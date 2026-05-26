Крім того, кількість учасників збільшена до 48-ми. Завдяки цьому азійська конфедерація тепер матиме рекордну кількість учасників, повідомляє 24 Канал.

Чого чекати від команд з Азії?

Вперше в історії від АФК на турнірі зіграють аж дев'ять національних збірних. Серед них будуть п'ять визнаних фаворитів регіону, які виходять майже на кожен з останніх Мундіалів.

Мова про Японію, Іран, Південну Корею, Австралію та Саудівську Аравію. Кожна з команд ставить за мету як мінімум вийти у плей-оф та пройти там хоча б одну стадію.

Зрештою історично азійські команди рідко запалювали на Мундіалях. Лише одного разу збірна з цього регіону заходила далі ніж 1/8 фіналу. У 2002 році корейці сенсаційно пройшли Італію та Іспанію та потрапили у півфінал.

Суперники азійських збірних в групах:

Південна Корея (А) : Чехія (12 червня), Мексика (19 червня), ПАР (25 червня)

: Чехія (12 червня), Мексика (19 червня), ПАР (25 червня) Катар (В) : Швейцарія (13 червня), Канада (19 червня), Боснія і Герцеговина (24 червня)

: Швейцарія (13 червня), Канада (19 червня), Боснія і Герцеговина (24 червня) Австралія (D) : Туреччина (14 червня), США (19 червня), Парагвай (26 червня)

: Туреччина (14 червня), США (19 червня), Парагвай (26 червня) Японія (F) : Нідерланди (14 червня), Туніс (21 червня), Швеція (26 червня)

: Нідерланди (14 червня), Туніс (21 червня), Швеція (26 червня) Іран (G) : Нова Зеландія (16 червня), Бельгія (21 червня), Єгипет (27 червня)

: Нова Зеландія (16 червня), Бельгія (21 червня), Єгипет (27 червня) Саудівська Аравія (H) : Уругвай (16 червня), Іспанія (21 червня), Кабо-Верде (27 червня)

: Уругвай (16 червня), Іспанія (21 червня), Кабо-Верде (27 червня) Ірак (І) : Норвегія (17 червня), Франція (23 червня), Сенегал (26 червня)

: Норвегія (17 червня), Франція (23 червня), Сенегал (26 червня) Йорданія (J) : Австрія (17 червня), Алжир (23 червня), Аргентина (28 червня)

: Австрія (17 червня), Алжир (23 червня), Аргентина (28 червня) Узбекистан (К): Колумбія (18 червня), Португалія (23 червня), ДР Конго (28 червня)

А ось японці та австралійці, які зазвичай мають солідний склад, ніяк не можуть пробити "стелю" 1/8 фіналу. Цього ж разу високі шанси хоча б вийти у плей-оф мають корейці та іранці.

Останні мають чимало політичних проблем, проте група їм попалась не надто складна. Бельгія зараз не в найкразому стані, а Єгипет та Нова Зеландія нижчі за рівнем.

Корейці ж взагалі не мають топ-суперників у квартеті (Мексика, ПАР та Чехія). А ось у Японії можуть виникнути проблеми із проходом далі. В їх квартеті є дві міцні європейські збірні (Нідерланди та Швеція), а також Туніс, який у відборі не пропустив жодного голу.

Як виступлять аутсайдери?

Також від Азії на Мундіаль вдруге в історії завітають Ірак та Катар, а Узбекистан та Йорданія взагалі дебютуватимуть на турнірі. Шанси кожної з цих чотирьох команд на плей-оф не є високими.

Ймовірно, найбільше очікувань з цього квартету від Узбекистану. Команду очолив легендарний Фабіо Каннаваро, а у її складі є зіркові Абдукодір Хусанов з Манчестер Сіті та найкращий бомбардир чемпіонату Туреччини Ельдор Шомуродов.

Правда, група у узбеків доволі сильна. Португалія та Колумбія виглядають фаворитами, то азійській команді доведеться битися за третє місце із ДР Конго.