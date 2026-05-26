Серед фаворитів Мундіалю фігурує і збірна Німеччини, яка останнім часом не надто тішила фанатів. 24 Канал розповідає, з чим Бундестім підходить до турніру.

Як Німеччина виступала на чемпіонатах світу?

Історично німці є однією з найбільш успішних команд на чемпіонатах світу. Бундестім пропустив турніри лише двічі, причому у далеких 1930 та 1950 роках.

При цьому Німеччина утримує рекорд за кількістю фіналів на Мундіалях. Їх набралось аж вісім, але лише половина з них були успішними для команди (4).

Тому за кількістю трофеїв "Маншафт" йде на рівні з італійцями та позаду Бразилії, у якої 5 перемог. Востаннє німці тріумфували у 2014 році, де запам'ятались виносом бразильців у півфіналі (7:1).

Проте після цього Німеччина провалила два Мундіалі поспіль. У 2018-му команду у плей-оф не пустили Швеція, Мексика та Південна Корея, а за чотири роки в Катарі Бундестім пропустили вперед Іспанію та Японію.

Історія виступів Німеччини на Мундіалях:

1930 – не грали

– не грали 1934 – третє місце

– третє місце 1938 – 1/8 фіналу

– 1/8 фіналу 1950 – не грали

– не грали 1954 – перемога

1958 – четверте місце

четверте місце 1962 – 1/4 фіналу

1/4 фіналу 1966 – фінал

– фінал 1970 – третє місце

– третє місце 1974 – перемога

1978 – другий груповий раунд

– другий груповий раунд 1982 – фінал

– фінал 1986 – фінал

– фінал 1990 – перемога

1994 – 1/4 фіналу

– 1/4 фіналу 1998 – 1/4 фіналу

– 1/4 фіналу 2002 – фінал

– фінал 2006 – третє місце

– третє місце 2010 – третє місце

– третє місце 2014 – перемога

2018 – груповий раунд

– груповий раунд 2022 – груповий раунд

Як потрапили на Мундіаль?

На звітний Мундіаль команду повів 38-річний Юліан Нагельсманн. який буде наймолодшим наставником на турнірі. Для Бундестім відбірковий етап склався не так просто, як очікувалось.

Німеччина стартувала з сенсаційної поразки від Словаччини. Проте у наступних чотирьох турах підопічні Нагельсманна взяли максимум проти Північної Ірландії та Люксембурга. Все вирішував фінальний матч проти словаків вдома.

Ті в третьому турі несподівано програли Північній Ірландії, тому Бундестім влаштовувала і нічия для прямого виходу. Проте німці не стримували своє бажання реваншу та забили нашим сусідам аж шість "сухих" м'ячів.

Чого чекати на ЧС-2026?

Зрештою Нагельсманн везе у США доволі сильний кадрово склад. Проте на фоні інших фаворитів набір гравців у Бундестім виглядає менш переконливо.

З одного боку в нападі команди феєрять Вірц та Мусіала. Але з іншого основним форвардом Німеччини буде або Вольтемаде (запасний у Ньюкаслі), або Ундав зі скромного Штутгарта.

Також викликають питання виклики Лероя Сане та Кая Гаверца. Перший випав з основи Галатасарая, а другий більшу частину сезону лікувався від травм.



А найбільш обговорюваною темою щодо Бундестім стало повернення Мануеля Ноєра після його відходу з команди у 2024-му. Схоже, Нагельсманна підвела травма тер Штегена, тоді як в Нюбеля чи Бауманна як основного кіпера він не вірить.

З одного боку, група для німців не виглядає надто важкою, адже немає жодного суперника з Європи. З іншого ж боку, непоступливість Еквадора та Кот-д'Івуара може зіграти проти "Маншафт".

Саме на таких командах німці і ламали зуби на минулих Мундіалях (Мексика та Корея у 2018-му або Японія у 2022-му). А у плей-оф важкі суперники зустрінуться доволі швидко.

Орієнтовний склад Німеччини: Ноєр – Кімміх, Та, Шлоттербек, Раум – Павлович, Горецка – Гаверц, Мусіала, Вірц – Вольтемаде.

До прикладу, перемога в групі виведе Німеччину на одну з третіх команд. Але вже в 1/8 фіналу Бундестіму, ймовірно, доведеться битися із Францією.

В разі другого місця на підопічних Нагельсманна одразу очікують випробування від Норвегії чи Сенегалу. А далі – грізні бразильці, яким вже сім голів навряд чи заб'єш. Тому навіть вихід у чвертьфінал вже стане успіхом для Німеччини.

Календар групи для Німеччини: