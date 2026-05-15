Така велика кількість ігор зумовлена розширенням заявки від ФІФА. Тепер на Мундіалі беруть участь 48 збірних замість 32-х, повідмляє 24 Канал.

Хто зіграє на шостому Мундіалі?

Для багатьох видатних футболістів цей ЧС стане останнім в кар'єрі. Тим не менш, троє з них можуть зіграти вже на шостому Мундіалі у своїй кар'єрі.

Мова про мексиканського воротаря Гільєрмо Очоа, а також головних зірок сучасності Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду. Кожен з них вперше опинився у заявці на Мундіалі ще у 2006-му і після цього не пропускав жодного турніру.

Правда, щодо Очоа ця цифра трохи оманлива, адже на Мундіалях у 2006 та 2010 роках він не був основним. Гільєрмо тоді не зіграв ані матчу, тоді як Мессі та Роналду виходли на поле на кожному ЧС.

Хто головні гвардійці чемпіонатів світу?

До них міг би доєднатися на цьому Мундіалі ще один мексиканець Андерс Гуардадо. Проте хавбек завершив кар'єру в збірній у 2024-му, а за рік остаточно повісив бутси на цвях. Наразі всі ці гравці входять у список з восьми футболістів, які їздили на п'ять чемпіонатів світу.

Всі гравці, які їздили на п'ять чемпіонатів світу:

ГРАВЕЦЬ КРАЇНА МУНДІАЛІ Антоніо Карбахаль Мексика 1950, 1954, 1958, 1962, 1966 Лотар Маттеус Німеччина 1982, 1986, 1990, 1994, 1998 Джанлуїджі Буффон Італія 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 Рафаель Маркес Мексика 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 Ліонель Мессі Аргентина 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 Кріштіану Роналду Португалія 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 Андерс Гуардадо Мексика 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 Гільєрмо Очоа Мексика 2006, 2010, 2014, 2018, 2022

Окрім цього, ще 72 гравці виступали на чотирьох чемпіонатах світу. Але з них поїхати на п'ятий Мундіаль мають шанс лише четверо наступних футболістів:

Лука Модрич (Хорватія)

Фернандо Муслера (Уругвай)

Тьяго Сілва (Бразилія)

Луїс Суарес (Уругвай)

Нагадаємо, що чемпіонат світу-2026 триватиме з 11 червня по 19 липня на 16-ти стадіонах у США, Канаді та Мексиці. Команди поділились на 12 груп по чотири, а у плей-оф вийдуть 32 найкращі з них.

Чинний чемпіоном світу є збірна Аргентини. Команда Ліонеля Скалоні здобула кубок у 2022 році, перегравши у фіналі Францію в серії пенальті