Для трьох з них чемпіонат світу-2026 стане вже шостим в історії. За цим показником вони стануть рекордсменами в історії турніру, повідомляє 24 Канал.

До теми Тренер Аргентини викликав Мессі на ЧС-2026, але проігнорував легенду чемпіонату Італії

Який рекорд належить Мессі?

Мова про Ліонеля Мессі, Кріштіану Роналду та Гільєрмо Очоа. Проте на рахунку мексиканця лише 11 ігор на Мундіалях, оскільки у 2006 та 2010 роках він був резервним кіпером.

А ось Мессі та Роналду є серед головних гвардійців в історії чемпіонатів світу. Зрештою це єдині з чинних гравців, хто перетнув пзначку у 20 матчів на МУндіалях.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Лідером цього рейтингу як раз є Ліонель Мессі. На своїх п'яти Мундіалях аргентинець відіграв аж 26 матчів, завдяки чому став найкращим гвардійцем. За свою кар'єру форвард пропустив всього дві гри ЧС, і то це було у 2006 році.

Найбільше ж Мессі відіграв у 2014 та 2022 роках, коли його команда доходила до фіналу. Там Лео з'являвся на поле у всіх семи зустрічах, а на минулому Мундіалі приніс Аргентині Кубок світу.

Головні гвардійці в історії чемпіонатів світу:

МІСЦЕ ГРАВЕЦЬ КРАЇНА МАТЧІ ТУРНІРИ 1 Ліонель Мессі Аргентина 26 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 2 Лотар Маттеус Німеччина 25 1982, 1986, 1990, 1994, 1998 3 Мірослав Клозе Німеччина 24 2002, 2006, 2010, 2014 4 Паоло Мальдіні Італія 23 1990, 1994, 1998, 2002 5 Кріштіану Роналду Португалія 22 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 6 Уве Зеелер Німеччина 21 1958, 1962, 1966, 1970 7 Владіслав Жмуда Польща 21 1974, 1978, 1982, 1986 8 Дієго Марадона Аргентина 21 1982, 1986, 1990, 1994 9 Гжегож Лято Польща 20 1974, 1978, 1982 10 Кафу Бразилія 20 1994, 1998, 2002, 2006 11 Філіпп Лам Німеччина 20 2006, 2010, 2014 12 Бастіан Швайнштайгер Німеччина 20 2006, 2010, 2014 13 Хав'єр Маскерано Аргентина 20 2006, 2010, 2014, 2018 14 Уго Льоріс Франція 20 2010, 2014, 2018, 2022

Скільки у Роналду матчів на чемпіонаті світу?

Власне, фінальний матч ЧС-2022 і зробив Мессі гравцем з найбільшою кількістю ігор на Мундіалях. Раніше володарем ркеорду був німець Лотар Маттеус, який з 1982 по 1998 роки зіграв у 25-ти матчах.

Топ-трійку замикає інший представник Бундестім Мірослав Клозе з 24-ма іграми. До слова, саме німецький форвард нині є найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу (16 голів). Тут Мессі поки в ролі наздоганяючого (13 м'ячів).

Що ж стосується одвічного конкурента Лео, то Роналду йде на п'ятій сходинці із 22-ма матчем на ЧС. Для виходу на друге місце Кріштіану лише треба зіграти у всіх матчах групи.

З інших гравців на ЧС-2026 найближче до визнаних легенд футболу знаходяться Лука Модрич та Мануель Ноєр. У хорвата та німця по 19 матчів на Мундіалях, проте участь кіпера Бундестім на звітному Мундіалі поки під питанням.

Що чекає на Мессі та Роналду на ЧС-2026?