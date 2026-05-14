Окремо цікаво буде постежити за тренерами, які очолюватимуть команди на ЧС-2026. Чимало талановитих наставників проявляють себе саме на Мундіалі, повідомляє 24 Канал.

Хто є наймолодшим тренером ЧС-2026?

Цього року на змаганні буде чимало досвідчених тренерів. Аж чотирьом коучам на момент турніру буде по 70 років і більше. Рекордсменом тут є Дік Адвокаат, який у свої 78 повернувся до роботи зі збірною Кюрасао.

Тим часом, мода на молодих тренерів також стає все популярнішою. Одразу вісім тренерів поїдуть на Мундіаль у віці 50 років або молодше. Серед них і чинний чемпіон світу аргентинець Ліонель Скалоні.

Проте на Мундіалі буде один тренер, якому зараз тільки 38 років. Ба більше, він майже не має досвіду ігрової кар'єри, але при цьому очолює топ-збірну.

Його ім'я – Юліан Нагельсманн. Молодий наставник керує рідною збірною Німеччини з вересня 2023 року та вже встиг довести рідну команду до чвертьфіналу домашнього Євро-2024.

Топ-5 наймолодших тренерів ЧС-2026:

Юліан Нагельсманн (Німеччина) – 38 років Емерс Фае (Кот-д'Івуар) – 42 роки Папе Тіав (Сенегал) – 45 років Себастьян Беккасесе (Еквадор) – 45 років Ліонель Скалоні (Аргентина) – 47 років

Що відомо про Юліана Нагельсманна?

Нагельсманн не мав бодай трохи визначної ігрової кар'єри, адже грав лише в дублях Мюнхена 1860 та Аугсбурга. Вже у 20 років Юліан був вимушений повісити бутси на цвях через постійні травми.

Проте це лише підштовхнуло його навчатися та розвиватися у тренерській сфері. Коуч потрапив у структуру Гоффенхайма, де доріс від юнацької команди U-17 до основної команди.



Нагельсманн очолив Гоффенхайм всього у 28 років / фото Deutsche Welle

Вже у 28 років Нагельсманна призначили головним тренером Гоффенхайма, що стало віковим рекордом в історії Бундесліги. Проте ця авантюра від керівництва спрацювала на всі 100%.

В перші три місяці на чолі команди Юліан врятував її від вильоту. А вже на наступний сезон Гоффенхайм під керівництвом Нагельсманна посів неймовірне для себе четверте місце та потрапив до кваліфікації Ліги чемпіонів.

І хай там вийти в групу не вдалось, але на заваді Гоффе став майбутній фіналіст турніру Ліверпуль. Вже наступної кампанії команда ще більше покращила результат, ставши третьою та отримавши пряму путівку в групу ЛЧ.

Там, до речі, Гоффенхайм перетнувся із Шахтарем, з яким відіграв результативні матчі (2:3 та 2:2). Зрештою такий прогрес Юліана не залишився непоміченим з боку більш грошовитого Лейпцига, який переманив Нагельсманна до себе.

Чого досяг Нагельсманн в Лейпцигу та Баварії?

В клубі сподівались, що тренер дозволить поборотися з Баварією за "Срібну салатницю". Проте команда завершувала лише другою або третьою. Втім Нагельсманн дав буст "бикам" в Лізі чемпіонів.



Лейпциг досяг прориву в Лізі чемпіонів із Нагельсманном / фото з сайту Бундесліги

У ковідний сезон 2019 – 2020, який був дебютним для коуча в Лейпцигу, команда сенсаційно дійшла аж до півфіналу Ліги чемпіонів. На своєму шляху "бики" змогли вибити міцні Тоттенхем та Атлетіко.

У підсумку і цей успіх дозволив Нагельсманну піти на підвищення. У 2021-му тренера переманила до себе сама Баварія, яка перед цим попрощалась із Гансі Фліком.

Результати мюнхенців при Нагельсманні були непоганими, але без вау-ефекту, який був від коуча в Гоффенхаймі чи Лейпцигу. Баварія впевнено виграла Бундеслігу, проте в Лізі чемпіонів прогресу не було.



Юліан Нагельсманн мав спірний період в Баварії / фото Goal

У кампанії 2021 – 2022 мюнхенців сенсаційно вибив скромний Вільярреал. А у сезоні 2022 – 2023 Нагельсманну навіть не дали завершити сезон попри те, що клуб продовжував боротьбу в ЛЧ.

Як Нагельсманн керує збірною Німеччини?

Зрештою вже за півроку Юліана запросили на пост тренера збірної Німеччини, якою він керує і досі. Попри відсутність провалів, періодично Нагельсманн розчаровував фанатів.



В Німеччині чекають на диво від Нагельсманна / фото Getty Images

До прикладу, на домашньому Євро Німеччина не змогла дійти далі ніж чвертьфінал, хоча і суперник в особі Іспанії був дуже гідним. А у Лізі націй Бундестім не зміг нав'язати боротьбу за трофей, програвши у півфіналі португальцям.

Крім того, були невиразні спаринги проти України, Австрії, Туреччини, а також програш Словаччині у відборі на ЧС. Тим не менш, кадровий підбір Німеччини разом із сильними сторонами Нагельсманна дозволяють розглядати Бундестім як одного з фаворитів турніру.

Думаю, Німеччина завжди десь поруч з претендентами. Але я не бачу їх серед фаворитів. Я впевнений, що вони дійдуть до чвертьфіналу чи півфіналу. Але думаю, що їхній рівень зараз дещо нижчий. Хоча в одному конкретному матчі може статися що завгодно,

– оцінив перспективи німців ексгравцеь Реала Тоні Кроос в інтерв'ю AS.

Що чекає на Німеччину на ЧС-2026?