До 2 червня всі збірні мають сформувати списки з 26-ти футболістів. Тим часом, свою заявку оголосила збірна Норвегії, повідомляє Fotballandslaget.

Чи зіграє Голанд на Мундіалі?

Наставник "вікінгів" Столе Сольбаккен не здивував своїм вибором гравців. Тренер очікувано викликав головних зірок АПЛ в особі Мартіна Едегора та Ерлінга Голанда.

Перший цього сезону став чемпіоном Англії із Арсеналом. Натомість Голанд є найкращим бомбардиром ліги із 27-ма голами. Крім того, нападник має неймовірну статистику і у національній команді.

На рахунку Голанда 55 голів у 49-ти зустрічах згідно з Transfermarkt. Крім того, до заявки норвежців потрапили бомбардир з Атлетіко Александер Серлот (20 м'ячів цього сезону), а також Юліан Рюерсон з Боруссії Дортмунд (15 асистів).

Воротарі:

Ор'ян Нюлан (Севілья)

Сандер Тандвік (Гамбург)

Егіл Селвік (Вотфорд)

Захисники:

Юліан Рюерсон (Боруссія Д)

Лео Естігор (Дженоа)

Сондре Лангас (Дербі)

Торбйорн Хеггем (Болонья)

Фредрік Бйоркан (Буде-Глімт)

Крістоффер Аєр (Брентфорд)

Давід Вольфе (Вулверхемптон)

Хенрік Фальхенер (Вікінг)

Маркус Педерсен (Торіно)

Півзахисники:

Крістіан Торстведт (Сассуоло)

Сандер Берге (Фулхем)

Мортен Торсбю (Кремонезе)

Мартін Едегор (Арсенал)

Андреас Шелдеруп (Бенфіка)

Тело Осгар (Рейнджерс)

Оскар Бобб (Фулхем)

Патрік Берг (Буде-Глімт)

Фредрік Орснес (Бенфіка)

Антоніо Нуса (Лейпциг)

Нападники:

Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті)

Єнс Петер Хауге (Буде-Глімт)

Александер Серлот (Атлетіко)

Йорген Странд Ларсен (Крістал Пелес)



Норвегія має намір гучно пошуміти на ЧС-2026 / фото Fotballandslaget

Варто також відзначити, що у заявці Норвегії немає воротаря Микити Гайкіна. Футболіст Буде-Глімта мав російське громадянство та розпочав свій шлях у футболі саме у країні-терористці.

Проте з 2019 року Микита проживав у Норвегії та не зіграв за російську збірну жодної зустрічі. У квітні Гайкін отримав норвезький паспорт, проте через правило ФІФА не міг претендувати на виступ на ЧС-2026.

