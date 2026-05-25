Особлива увага на турнірі традиційно буде прикута для найкращих гравців сучасності. Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду спробують гучно про себе заявити на останньому Мундіалі, повідомляє 24 Канал.

Чи прощатимуться Мессі та Роналду?

Аргентинцю наразі 38 років, тоді як португальцю у лютому виповнилось 41. Скоріш за все, після Мундіалю гравці попрощаються зі своїми національними командами.

Власне, особливо важливо буде проявити себе Кріштіану. Португалець зіграє вже на шостому для себе чемпіонаті світу, але так жодного разу і не наблизився до завоювання трофею.

Найкращим його виступом був півфінал у далекому 2006 році. Після цього Португалія не могла пройти далі чвертьфіналу, хоча за цей час виграла чемпіонат Європи та Лігу націй.

Що ж стосується Мессі, то він свій гештальт закрив на минулому Мундіалі. Лео ще у 2014-му виходив у фінал турніру, але там його Аргентина мінімально поступилась німцям.

У Катарі ж "альбіселесте" дали бій зірковій Франції, з якою у фіналі розписала результативну нічию 3:3. Мессі тоді оформив дубль, а Аргентина у підсумку тріумфувала в серії пенальті.

Чого чекати від зірок на ЧС-2026?

Тим не менш, Мессі бажає захистити цей трофей та наблизитись до бомбардирського рекорду Мірослава Клозе. Саме німець наразі має найбільше забитих голів на Мундіалях (16).

Ліонель же встиг поки забити 13 голів на чемпіонатах світу, тому чотири м'ячі зроблять його рекордсменом. Правда, поруч ще є Кіліан Мбаппе (12) та власне Кріштіану Роналду.

Португалець має у своєму активі вісім м'ячів, тож у його рекорд віриться важче. Проте Кріштіану вміє дивувати фанатів та влаштовувати гольові феєрії.

Можливо, збільшення кількості матчів разом із успішним шляхом Португалію дозволять Роналду взяти цю неймовірну планку. В групі на нападника Аль-Насра очікують ігри проти ДР Конго (17 червня), Узбекистану (23 червня) та Колумбії (28 червня).

У Аргентини ж в суперниках будуть Алжир (17 червня), Австрії (22 червня) та Йорданія (27 червня). Цікаво, що якщо і Португалія, і Аргентина виграють свої групи, то доля може їх звести на стадії чвертьфіналу.