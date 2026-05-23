Англійці вже почали підготовку до найскандальнішого чемпіонату світу останніх років. У таборі "трьох левів" вирішили не ризикувати навіть дрібницями, коли мова йде про боротьбу за трофей, пише The Guardian.

Як Англія перетворить базу на "фортецю"?

За інформацією британських медіа, тренувальний табір збірної Англії у Канзас-Сіті отримає посилену систему безпеки. Команда побоюється стороннього стеження за тренуваннями та витоку тактичних схем.

У штабі Томаса Тухеля серйозно ставляться до ризику шпигунства з боку конкурентів. Через це англійці планують максимально обмежити доступ до бази та приховати частину підготовчого процесу від сторонніх очей.

Тухель хоче взяти реванш за провали Англії

У Федерації футболу Англії покладають великі надії на Томаса Тухеля, який має привести команду до першого тріумфу на мундіалі з 1966 року.

На ЧС-2026 англійці вважаються одними з головних фаворитів турніру завдяки потужному складу на чолі з Джуд Беллінгем, Гаррі Кейн та Букайо Сака. Саме тому в команді прагнуть уникнути будь-яких несподіванок ще до старту чемпіонату світу.

Чого очікувати від Англії на чемпіонаті світу-2026?

Наставник англійців Томас Тухель здивував експертів та уболівальників, не викликавши до складу збірної зірок на кшталт Палмера, Фодена та Магвайра.

Водночас потрапили до заявки ветеран Джордан Гендерсон, а також нападник Аль-Ахлі із Саудівської Аравії Айвен Тоуні.

Збірна Англії вирушає на турнір у статусі одного з головних фаворитів. Вже найближчим часом команда Тухеля полетить до Флориди (США) для проведення фінального підготовчого збору та товариських матчів перед стартом групового етапу ЧС-2026.