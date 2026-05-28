Для обох це буде останній Мундіаль в кар'єрі. Аргентинець спробує захистити звання чемпіона світу, яке він здобув чотири роки тому, повідомляє 24 Канал.

Чого досяг Мессі на чемпіонатах світу?

Для Лео турнір у США, Канаді та Мексиці буде шостим за всю кар'єру. Мессі утримує рекорд за кількістю матчів на ЧС (26), а також спробує стати найкращим бомбардиром Мундіалів.

Наразі Ліонель має у своєму активі 13 м'ячів, завдяки чому ділить 4 – 5 місце із Жюстом Фонтеном. Рекордсменом же є Мірослав Клозе, на рахунку німця 16 голів.

Тож Мессі потрібно чотири точні удари для досягнення мети. За всі свої виступи на чемпіонаті світу аргентинець забив чимало красивих м'ячів. Згадаймо топ-п'ятірку з них.

5. Аргентина – Австралія (ЧС-2022, 1/8 фіналу)

На минулому Мундіалі Мессі оформив аж сім голів, але чимало з них були робочими або з пенальті. Проте фанатам запам'ятався його класний м'яч Австралії на першій стадії плей-оф.

"Соккеруз" доставили чимало проблем команді Скалоні, але рахунок у матчі був відкритий саме Ліонелем. Нападник завершив красиву комбінацію, пробивши точно в кут з-під захисника.

Мессі забив перший гол Австралії: дивитися відео

4. Аргентина – Мексика (ЧС-2022, груповий раунд)

На тому ж переможному турнірі Аргентина почала катастрофічно, програвши Саудівській Аравії. Проте ситуацію вдалось виправити завдяки двом перемогам – над Мексикою та Польщею.

Власне у ворота мексиканців Мессі забив свій перший м'яч з гри на тому турнірі. Нападник знайшов момент для удару здаля та ідеально влучив у нижній кут воріт Очоа.

Як ЛІонель вразив ворота Мексики: дивитися відео

3. Аргентина – Нігерія (ЧС-2018, груповий раунд)

У 2018 році аргентинці зупинились вже в 1/8 фіналу, тож багато Мессі не пограв. Проте на груповій стадії форвард мав два голи, а його м'яч нігерійцям став окрасою турніру.

Мессі ідеально приборкав м'яч після дальнього закидання від Банеги, в дотик прокинув його повз опонента та пробив повз кіпера. До слова, той гол був визнаний найкращим на ЧС-2018.

Шикарний м'яч Лео у ворота нігерійців: дивитися відео

2. Аргентина – Іран (ЧС-2014, груповий раунд)

Вперше Мессі був близьким до Кубка світу ще у 2014 році. Тоді його команда змогла дійти до фіналу, де лише в екстратаймі поступилась Німеччині.

Лео тоді не забивав у плей-оф, зате на груповій стадії відзначився у кожному з матчів. Його гол Ірану з дальньою відстані дозволив здобути Аргентині мінімальну перемогу.

Фантастичний удар Мессі у грі з Іраном: дивитися відео

1. Аргентина – Боснія і Герцеговина (груповий раунд)

Перше ж місце в цьому рейтингу дістається голу Ліонеля у ворота боснійців. Аргентина тоді відкрила рахунок завдяки автоголу Колашинаца, а розвинути успіх допоміг класний прохід Мессі.

Нападник змістився з флангу в центру та зряче пробив з-за меж карного майданчика. М'яч від стійки залетів у ворота Боснії. Під завісу матчу Ібішевич відквитав один гол, але на більше балканці не спромоглись.

Суперм'яч Мессі боснійцям на ЧС-2014: дивитися відео

