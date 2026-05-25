Це стало можливим завдяки розширенню чемпіонату світу від ФІФА. Кількість учасників збільшилась у півтора рази і тепер становить 48 команд, повідомляє 24 Канал.

Чи є ДР Конго дебютантом ЧС?

Серед них будуть одразу чотири країни-дебютантки. Загалом же можна назвати новачком Мундіалів і збірну ДР Конго, адже саме під цією назвою країна завітає на ЧС вперше.

До кінця 90-х вона мала назву Заїр і саме під нею збірна грала на чемпіонаті світу у 1974-му. Вийшло невдало та трешово – три поразки та погрози розправи з боку влади.

Цього разу конголезці гратимуть в одному квартеті із Португалією, Колумбією та Узбекистаном. Кадровий підбір дозволяє африканцям розраховувати на вихід у плей-оф, хоча б з третього місця.

Чого чекати від дебютантів з Азії?

Власне, Узбекистан буде першим з абсолютних дебютантів ЧС. Свого часу за команду феєрив динамівець Максим Шацьких, а тепер у узбеків є свої зірки, такі як Хусанов з Манчестер Сіті або Шомуродов, який грав за Рому.

А ще перед Мундіалем узбеки запросили на тренерську лаву зіркового Фабіо Каннаваро, який вигравав турнір за збірну Італії у 2006-му. Правда, тренерська кар'єра італійця поки не надто успішна.

Ще одним дебютантом з Азії буде збірна Йорданії. Команда вже дивувала на континентальній першості, де виходила у фінал. Але, на відміну від узбеків, Йорданія навряд чи вразить на ЧС. Аргентина, Австрія та Алжир є суттєво сильнішими командами.

Чи здивують країни-карлики?

А ось Кабо-Верде та Кюрасао можуть зачепитися за третє місце та претендувати на плей-оф. Саме ці два "карлика" побили рекорд Мундіалів як найменші за площею країни-учасниці в історії.

Кабо-Верде не має зірковий склад, але примудрився залишити без чемпіонату світу грізний Камерун. В групі африканці навряд чи створять проблеми Іспанії чи Уругваю. А ось із Саудівською Аравією може бути заруба!

Суперники збірних-дебютанток ЧС в групах:

Кюрасао (Е) : Німеччина (14 червня), Еквадор (21 червня), Кот-д'Івуар (25 червня)

: Німеччина (14 червня), Еквадор (21 червня), Кот-д'Івуар (25 червня) Кабо-Верде (H) : Іспанія (15 червня), Уругвай (22 червня), С. Аравія (27 червня)

: Іспанія (15 червня), Уругвай (22 червня), С. Аравія (27 червня) Йорданія (J) : Австрія (17 червня), Алжир (23 червня), Аргентина (28 червня)

: Австрія (17 червня), Алжир (23 червня), Аргентина (28 червня) Узбекистан (К) : Колумбія (18 червня), Португалія (23 червня), ДР Конго (28 червня)

: Колумбія (18 червня), Португалія (23 червня), ДР Конго (28 червня) ДР Конго (К): Португалія (17 червня), Колумбія (24 червня), Узбекистан (28 червня)

Так само із амбіціями на турнір їде Кюрасао на чолі із досвідченим Діком Адвокатом. Нідерландець стане найстаршим тренером в історії Мундіалів.

Крім того, збірна має багато вихідців з Нідерландів, які мають досвід ігор в Ередівізі. Кот-д'Івуару а Еквадору з цим "карликом" точно буде нелегко. Та і зіркова Німеччина останнім часом не надто вражає на чемпіонатах світу.