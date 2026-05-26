Крім того, кількість учасників збільшена до 48-ми. Завдяки цьому азійська конфедерація тепер матиме рекордну кількість учасників, повідомляє 24 Канал.
Чого чекати від команд з Азії?
Вперше в історії від АФК на турнірі зіграють аж дев'ять національних збірних. Серед них будуть п'ять визнаних фаворитів регіону, які виходять майже на кожен з останніх Мундіалів.
Мова про Японію, Іран, Південну Корею, Австралію та Саудівську Аравію. Кожна з команд ставить за мету як мінімум вийти у плей-оф та пройти там хоча б одну стадію.
Зрештою історично азійські команди рідко запалювали на Мундіалях. Лише одного разу збірна з цього регіону заходила далі ніж 1/8 фіналу. У 2002 році корейці сенсаційно пройшли Італію та Іспанію та потрапили у півфінал.
Суперники азійських збірних в групах:
- Південна Корея (А): Чехія (12 червня), Мексика (19 червня), ПАР (25 червня)
- Катар (В): Швейцарія (13 червня), Канада (19 червня), Боснія і Герцеговина (24 червня)
- Австралія (D): Туреччина (14 червня), США (19 червня), Парагвай (26 червня)
- Японія (F): Нідерланди (14 червня), Туніс (21 червня), Швеція (26 червня)
- Іран (G): Нова Зеландія (16 червня), Бельгія (21 червня), Єгипет (27 червня)
- Саудівська Аравія (H): Уругвай (16 червня), Іспанія (21 червня), Кабо-Верде (27 червня)
- Ірак (І): Норвегія (17 червня), Франція (23 червня), Сенегал (26 червня)
- Йорданія (J): Австрія (17 червня), Алжир (23 червня), Аргентина (28 червня)
- Узбекистан (К): Колумбія (18 червня), Португалія (23 червня), ДР Конго (28 червня)
А ось японці та австралійці, які зазвичай мають солідний склад, ніяк не можуть пробити "стелю" 1/8 фіналу. Цього ж разу високі шанси хоча б вийти у плей-оф мають корейці та іранці.
Останні мають чимало політичних проблем, проте група їм попалась не надто складна. Бельгія зараз не в найкразому стані, а Єгипет та Нова Зеландія нижчі за рівнем.
Корейці ж взагалі не мають топ-суперників у квартеті (Мексика, ПАР та Чехія). А ось у Японії можуть виникнути проблеми із проходом далі. В їх квартеті є дві міцні європейські збірні (Нідерланди та Швеція), а також Туніс, який у відборі не пропустив жодного голу.
Як виступлять аутсайдери?
Також від Азії на Мундіаль вдруге в історії завітають Ірак та Катар, а Узбекистан та Йорданія взагалі дебютуватимуть на турнірі. Шанси кожної з цих чотирьох команд на плей-оф не є високими.
Ймовірно, найбільше очікувань з цього квартету від Узбекистану. Команду очолив легендарний Фабіо Каннаваро, а у її складі є зіркові Абдукодір Хусанов з Манчестер Сіті та найкращий бомбардир чемпіонату Туреччини Ельдор Шомуродов.
Правда, група у узбеків доволі сильна. Португалія та Колумбія виглядають фаворитами, то азійській команді доведеться битися за третє місце із ДР Конго.