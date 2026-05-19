Попри сильний сезон у Англії, бразильський нападник залишився поза фінальним списком "селесао". Натомість місце у заявці отримав Неймар, який лише нещодавно повернувся після травми, передає 24 Канал.

Дивіться також Анчелотті оголосив фінальну заявку Бразилії: чи поїде Неймар на чемпіонат світу-2026

Як це рішення пояснив Анчелотті?

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті визнав, що йому було непросто залишити Жоао Педро поза складом на мундіаль, пише Bolavip.

За словами італійця, нападник має хороші перспективи у національній команді, однак цього разу тренерський штаб зробив вибір на користь інших виконавців.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Мені шкода таких гравців, як Жоао Педро. У нього ще будуть шанси в майбутньому,

– заявив Анчелотті.

Як відреагував футболіст?

Після оголошення заявки Жоао Педро опублікував звернення в інстаграмі. Гравець подякував уболівальникам за підтримку та натякнув, що сприйняв рішення дуже болісно.

Я завжди намагався викладатися на максимум. На жаль, мені не вдалося здійснити мрію – представити свою країну на чемпіонаті світу, однак я зберігаю спокій і залишаюся зосередженим, як і завжди. Радість і розчарування – невід'ємна частина футболу. Бажаю успіху всім, хто увійшов до складу збірної. Я буду ще одним уболівальником, який підтримає команду в прагненні привезти додому шостий титул,

– заявив гравець Чеслі.

За інформацією Givemesport, родина футболіста навіть зібралася разом, щоб дивитися оголошення складу збірної, але в підсумку ім'я нападника так і не пролунало.

Жоао Педро провів потужний сезон у Челсі