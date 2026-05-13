Зазвичай тренери оголошують попередні заявки, а потім вже вісіюють певних гравців. Проте вже дві європейські збірні остаточно визначились зі списком з 26-ти футболістів, повідомляє BBC.

Кого викликали до збірної Швеції?

Першою свій склад на ЧС-2026 назвала збірна Боснії і Герцеговини. А вже за день свій остаточний вибір зробив наставник збірної Швеції Грем Поттер.

Англієць вніс у заявку головних зірок "Тре Круннур", знайшовши, в тому числі, місце для нападника Ліверпуля Александера Ісака. Гравець торік перейшов з Ньюкасла за 145 мільйонів євро, але більшу частину сезону був травмований.

Воротарі:

Крістофер Нордфельдт (АІК)

Віктор Йоганссон (Сток Сіті)

Якуб Цеттерстрьом (Дербі)

Захисники:

Габріель Гудмундссон (Лідс)

Ісак Гін (Аталанта)

Віктор Ліндельоф (Астон Вілла)

Ерік Гольм (Ювентус)

Карл Старфельт (Сельта)

Густаф Лагебільке (Брага)

Ерік Сміт (Санкт-Паулі)

Елліотт Струд (М'єльбю)

Даніель Свенссон (Боруссія Д)

Г'ялмар Екдаль (Бернлі)

Півзахисники:

Єспер Карлстрьом (Удінезе)

Матіас Сванберг (Вольфсбург)

Бесфорт Зенелі (Юніон Сен-Жиллуаз)

Ясін Аярі (Брайтон)

Лукас Бергвалль (Тоттенхем)

Кен Сема (Пафос)

Таха Алі (Мальме)

Нападники:

Віктор Дьокереш (Арсенал)

Александер Ісак (Ліверпуль)

Ентоні Еланга (Ньюкасл)

Бенжамен Нюгрен (Селтік)

Густав Нільссон (Брюгге)

Александер Берхардссон (Гольштайн Кіль)



Заявка збірної Швеції на чемпіонат світу-2026

Кого не взяв Поттер?

Також очікувано у заявці опинився герой стадії плей-оф Віктор Дьокереш. Нагадаємо, що нападник Арсенала зробив хет-трик у матчі проти України, закривши перед нашою командою шлях на Мундіаль.

Я підібрав склад, який здатний триматися разом. В такому складі гравці допомагають один одному розкрити потенціал. Чемпіонат світу – це не просто черговий збір. Перед нами стоять інші завдання, які доведеться долати спільно. Підходимо до турніру з націленістю на перемогу в кожному матчі,

– заявив тренер Швеції Expressen.

Не обійшлось і без несподіванок. Поттер залишив поза заявкою нападника Барселони Руні Барджі, Уго Ларссоназ Айнтрахта, а також Вілліота Сведберга (Сельта). Крім того, вже більше року через травму в збірну Швеції не викликається лідер Тоттенхема Деян Кулусевський.

