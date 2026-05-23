Проте напередодні Мундіалю команда занурилась у скандали та негативну атмосферу. Причиною цьому став список гравців, яких Тухель викликав на ЧС-2026, повідомляє Бен Джейкобс.
Що сталось між Магуайром та Тухелем?
Німець не вніс у заявку чимало топових гравців. Особливо болісно своє непотрапляння в заявку сприйняв захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магуайр.
Ще до оголошення складу гравець видав резонансну заяву. У ній Магуайр зізнався, що шокований рішенням Тухеля. На думку Гаррі, він був здатний принести користь збірній.
Ба більше, до гейту в бік наставника долучились мати та брат Гаррі. Перша видала короткий допис у соцмережах: "Повністю обурена". А Джо Магуайр назвав це рішення "найбільш ганебним з усіх, які він бачив".
Зрештою після оголошення заявки Томас Тухель прокоментував слова Магуайра та членів його родини. Він запевнив, що розмовляв із футболістом Манчестер Юнайтед перед формуванням складу.
Я здивувався, коли прочитав пост Магуайра про те, що він шокований. У нас з Гаррі була приватна розмова. В нього була можливість висловити свої думки та почуття. Я вирішив, що ми залишаємося з тими захисниками, з якими пройшли відбір восени,
– заявив Тухель в інтерв'ю Фабріціо Романо.
Як Магуайр грав за збірну Англії?
Варто відзначити, що Гаррі не грав за збірну з вересня 2024 року і до кінця 2025-го. Проте у березні Тухель викликав Магуайра на товариські матчі проти Уругваю та Японії.
В обох тих зустрічах англієць зіграв, що дало йому надію на виклик на ЧС-2026. Проте німець не виправдав сподівання центрбека. Нагадаємо, що разом із Магуайром Англія виходила у фінал Євро-2020 та чвертьфінал Мундіалю у 2022-му.
Чого чекати від Англії на ЧС-2026?
Для збірної Англії це буде вже 17-ий чемпіонат світу в історії. Попри те, що команда завжди мала потужний склад, у неї небагато досягнень на турнірі.
Англійці змогли виграти Кубок світу лише у 1966 році, коли турнір проходив на їх території. Ще двічі "три леви" доходили до півфіналу (1990 та 2018 роки).
Згідно з жеребкуванням ЧС-2026, Англія опинилась у групі L. Суперниками підопічних Тухеля стануть Хорватія (17 червня), Гана (23 червня) та Панама (27 червня).