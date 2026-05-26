Тепер же підопічні Ліонеля Скалоні також розглядаються одними з фаворитів турніру. Проте напередодні Мундіалю аргентинці зіштовхнулись із низкою кадрових проблем, повідомляє TyC Sports.

Чи гратиме Мессі на ЧС-2026?

Перед фіналом Ліги Європи основний воротар команди Еміліано Мартінес зламав палець. Кіпер пропустить приблизно три тижні та має повернутися до першої гри на ЧС.

А тепер стало відомо, що пошкодження отримав головна зірка Аргентини Ліонель Мессі. Його Інтер Маямі зіграв останній матч в МЛС перед двомісячною перервою в турнірі.

Мессі вийшов в основі на матч проти Філадельфії Юніон та оформив дві результативні передачі. Інтер виграв з рахунком 6:4, а героєм зустрічі став уругваєць Луїс Суарес з хет-триком.

Проте на 73-й хвилині Лео довелось замінити через пошкодження. Аргентинець відчув біль у лівому підколінному сухожиллі, після чого попросив заміну у тренера.

38-річний нападник одразу пішов на обстеження до медперсоналу, щоб той оцінив ступінь травми. Зрештою прогнози для Ліонеля позитивні, адже гравець уникнув розриву м'язів.

Ймовірно, якби Мессі залишився на полі та дограв матч, він би ускладнив травму та міг би пропустити частково чи повністю ЧС-2026. Варто відзначити, що у 2026 році Ліонель оформив вже 13 голів та сім асистів у 16-ти зустрічах.

Чого чекати від Мессі на Мундіалі?