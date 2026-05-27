Доволі інтригуючою має стати збірна Нідерландів, яка останнім часом не мала гучних успіхів. Проте півфінал Євро-2024 дозволяє з оптимізмом дивитися на перспективи "ораньє", повідомляє OnsOranje.

Як виглядає заявка Нідерландів?

Тим часом Рональд Куман визначився із списком гравців на Мундіаль. Участь ветерана команди Мемфіса Депая була під питанням, адже гравець Корінтіанса отримав травму.

Втім, схоже, що вона не завадить футболісту підготуватися до змагання. Також у складі є визнані лідери команди Вірджіл ван Дейк, Френкі Де Йонг, Дензел Думфріс та Коді Гакпо.

Воротарі:

Марк Флеккен (Баєр)

Барт Вербрюгген (Брайтон)

Робін Руфс (Сандерленд)

Захисники:

Дензел Думфріс (Інтер)

Юрьєн Тімбер (Арсенал)

Вірджил ван Дейк (Ліверпуль)

Натан Аке (Манчестер Сіті)

Мікі ван де Вен (Тоттенхем)

Йоррел Хато (Челсі)

Ян-Пол ван Хеке (Брайтон)

Півзахисники:

Френкі де Йонг (Барселона)

Раян Гравенберх (Ліверпуль)

Кінтен Тімбер (Марсель)

Мартен де Рон (Аталанта)

Теун Копмейнерс (Ювентус)

Тіджані Рейндерс (Манчестер Сіті)

Гус Тіль (ПСВ)

Матс Віфер (Брайтон)

Джастін Клюйверт (Борнмут)

Нападники:

Мемфіс Депай (Корінтіанс)

Ваут Вегхорст (Аякс)

Коді Гакпо (Ліверпуль)

Доньєлл Мален (Рома)

Ноа Ланг (Галатасарай)

Браян Броббі (Сандерленд)

Крісценсіо Саммервілль (Вест Гем)



Кого викликав Рональд Куман на чемпіонат світу-2026 / фото збірної Нідерландів

Ліверпуль взагалі міг мати чотирьох своїх представників у збірній Нідерландів. Проте Куман вирішив залишити поза заявкою правого захисника Джеремі Фрімпонг.

Футболіст минулого літа перейшов з Баєра в Ліверпуль, але через травми не завжди був в основі "червоних". У 35-ти матчах Фрімпонг оформив по ва голи та асисти.

Крім того, до складу не потрапили Стефан Де Врей та Лутшарель Гертрейда. Що ж стосується вимушених втрат, то травми не дозволили поїхати на Мундіаль Маттейсу Де Лігту та Хаві Сімонсу.

Чого чекати від збірної Нідерландів?