Особлива увага фанатів прикута до збірної Німеччини, яка вважається одним з фаворитів турніру. Юліан Нагельсманн має великий підбір топових виконавців, повідомляє DFB.

Кого викликав Нагельсманн?

Тим часом, тренер Бундестім визначився із фінальною заявкою на ЧС-2026. Найбільш гучною новиною стало повернення у збірну Німеччини Мануеля Ноєра.

У 2024 році після чемпіонату Європи кіпер Баварії оголосив про завершення кар'єри у збірній. З того часу основним у Бундестім був Олівер Бауманн з Гоффенхайма.

Його періодично змінювали Марк-Андре тер Штеген або Александер Нюбель. Проте перший пропустить Мундіаль через травму, а ось Ноєр вирішив повернутися у команду у віці 40 років.

Нюбель, Бауманн і Ноєр – це три найкращі воротарі країни. Саме тому ми зв’язалися з Мануелем та запитали, чи готовий він повернутися. Усім відомо, якою аурою володіє Ноєр і який внесок він робить у гру команди. Він підтвердив готовність зіграти ще на одному турнірі. Ми плануємо використовувати його як основного воротаря, Рішення ухвалене. На мою думку, воно абсолютно правильне,

– передає слова Нагельсманна портал Bayern&Germany.

Нагадаємо, що Ноєр вперше зіграв за збірну аж у 2009 році та за цей час встиг стати чемпіоном світу у 2014 році, а також виграти "бронзу" на ЧС-2010 та Євро-2012. Загалом Мануель награв 124 матчі за Німеччину, оформивши 51 кліншит.

Воротарі:

Мануель Ноєр (Баварія)

Александер Нюбель (Штутгарт)

Олівер Бауманн (Гоффенхайм)

Захисники:

Вальдемар Антон (Боруссія Д)

Натаніель Браун (Айнтрахт)

Антоніо Рюдігер (Реал)

Джонатан Та (Баварія)

Малік Тіау (Ньюкасл)

Ніко Шлоттербек (Боруссія Д)

Давід Раум (Лейпциг)

Йозуа Кімміх (Баварія)

Півзахисники:

Паскаль Гросс (Брайтон)

Александар Павлович (Баварія)

Надім Амірі (Майнц)

Леон Горецка (Баварія)

Джеймі Левелінг (Штутгарт)

Фелікс Нмеча (Боруссія Д)

Джамал Мусіала (Баварія)

Флоріан Вірц (Ліверпуль)

Леннарт Карль (Баварія)

Анджело Штіллер (Штутгарт)

Нападники:

Максиміліан Баєр (Боруссія Д)

Кай Гаверц (Арсенал)

Нік Вольтемаде (Ньюкасл)

Лерой Сане (Галатасарай)

Деніз Ундав (Штутгарт)



Як виглядає заявка Німеччини на чемпіонат світу-2026 / фото DFB

Також серед фанатів виникли питанням щодо вибору нападників від Нагельсманна. Тренер проігнорував Каріма Адеємі та Саїда Ель Малу, які забили більш ніж по десять голів за сезон.

Крім того, на Мундіаль не поїдуть Ніклас Фюллькруг та травмований Серж Гнабрі. Натомість у склад потрапив Лерой Сане, який втратив місце в основі Галатасарая. Також цікаво, що у заявці опинився 18-річний хавбек Баварії Леннарт Карль.

