Для цього турніру бразильці запросили зіркового наставника Карло Анчелотті, а також мають топовий підбір гравців. Одним із них буде легендарний нападник Неймар, повідомляє 24 Канал.
Як Неймар грав на Мундіалях?
Гравець Сантоса вже давно не виступає на топ-рівні, але Анчелотті все одно викликав гравця на турнір. Причому в самій Бразилії це рішення сприйняли позитивно.
Неймар є легендою "селесао" та найкращим її бомбардиром в історії. У 128-ми матчах форвард оформив 79 голів, обігнавши самого Пеле (77). Проте на Мундіалях гравець не був таким успішним.
Бразилець їздив на три чемпіонати світу та доходив максимум до півфіналу у 2014-му. Втім результативність Неймара на ЧС досить непогана – вісім голів у 13-ти іграх.
ЧС-2014
Домашній Мундіаль став першим для Неймара. Його можна назвати як найбільш успішним у його кар'єрі, так і найсумнішим. З одного боку Неймар офорив чотири голи та допоміг Бразилії дійти до півфіналу.
Проте перед матчем із німцями гравець отримав травму. Можливо, саме через це стався найбільш жахливий матч в історії збірної Бразилії – 1:7 від Бундестім.
Сам форвард на тому турнірі оформив по дублю у ворота Хорватії та Камеруну. Особливо яскравим був перший гол Неймара європейській країні, де він влучно пробив з дальньої дистанції від стійки.
ЧС-2018
За чотири роки Неймар їхав на Мундіаль із новими амбіціями. Проте Бразилія не була такою потужною командою, як у 2014 році, тому зупинилась на першому ж топовому опонентові.
"Селесао" програли Бельгії у чвертьфіналі. Заслуга Неймара у проході до цієї стадії є доволі високою. Форвард мав на своєму рахунку по два голи та асисти.
Спочатку Неймар вразив ворота Коста-Рики в групі. А в 1/8 фіналу гравець зробив гру проти Мексики, записавши на свій рахунок гол та результативну передачу.
ЧС-2022
Участь Неймара у катарському Мундіалі була під питанням через травму. Власне, два з п'яти матчів того турніру футболіст тоді ще ПСЖ все ж пропустив, але не поїхав з Катару без голів.
Груповий раунд бразильці пройшли без допомоги Неймара. Проте в 1/8 фіналу гравець включився та оформив асист та гол з пенальті проти корейської збірної.
А у чвертьфіналі Неймар поклав "цукерочку" в битві із Хорватією, завершивши красиву командну комбінацію. На жаль для бразильців, "картаті" змогли відновити паритет та вирвати путівку до півфіналу в серії пенальті.
ЧС-2026
Тепер же варто очікувати, що ЧС-2026 стане останнім в кар'єрі Неймара. Хоч гравцю і 34 роки, але його рівень футболу та часті травми додають сумніву щодо перспектив у збірній.
Вже на цьому Мундіалі Неймара могло не бути, оскільки Анчелотті відсіяв заради нього Жоау Педру з Челсі. Тож основним він навряд чи буде на Мундіалі. Тим не менше, гравець Сантоса є легендою збірної та заслужив на таке почесне прощання.
Чого чекати від Бразилії на ЧС-2026?
- Бразилія залишається єдиною збірною, яка брала участь у всіх чемпіонатах світу в історії. Команда рекордні п'ять разів вигравала трофей, а також здобула по два комплекти срібних та бронзових нагород.
- Втім "селесао" не вразили у відборі на Мундіаль, посівши лише п'яте місце у відбірковій таблиці. Кваліфікацію команда починала ще під керівництвом Доріваля Жуніора, а вже влітку 2025-го її очолив Карло Анчелотті.
- Згідно з жеребкуванням ЧС-2026, Бразилія опинилась у групі C. "Селесао" на цьому етапі зіграють проти Марокко (13 червня), Гаїті (19 червня) та Шотландії (24 червня).