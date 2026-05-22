До 2 червня всі збірні мають сформувати списки з 26-ти футболістів. Тим часом, свою заявку оголосила збірна Норвегії, повідомляє Fotballandslaget.
Чи зіграє Голанд на Мундіалі?
Наставник "вікінгів" Столе Сольбаккен не здивував своїм вибором гравців. Тренер очікувано викликав головних зірок АПЛ в особі Мартіна Едегора та Ерлінга Голанда.
Перший цього сезону став чемпіоном Англії із Арсеналом. Натомість Голанд є найкращим бомбардиром ліги із 27-ма голами. Крім того, нападник має неймовірну статистику і у національній команді.
На рахунку Голанда 55 голів у 49-ти зустрічах згідно з Transfermarkt. Крім того, до заявки норвежців потрапили бомбардир з Атлетіко Александер Серлот (20 м'ячів цього сезону), а також Юліан Рюерсон з Боруссії Дортмунд (15 асистів).
Воротарі:
- Ор'ян Нюлан (Севілья)
- Сандер Тандвік (Гамбург)
- Егіл Селвік (Вотфорд)
Захисники:
- Юліан Рюерсон (Боруссія Д)
- Лео Естігор (Дженоа)
- Сондре Лангас (Дербі)
- Торбйорн Хеггем (Болонья)
- Фредрік Бйоркан (Буде-Глімт)
- Крістоффер Аєр (Брентфорд)
- Давід Вольфе (Вулверхемптон)
- Хенрік Фальхенер (Вікінг)
- Маркус Педерсен (Торіно)
Півзахисники:
- Крістіан Торстведт (Сассуоло)
- Сандер Берге (Фулхем)
- Мортен Торсбю (Кремонезе)
- Мартін Едегор (Арсенал)
- Андреас Шелдеруп (Бенфіка)
- Тело Осгар (Рейнджерс)
- Оскар Бобб (Фулхем)
- Патрік Берг (Буде-Глімт)
- Фредрік Орснес (Бенфіка)
- Антоніо Нуса (Лейпциг)
Нападники:
- Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті)
- Єнс Петер Хауге (Буде-Глімт)
- Александер Серлот (Атлетіко)
- Йорген Странд Ларсен (Крістал Пелес)
Норвегія має намір гучно пошуміти на ЧС-2026 / фото Fotballandslaget
Варто також відзначити, що у заявці Норвегії немає воротаря Микити Гайкіна. Футболіст Буде-Глімта мав російське громадянство та розпочав свій шлях у футболі саме у країні-терористці.
Проте з 2019 року Микита проживав у Норвегії та не зіграв за російську збірну жодної зустрічі. У квітні Гайкін отримав норвезький паспорт, проте через правило ФІФА не міг претендувати на виступ на ЧС-2026.
Чого чекати від норвежців на Мундіалі?
- Норвегія є рідким гостем на чемпіонатах світу. Для скандинавської збірної це буде четверта поява на турнірі.
- Востаннє "вікінги" виступали на Мундіалі аж у 1998 році. Тоді Норвегія несподівано переграла в групі Бразилію, але вилетіла вже в 1/8 фіналу від Італії.
- Проте у відборі на ЧС-2026 скандинави взяли реванш у "Скуадри Адзурри". Норвегія двічі розгромила італіців (3:0, 4:1) та не пустили команду Дженнаро Гаттузо на Мундіаль.
- Згідно з жеребкуванням чемпіонату світу, підопічні Сольбаккена потрапили у непросту групу I. Суперниками скандинавів будуть Ірак (16 червня), Сенегал (22 червня) та Франція (26 червня).