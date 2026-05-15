Така велика кількість ігор зумовлена розширенням заявки від ФІФА. Тепер на Мундіалі беруть участь 48 збірних замість 32-х, повідмляє 24 Канал.

Хто зіграє на шостому Мундіалі?

Для багатьох видатних футболістів цей ЧС стане останнім в кар'єрі. Тим не менш, троє з них можуть зіграти вже на шостому Мундіалі у своїй кар'єрі.

Мова про мексиканського воротаря Гільєрмо Очоа, а також головних зірок сучасності Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду. Кожен з них вперше опинився у заявці на Мундіалі ще у 2006-му і після цього не пропускав жодного турніру.

Правда, щодо Очоа ця цифра трохи оманлива, адже на Мундіалях у 2006 та 2010 роках він не був основним. Гільєрмо тоді не зіграв ані матчу, тоді як Мессі та Роналду виходли на поле на кожному ЧС.

Хто головні гвардійці чемпіонатів світу?

До них міг би доєднатися на цьому Мундіалі ще один мексиканець Андерс Гуардадо. Проте хавбек завершив кар'єру в збірній у 2024-му, а за рік остаточно повісив бутси на цвях. Наразі всі ці гравці входять у список з восьми футболістів, які їздили на п'ять чемпіонатів світу.

Всі гравці, які їздили на п'ять чемпіонатів світу:

ГРАВЕЦЬ

КРАЇНА

МУНДІАЛІ

Антоніо Карбахаль

Мексика

1950, 1954, 1958, 1962, 1966

Лотар Маттеус

Німеччина

1982, 1986, 1990, 1994, 1998

Джанлуїджі Буффон

Італія

1998, 2002, 2006, 2010, 2014

Рафаель Маркес

Мексика

2002, 2006, 2010, 2014, 2018

Ліонель Мессі

Аргентина

2006, 2010, 2014, 2018, 2022

Кріштіану Роналду

Португалія

2006, 2010, 2014, 2018, 2022

Андерс Гуардадо

Мексика

2006, 2010, 2014, 2018, 2022

Гільєрмо Очоа

Мексика

2006, 2010, 2014, 2018, 2022

Окрім цього, ще 72 гравці виступали на чотирьох чемпіонатах світу. Але з них поїхати на п'ятий Мундіаль мають шанс лише четверо наступних футболістів:

  • Лука Модрич (Хорватія)
  • Фернандо Муслера (Уругвай)
  • Тьяго Сілва (Бразилія)
  • Луїс Суарес (Уругвай)

Нагадаємо, що чемпіонат світу-2026 триватиме з 11 червня по 19 липня на 16-ти стадіонах у США, Канаді та Мексиці. Команди поділились на 12 груп по чотири, а у плей-оф вийдуть 32 найкращі з них.

Чинний чемпіоном світу є збірна Аргентини. Команда Ліонеля Скалоні здобула кубок у 2022 році, перегравши у фіналі Францію в серії пенальті