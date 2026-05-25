Одним з героїв тієї збірної став воротар Еміліано Мартінес. Воротар оформив три кліншити, а також кілька разів врятував команду у фіналі, повідомляє Gston Edul.

Що сталось із Мартінесом?

Кіпер Астон Вілли досі залишається лідером збірної Аргентини. Проте напередодні Мундіалю-2026 Мартінес зіштовхнувся із неприємною травмою.

Цього тижня у Еміліано діагностували перелом пальця. Його футболіст отримав на передматчевій розминці перед фіналом Ліги Європи проти Фрайбурга.

Зрештою це не завадило Мартінесу відіграти матч та навіть не пропустити жодного голу. Астон Вілла виграла з рахунком 3:0 та здобула свій перший трофей за 30 років.

Правда, після матчу Еміліано опинився у лазареті, а його участь на Мундіалі була під питанням. Кіпер був змушений пропустити гру останнього туру АПЛ проти Манчестер Сіті.

На щастя для аргентинських фанатів, пошкодження Мартінеса не було важким. Голкіперу не знадобилось хірургічне втручання, а лікарі очікують, що він повернеться у склад протягом трьох тижнів.

Таким чином, Еміліано пропустить товариські матчі проти Гондурасу та Ісландії напередодні ЧС. Але вже на перший тур Мундіалю проти Алжиру Мартінес має підійти готовим.

Що чекає на Аргентину на ЧС-2026?