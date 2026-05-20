Команда вже 24 роки не була чемпіоном Мундіалю, тож тепер розраховує перервати цю неприємну серію. Серед тих, хто буе вести Бразилію до мрії, буде і Неймар, повідомляє ESPN.

До теми Зірку АПЛ несподівано залишили за бортом чемпіонату світу-2026

Як Неймар відреагував на виклик?

Місце нападника Сантоса в заявці "селесао" було під питанням через його постійні травми та від'їзд з топ-ліг. Проте Анчелотті все ж викликав Неймара на ЧС-2026.

Для самого 34-річного футболіста потрапляння у заявку стало здійсненням мрії. Бразилець дивився оголошення складу від Карло Анчелотті онлайн разом зі своїми друзями та дівчиною.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Neymar broke down into tears after getting selected for the World Cup ️



Look what it means to him ?



(via @neymarjr) pic.twitter.com/DebjWViOVq — ESPN FC (@ESPNFC) May 19, 2026

Коли ж італієць вимовив ім'я Неймара, його оточуючі почали несамовито радіти цьому. Сам же гравець не стримав сліз та рзридався в обіймах своєї другої половинки.

На цьому чемпіонаті світу ми будемо всі разом, єдиним цілим. Ми викладемося на максимум. Ми маємо повернути Кубок в Бразилію. Запам'ятайте мої слова,

– передає слова футболіста Фабріціо Романо.

Як Неймар грав останнім часом?

Нагадаємо, що Неймар яскраво виступав за Барселону та ПСЖ, а з каталонцями виграв Лігу чемпіонів. Проте після переїзду в Аль-Хіляль його кар'єра стрімко пішла на спад через травми.

В січні 2025-го футболіст повернувся в рідний Сантос. Цього року Неймар оформив 6 голів та три асисти у 13-ти зустрічах. Що ж стосується збірної, то для неї гравець є справжньою легендою.

Неймар має на своєму рахунку 79 голів за "селесао", що робить його найкращим бомбардиром в історії команди. Проте форвард востаннє викликався у збірну ще у 2023 році.

Чого чекати від Бразилії на ЧС-2026?