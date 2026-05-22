Німецький фахівець ухвалив кілька вкрай несподіваних рішень, які вже викликали палкі дискусії серед вболівальників та експертів. Головною сенсацією стало те, що поза фінальною заявкою "Трьох левів" опинилися такі суперзірки, як Коул Палмер та Філ Фоден, передає 24 Канал.

Чому Тухель не викликав зіркових гравців?

Палмер та Фоден провели неоднозначний та змазаний сезон у своїх клубах, тому замість них Тухель довірив місця на позиції "десятки" Джуду Беллінгему, Моргану Роджерсу та Еберечі Езе.

Також на Мундіаль не поїде правий захисник Реала Трент Александер-Арнольд, який уже тривалий час не входить у плани тренера. Окрім цього, повз список пролетів досвідчений захисник Гаррі Магвайр з Манчестер Юнайтед, який публічно висловив своє глибоке розчарування у соцмережах. Не знайшлося місця в команді й Люку Шоу, Адаму Вортону та Моргану Гіббс-Вайту.

Заявка збірної Англії на ЧС-2026/ Фото FA

Натомість справжньою несподіванкою став виклик форварда Айвена Тоуні, який зараз виступає в Саудівській Аравії за Аль-Ахлі. Він разом з Оллі Воткінсом підстраховуватиме незмінного капітана і лідера атак Гаррі Кейна. Також до складу потрапив досвідчений 35-річний ветеран Джордан Гендерсон, для якого цей чемпіонат світу стане вже четвертим у кар'єрі.

Загалом у заявці Англії опинилося одразу 9 дебютантів великих турнірів, серед яких молоді таланти Джеймс Траффорд, Тіно Лівраменто, Ніко О'Райлі та Ноні Мадуеке.

Повна заявка збірної Англії на ЧС-2026

Воротарі:

Джордан Пікфорд (Евертон),

Дін Гендерсон (Крістал Пелес),

Джеймс Траффорд (Бернлі / Манчестер Сіті)

Захисники:

Ріс Джеймс (Челсі),

Валентіно Лівраменто (Ньюкасл),

Джон Стоунз (Манчестер Сіті),

Марк Гехі (Манчестер Сіті),

Ніко О'Райлі (Манчестер Сіті),

Езрі Конса (Астон Вілла),

Ден Берн (Ньюкасл),

Джарелл Кванса (Баєр Леверкузен),

Джед Спенс (Тоттенгем)

Півзахисники:

Деклан Райс (Арсенал),

Еберечі Езе (Арсенал),

Елліот Андерсон (Ноттінгем Форест),

Джордан Гендерсон (Брентфорд),

Коббі Майну (Манчестер Юнайтед),

Джуд Беллінгем (Реал Мадрид, Іспанія),

Морган Роджерс (Астон Вілла)

Нападники:

Букайо Сака (Арсенал),

Ноні Мадуеке (Арсенал),

Маркус Рашфорд (Барселона, Іспанія),

Ентоні Гордон (Ньюкасл),

Гаррі Кейн (Баварія, Німеччина),

Оллі Воткінс (Астон Вілла),

Айвен Тоуні (Аль-Ахлі, Саудівська Аравія)

Збірна Англії вирушає на турнір у статусі одного з головних фаворитів. Вже найближчим часом команда Тухеля полетить до Флориди (США) для проведення фінального підготовчого збору та товариських матчів перед стартом групового етапу ЧС-2026.

Як виступала Англія на чемпіонатах світу?

Історія виступів Англії на чемпіонатах світу сповнена як великих тріумфів, так і драматичних розчарувань. Єдиний раз у своїй історії "Три леви" підіймали над головою омріяний кубок світу ще у далекому 1966 році, коли турнір проходив на їхніх рідних стадіонах. Відтоді англійці жодного разу не доходили навіть до фіналу Мундіалю.

Протягом десятиліть головним прокляттям команди залишалися серії післяматчевих пенальті, через які Англія регулярно вилітала з турнірів (зокрема у 1990, 1998 та 2006 роках). Певний прорив відбувся під керівництвом Гарета Саутгейта: на ЧС-2018 в Росії англійці вперше за 28 років пробилися до півфіналу, посівши у підсумку 4 місце.

На минулому ж Мундіалі в Катарі у 2022 році збірна Англії зупинилася за крок до півфіналу, поступившись у напруженому чвертьфіналі майбутнім віцечемпіонам – французам (1:2), коли Гаррі Кейн не реалізував вирішальний пенальті наприкінці зустрічі.

На ЧС-2026 Англія спробує нарешті перервати своє 60-річне очікування і повернути футбол "додому".