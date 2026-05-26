Серед фаворитів Мундіалю фігурує і збірна Німеччини, яка останнім часом не надто тішила фанатів. 24 Канал розповідає, з чим Бундестім підходить до турніру.
Як Німеччина виступала на чемпіонатах світу?
Історично німці є однією з найбільш успішних команд на чемпіонатах світу. Бундестім пропустив турніри лише двічі, причому у далеких 1930 та 1950 роках.
При цьому Німеччина утримує рекорд за кількістю фіналів на Мундіалях. Їх набралось аж вісім, але лише половина з них були успішними для команди (4).
Тому за кількістю трофеїв "Маншафт" йде на рівні з італійцями та позаду Бразилії, у якої 5 перемог. Востаннє німці тріумфували у 2014 році, де запам'ятались виносом бразильців у півфіналі (7:1).
Проте після цього Німеччина провалила два Мундіалі поспіль. У 2018-му команду у плей-оф не пустили Швеція, Мексика та Південна Корея, а за чотири роки в Катарі Бундестім пропустили вперед Іспанію та Японію.
Історія виступів Німеччини на Мундіалях:
- 1930 – не грали
- 1934 – третє місце
- 1938 – 1/8 фіналу
- 1950 – не грали
- 1954 – перемога
- 1958 – четверте місце
- 1962 – 1/4 фіналу
- 1966 – фінал
- 1970 – третє місце
- 1974 – перемога
- 1978 – другий груповий раунд
- 1982 – фінал
- 1986 – фінал
- 1990 – перемога
- 1994 – 1/4 фіналу
- 1998 – 1/4 фіналу
- 2002 – фінал
- 2006 – третє місце
- 2010 – третє місце
- 2014 – перемога
- 2018 – груповий раунд
- 2022 – груповий раунд
Як потрапили на Мундіаль?
На звітний Мундіаль команду повів 38-річний Юліан Нагельсманн. який буде наймолодшим наставником на турнірі. Для Бундестім відбірковий етап склався не так просто, як очікувалось.
Німеччина стартувала з сенсаційної поразки від Словаччини. Проте у наступних чотирьох турах підопічні Нагельсманна взяли максимум проти Північної Ірландії та Люксембурга. Все вирішував фінальний матч проти словаків вдома.
Ті в третьому турі несподівано програли Північній Ірландії, тому Бундестім влаштовувала і нічия для прямого виходу. Проте німці не стримували своє бажання реваншу та забили нашим сусідам аж шість "сухих" м'ячів.
Чого чекати на ЧС-2026?
Зрештою Нагельсманн везе у США доволі сильний кадрово склад. Проте на фоні інших фаворитів набір гравців у Бундестім виглядає менш переконливо.
З одного боку в нападі команди феєрять Вірц та Мусіала. Але з іншого основним форвардом Німеччини буде або Вольтемаде (запасний у Ньюкаслі), або Ундав зі скромного Штутгарта.
Також викликають питання виклики Лероя Сане та Кая Гаверца. Перший випав з основи Галатасарая, а другий більшу частину сезону лікувався від травм.
Як виглядає заявка Німеччини на чемпіонат світу-2026 / фото DFB
А найбільш обговорюваною темою щодо Бундестім стало повернення Мануеля Ноєра після його відходу з команди у 2024-му. Схоже, Нагельсманна підвела травма тер Штегена, тоді як в Нюбеля чи Бауманна як основного кіпера він не вірить.
З одного боку, група для німців не виглядає надто важкою, адже немає жодного суперника з Європи. З іншого ж боку, непоступливість Еквадора та Кот-д'Івуара може зіграти проти "Маншафт".
Саме на таких командах німці і ламали зуби на минулих Мундіалях (Мексика та Корея у 2018-му або Японія у 2022-му). А у плей-оф важкі суперники зустрінуться доволі швидко.
Орієнтовний склад Німеччини: Ноєр – Кімміх, Та, Шлоттербек, Раум – Павлович, Горецка – Гаверц, Мусіала, Вірц – Вольтемаде.
До прикладу, перемога в групі виведе Німеччину на одну з третіх команд. Але вже в 1/8 фіналу Бундестіму, ймовірно, доведеться битися із Францією.
В разі другого місця на підопічних Нагельсманна одразу очікують випробування від Норвегії чи Сенегалу. А далі – грізні бразильці, яким вже сім голів навряд чи заб'єш. Тому навіть вихід у чвертьфінал вже стане успіхом для Німеччини.
Календар групи для Німеччини:
- 14 червня, 20:00. Німеччина – Кюрасао (Г'юстон)
- 20 червня, 23:00. Німеччина – Кот-д'Івуар (Торонто)
- 25 червня, 23:00. Еквадор – Німеччина (Нью-Йорк)