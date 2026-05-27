Для цього турніру бразильці запросили зіркового наставника Карло Анчелотті, а також мають топовий підбір гравців. Одним із них буде легендарний нападник Неймар, повідомляє 24 Канал.

Як Неймар грав на Мундіалях?

Гравець Сантоса вже давно не виступає на топ-рівні, але Анчелотті все одно викликав гравця на турнір. Причому в самій Бразилії це рішення сприйняли позитивно.

Неймар є легендою "селесао" та найкращим її бомбардиром в історії. У 128-ми матчах форвард оформив 79 голів, обігнавши самого Пеле (77). Проте на Мундіалях гравець не був таким успішним.

Бразилець їздив на три чемпіонати світу та доходив максимум до півфіналу у 2014-му. Втім результативність Неймара на ЧС досить непогана – вісім голів у 13-ти іграх.

ЧС-2014

Домашній Мундіаль став першим для Неймара. Його можна назвати як найбільш успішним у його кар'єрі, так і найсумнішим. З одного боку Неймар офорив чотири голи та допоміг Бразилії дійти до півфіналу.

Проте перед матчем із німцями гравець отримав травму. Можливо, саме через це стався найбільш жахливий матч в історії збірної Бразилії – 1:7 від Бундестім.

Сам форвард на тому турнірі оформив по дублю у ворота Хорватії та Камеруну. Особливо яскравим був перший гол Неймара європейській країні, де він влучно пробив з дальньої дистанції від стійки.

ЧС-2018

За чотири роки Неймар їхав на Мундіаль із новими амбіціями. Проте Бразилія не була такою потужною командою, як у 2014 році, тому зупинилась на першому ж топовому опонентові.

"Селесао" програли Бельгії у чвертьфіналі. Заслуга Неймара у проході до цієї стадії є доволі високою. Форвард мав на своєму рахунку по два голи та асисти.

Спочатку Неймар вразив ворота Коста-Рики в групі. А в 1/8 фіналу гравець зробив гру проти Мексики, записавши на свій рахунок гол та результативну передачу.

ЧС-2022

Участь Неймара у катарському Мундіалі була під питанням через травму. Власне, два з п'яти матчів того турніру футболіст тоді ще ПСЖ все ж пропустив, але не поїхав з Катару без голів.

Груповий раунд бразильці пройшли без допомоги Неймара. Проте в 1/8 фіналу гравець включився та оформив асист та гол з пенальті проти корейської збірної.

А у чвертьфіналі Неймар поклав "цукерочку" в битві із Хорватією, завершивши красиву командну комбінацію. На жаль для бразильців, "картаті" змогли відновити паритет та вирвати путівку до півфіналу в серії пенальті.

ЧС-2026

Тепер же варто очікувати, що ЧС-2026 стане останнім в кар'єрі Неймара. Хоч гравцю і 34 роки, але його рівень футболу та часті травми додають сумніву щодо перспектив у збірній.

Вже на цьому Мундіалі Неймара могло не бути, оскільки Анчелотті відсіяв заради нього Жоау Педру з Челсі. Тож основним він навряд чи буде на Мундіалі. Тим не менше, гравець Сантоса є легендою збірної та заслужив на таке почесне прощання.

