До 2 червня всі збірні мають сформувати списки з 26-ти футболістів. Тим часом, свою заявку оголосила збірна Норвегії, повідомляє Fotballandslaget.

До теми Німеччина оголосила склад на чемпіонат світу-2026: тренер повернув 40-річну легенду

Чи зіграє Голанд на Мундіалі?

Наставник "вікінгів" Столе Сольбаккен не здивував своїм вибором гравців. Тренер очікувано викликав головних зірок АПЛ в особі Мартіна Едегора та Ерлінга Голанда.

Перший цього сезону став чемпіоном Англії із Арсеналом. Натомість Голанд є найкращим бомбардиром ліги із 27-ма голами. Крім того, нападник має неймовірну статистику і у національній команді.

Google Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google Додати

На рахунку Голанда 55 голів у 49-ти зустрічах згідно з Transfermarkt. Крім того, до заявки норвежців потрапили бомбардир з Атлетіко Александер Серлот (20 м'ячів цього сезону), а також Юліан Рюерсон з Боруссії Дортмунд (15 асистів).

Воротарі:

  • Ор'ян Нюлан (Севілья)
  • Сандер Тандвік (Гамбург)
  • Егіл Селвік (Вотфорд)

Захисники:

  • Юліан Рюерсон (Боруссія Д)
  • Лео Естігор (Дженоа)
  • Сондре Лангас (Дербі)
  • Торбйорн Хеггем (Болонья)
  • Фредрік Бйоркан (Буде-Глімт)
  • Крістоффер Аєр (Брентфорд)
  • Давід Вольфе (Вулверхемптон)
  • Хенрік Фальхенер (Вікінг)
  • Маркус Педерсен (Торіно)

Півзахисники:

  • Крістіан Торстведт (Сассуоло)
  • Сандер Берге (Фулхем)
  • Мортен Торсбю (Кремонезе)
  • Мартін Едегор (Арсенал)
  • Андреас Шелдеруп (Бенфіка)
  • Тело Осгар (Рейнджерс)
  • Оскар Бобб (Фулхем)
  • Патрік Берг (Буде-Глімт)
  • Фредрік Орснес (Бенфіка)
  • Антоніо Нуса (Лейпциг)

Нападники:

  • Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті)
  • Єнс Петер Хауге (Буде-Глімт)
  • Александер Серлот (Атлетіко)
  • Йорген Странд Ларсен (Крістал Пелес)


Норвегія має намір гучно пошуміти на ЧС-2026 / фото Fotballandslaget

Варто також відзначити, що у заявці Норвегії немає воротаря Микити Гайкіна. Футболіст Буде-Глімта мав російське громадянство та розпочав свій шлях у футболі саме у країні-терористці.

Проте з 2019 року Микита проживав у Норвегії та не зіграв за російську збірну жодної зустрічі. У квітні Гайкін отримав норвезький паспорт, проте через правило ФІФА не міг претендувати на виступ на ЧС-2026.

Чого чекати від норвежців на Мундіалі?

  • Норвегія є рідким гостем на чемпіонатах світу. Для скандинавської збірної це буде четверта поява на турнірі.
  • Востаннє "вікінги" виступали на Мундіалі аж у 1998 році. Тоді Норвегія несподівано переграла в групі Бразилію, але вилетіла вже в 1/8 фіналу від Італії.
  • Проте у відборі на ЧС-2026 скандинави взяли реванш у "Скуадри Адзурри". Норвегія двічі розгромила італіців (3:0, 4:1) та не пустили команду Дженнаро Гаттузо на Мундіаль.
  • Згідно з жеребкуванням чемпіонату світу, підопічні Сольбаккена потрапили у непросту групу I. Суперниками скандинавів будуть Ірак (16 червня), Сенегал (22 червня) та Франція (26 червня).