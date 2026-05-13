Зазвичай тренери оголошують попередні заявки, а потім вже вісіюють певних гравців. Проте вже дві європейські збірні остаточно визначились зі списком з 26-ти футболістів, повідомляє BBC.

Кого викликали до збірної Швеції?

Першою свій склад на ЧС-2026 назвала збірна Боснії і Герцеговини. А вже за день свій остаточний вибір зробив наставник збірної Швеції Грем Поттер.

Англієць вніс у заявку головних зірок "Тре Круннур", знайшовши, в тому числі, місце для нападника Ліверпуля Александера Ісака. Гравець торік перейшов з Ньюкасла за 145 мільйонів євро, але більшу частину сезону був травмований.

Воротарі:

  • Крістофер Нордфельдт (АІК)
  • Віктор Йоганссон (Сток Сіті)
  • Якуб Цеттерстрьом (Дербі)

Захисники:

  • Габріель Гудмундссон (Лідс)
  • Ісак Гін (Аталанта)
  • Віктор Ліндельоф (Астон Вілла)
  • Ерік Гольм (Ювентус)
  • Карл Старфельт (Сельта)
  • Густаф Лагебільке (Брага)
  • Ерік Сміт (Санкт-Паулі)
  • Елліотт Струд (М'єльбю)
  • Даніель Свенссон (Боруссія Д)
  • Г'ялмар Екдаль (Бернлі)

Півзахисники:

  • Єспер Карлстрьом (Удінезе)
  • Матіас Сванберг (Вольфсбург)
  • Бесфорт Зенелі (Юніон Сен-Жиллуаз)
  • Ясін Аярі (Брайтон)
  • Лукас Бергвалль (Тоттенхем)
  • Кен Сема (Пафос)
  • Таха Алі (Мальме)

Нападники:

  • Віктор Дьокереш (Арсенал)
  • Александер Ісак (Ліверпуль)
  • Ентоні Еланга (Ньюкасл)
  • Бенжамен Нюгрен (Селтік)
  • Густав Нільссон (Брюгге)
  • Александер Берхардссон (Гольштайн Кіль)


Заявка збірної Швеції на чемпіонат світу-2026 / фото з інстаграму збірної

Кого не взяв Поттер?

Також очікувано у заявці опинився герой стадії плей-оф Віктор Дьокереш. Нагадаємо, що нападник Арсенала зробив хет-трик у матчі проти України, закривши перед нашою командою шлях на Мундіаль.

Я підібрав склад, який здатний триматися разом. В такому складі гравці допомагають один одному розкрити потенціал. Чемпіонат світу – це не просто черговий збір. Перед нами стоять інші завдання, які доведеться долати спільно. Підходимо до турніру з націленістю на перемогу в кожному матчі,
– заявив тренер Швеції Expressen.

Не обійшлось і без несподіванок. Поттер залишив поза заявкою нападника Барселони Руні Барджі, Уго Ларссоназ Айнтрахта, а також Вілліота Сведберга (Сельта). Крім того, вже більше року через травму в збірну Швеції не викликається лідер Тоттенхема Деян Кулусевський.

Що чекає на Швецію на чемпіонаті світу?

  • Скандинавська збірна провалила груповий етап кваліфікації на ЧС. У групі з Швейцарією, Словенією та Косовом команда набрала лише два бали та посіла останнє місце.
  • Проте вдалий виступ в Лізі націй дав шведам путівку в раунд плей-оф. Там підопічні Поттера впевнено розібрались із Україною (3:1) та вирвали перемогу у фіналі над Польщею (3:2).
  • Для Швеції це буде 13-та участь на чемпіонатах світу. Найкращим результатом "Тре Круннур" були срібні нагороди на домашньому турнірі 1958 року, а також "бронза" у 1950 та 1994 роках.
  • Згідно з жеребкуванням ЧС-2026 Швеція опинилась у групі F. Суперниками підопічних Поттера стануть Туніс (14 червня), Нідерланди (20 червня) та Японія (25 червня).