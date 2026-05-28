Для обох це буде останній Мундіаль в кар'єрі. Аргентинець спробує захистити звання чемпіона світу, яке він здобув чотири роки тому, повідомляє 24 Канал.
Чого досяг Мессі на чемпіонатах світу?
Для Лео турнір у США, Канаді та Мексиці буде шостим за всю кар'єру. Мессі утримує рекорд за кількістю матчів на ЧС (26), а також спробує стати найкращим бомбардиром Мундіалів.
Наразі Ліонель має у своєму активі 13 м'ячів, завдяки чому ділить 4 – 5 місце із Жюстом Фонтеном. Рекордсменом же є Мірослав Клозе, на рахунку німця 16 голів.
Тож Мессі потрібно чотири точні удари для досягнення мети. За всі свої виступи на чемпіонаті світу аргентинець забив чимало красивих м'ячів. Згадаймо топ-п'ятірку з них.
5. Аргентина – Австралія (ЧС-2022, 1/8 фіналу)
На минулому Мундіалі Мессі оформив аж сім голів, але чимало з них були робочими або з пенальті. Проте фанатам запам'ятався його класний м'яч Австралії на першій стадії плей-оф.
"Соккеруз" доставили чимало проблем команді Скалоні, але рахунок у матчі був відкритий саме Ліонелем. Нападник завершив красиву комбінацію, пробивши точно в кут з-під захисника.
4. Аргентина – Мексика (ЧС-2022, груповий раунд)
На тому ж переможному турнірі Аргентина почала катастрофічно, програвши Саудівській Аравії. Проте ситуацію вдалось виправити завдяки двом перемогам – над Мексикою та Польщею.
Власне у ворота мексиканців Мессі забив свій перший м'яч з гри на тому турнірі. Нападник знайшов момент для удару здаля та ідеально влучив у нижній кут воріт Очоа.
3. Аргентина – Нігерія (ЧС-2018, груповий раунд)
У 2018 році аргентинці зупинились вже в 1/8 фіналу, тож багато Мессі не пограв. Проте на груповій стадії форвард мав два голи, а його м'яч нігерійцям став окрасою турніру.
Мессі ідеально приборкав м'яч після дальнього закидання від Банеги, в дотик прокинув його повз опонента та пробив повз кіпера. До слова, той гол був визнаний найкращим на ЧС-2018.
2. Аргентина – Іран (ЧС-2014, груповий раунд)
Вперше Мессі був близьким до Кубка світу ще у 2014 році. Тоді його команда змогла дійти до фіналу, де лише в екстратаймі поступилась Німеччині.
Лео тоді не забивав у плей-оф, зате на груповій стадії відзначився у кожному з матчів. Його гол Ірану з дальньою відстані дозволив здобути Аргентині мінімальну перемогу.
1. Аргентина – Боснія і Герцеговина (груповий раунд)
Перше ж місце в цьому рейтингу дістається голу Ліонеля у ворота боснійців. Аргентина тоді відкрила рахунок завдяки автоголу Колашинаца, а розвинути успіх допоміг класний прохід Мессі.
Нападник змістився з флангу в центру та зряче пробив з-за меж карного майданчика. М'яч від стійки залетів у ворота Боснії. Під завісу матчу Ібішевич відквитав один гол, але на більше балканці не спромоглись.
Чого чекати від Аргентини на Мундіалі?
- Аргентина відправиться на свій 19-й чемпіонат світу в історії. Країна тричі тріумфувала на турнірі. Перші два успіхи були у 1978 та 1986 роках.
- У свою чергу, у 2022 році команда вже втретє виграла Кубок світу. Також на рахунку "альбіселесте" три срібні нагороди Мундіалів.
- Згідно з жеребкуванням ЧС-2026, Аргентина потрапила у групу J. Там суперниками Мессі і компанії будуть Алжир (17 червня), Австрії (22 червня) та Йорданія (27 червня).