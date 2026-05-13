Зазвичай тренери оголошують попередні заявки, а потім вже вісіюють певних гравців. Проте вже дві європейські збірні остаточно визначились зі списком з 26-ти футболістів, повідомляє BBC.
Кого викликали до збірної Швеції?
Першою свій склад на ЧС-2026 назвала збірна Боснії і Герцеговини. А вже за день свій остаточний вибір зробив наставник збірної Швеції Грем Поттер.
Англієць вніс у заявку головних зірок "Тре Круннур", знайшовши, в тому числі, місце для нападника Ліверпуля Александера Ісака. Гравець торік перейшов з Ньюкасла за 145 мільйонів євро, але більшу частину сезону був травмований.
Воротарі:
- Крістофер Нордфельдт (АІК)
- Віктор Йоганссон (Сток Сіті)
- Якуб Цеттерстрьом (Дербі)
Захисники:
- Габріель Гудмундссон (Лідс)
- Ісак Гін (Аталанта)
- Віктор Ліндельоф (Астон Вілла)
- Ерік Гольм (Ювентус)
- Карл Старфельт (Сельта)
- Густаф Лагебільке (Брага)
- Ерік Сміт (Санкт-Паулі)
- Елліотт Струд (М'єльбю)
- Даніель Свенссон (Боруссія Д)
- Г'ялмар Екдаль (Бернлі)
Півзахисники:
- Єспер Карлстрьом (Удінезе)
- Матіас Сванберг (Вольфсбург)
- Бесфорт Зенелі (Юніон Сен-Жиллуаз)
- Ясін Аярі (Брайтон)
- Лукас Бергвалль (Тоттенхем)
- Кен Сема (Пафос)
- Таха Алі (Мальме)
Нападники:
- Віктор Дьокереш (Арсенал)
- Александер Ісак (Ліверпуль)
- Ентоні Еланга (Ньюкасл)
- Бенжамен Нюгрен (Селтік)
- Густав Нільссон (Брюгге)
- Александер Берхардссон (Гольштайн Кіль)
Заявка збірної Швеції на чемпіонат світу-2026 / фото з інстаграму збірної
Кого не взяв Поттер?
Також очікувано у заявці опинився герой стадії плей-оф Віктор Дьокереш. Нагадаємо, що нападник Арсенала зробив хет-трик у матчі проти України, закривши перед нашою командою шлях на Мундіаль.
Я підібрав склад, який здатний триматися разом. В такому складі гравці допомагають один одному розкрити потенціал. Чемпіонат світу – це не просто черговий збір. Перед нами стоять інші завдання, які доведеться долати спільно. Підходимо до турніру з націленістю на перемогу в кожному матчі,
– заявив тренер Швеції Expressen.
Не обійшлось і без несподіванок. Поттер залишив поза заявкою нападника Барселони Руні Барджі, Уго Ларссоназ Айнтрахта, а також Вілліота Сведберга (Сельта). Крім того, вже більше року через травму в збірну Швеції не викликається лідер Тоттенхема Деян Кулусевський.
Що чекає на Швецію на чемпіонаті світу?
- Скандинавська збірна провалила груповий етап кваліфікації на ЧС. У групі з Швейцарією, Словенією та Косовом команда набрала лише два бали та посіла останнє місце.
- Проте вдалий виступ в Лізі націй дав шведам путівку в раунд плей-оф. Там підопічні Поттера впевнено розібрались із Україною (3:1) та вирвали перемогу у фіналі над Польщею (3:2).
- Для Швеції це буде 13-та участь на чемпіонатах світу. Найкращим результатом "Тре Круннур" були срібні нагороди на домашньому турнірі 1958 року, а також "бронза" у 1950 та 1994 роках.
- Згідно з жеребкуванням ЧС-2026 Швеція опинилась у групі F. Суперниками підопічних Поттера стануть Туніс (14 червня), Нідерланди (20 червня) та Японія (25 червня).