через його постійні травми та від'їзд з топ-ліг. Проте Анчелотті все ж викликав Неймара на ЧС-2026.
Для самого 34-річного футболіста потрапляння у заявку стало здійсненням мрії. Бразилець дивився оголошення складу від Карло Анчелотті онлайн разом зі своїми друзями та дівчиною.
Коли ж італієць вимовив ім'я Неймара, його оточуючі почали несамовито радіти цьому. Сам же гравець не стримав сліз та рзридався в обіймах своєї другої половинки.
На цьому чемпіонаті світу ми будемо всі разом, єдиним цілим. Ми викладемося на максимум. Ми маємо повернути Кубок в Бразилію. Запам'ятайте мої слова,
– передає слова футболіста Фабріціо Романо.
Як Неймар грав останнім часом?
Нагадаємо, що Неймар яскраво виступав за Барселону та ПСЖ, а з каталонцями виграв Лігу чемпіонів. Проте після переїзду в Аль-Хіляль його кар'єра стрімко пішла на спад через травми.
В січні 2025-го футболіст повернувся в рідний Сантос. Цього року Неймар оформив 6 голів та три асисти у 13-ти зустрічах. Що ж стосується збірної, то для неї гравець є справжньою легендою.
Неймар має на своєму рахунку 79 голів за "селесао", що робить його найкращим бомбардиром в історії команди. Проте форвард востаннє викликався у збірну ще у 2023 році.
Чого чекати від Бразилії на ЧС-2026?
- Бразилія залишається єдиною збірною, яка брала участь у всіх чемпіонатах світу в історії. Команда рекордні п'ять разів вигравала трофей, а також здобула по два комплекти срібних та бронзових нагород.
- Втім "селесао" не вразили у відборі на Мундіаль, посівши лише п'яте місце у відбірковій таблиці. Кваліфікацію команда починала ще під керівництвом Доріваля Жуніора, а вже влітку 2025-го її очолив Карло Анчелотті.
- Згідно з жеребкуванням ЧС-2026, Бразилія опинилась у групі C. "Селесао" на цьому етапі зіграють проти Марокко (13 червня), Гаїті (19 червня) та Шотландії (24 червня).