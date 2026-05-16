Для трьох з них чемпіонат світу-2026 стане вже шостим в історії. За цим показником вони стануть рекордсменами в історії турніру, повідомляє 24 Канал.
Який рекорд належить Мессі?
Мова про Ліонеля Мессі, Кріштіану Роналду та Гільєрмо Очоа. Проте на рахунку мексиканця лише 11 ігор на Мундіалях, оскільки у 2006 та 2010 роках він був резервним кіпером.
А ось Мессі та Роналду є серед головних гвардійців в історії чемпіонатів світу. Зрештою це єдині з чинних гравців, хто перетнув пзначку у 20 матчів на МУндіалях.
Лідером цього рейтингу як раз є Ліонель Мессі. На своїх п'яти Мундіалях аргентинець відіграв аж 26 матчів, завдяки чому став найкращим гвардійцем. За свою кар'єру форвард пропустив всього дві гри ЧС, і то це було у 2006 році.
Найбільше ж Мессі відіграв у 2014 та 2022 роках, коли його команда доходила до фіналу. Там Лео з'являвся на поле у всіх семи зустрічах, а на минулому Мундіалі приніс Аргентині Кубок світу.
Головні гвардійці в історії чемпіонатів світу:
|
МІСЦЕ
|
ГРАВЕЦЬ
|
КРАЇНА
|
МАТЧІ
|
ТУРНІРИ
|
1
|
Ліонель Мессі
|
Аргентина
|
26
|
2006, 2010, 2014, 2018, 2022
|
2
|
Лотар Маттеус
|
Німеччина
|
25
|
1982, 1986, 1990, 1994, 1998
|
3
|
Мірослав Клозе
|
Німеччина
|
24
|
2002, 2006, 2010, 2014
|
4
|
Паоло Мальдіні
|
Італія
|
23
|
1990, 1994, 1998, 2002
|
5
|
Кріштіану Роналду
|
Португалія
|
22
|
2006, 2010, 2014, 2018, 2022
|
6
|
Уве Зеелер
|
Німеччина
|
21
|
1958, 1962, 1966, 1970
|
7
|
Владіслав Жмуда
|
Польща
|
21
|
1974, 1978, 1982, 1986
|
8
|
Дієго Марадона
|
Аргентина
|
21
|
1982, 1986, 1990, 1994
|
9
|
Гжегож Лято
|
Польща
|
20
|
1974, 1978, 1982
|
10
|
Кафу
|
Бразилія
|
20
|
1994, 1998, 2002, 2006
|
11
|
Філіпп Лам
|
Німеччина
|
20
|
2006, 2010, 2014
|
12
|
Бастіан Швайнштайгер
|
Німеччина
|
20
|
2006, 2010, 2014
|
13
|
Хав'єр Маскерано
|
Аргентина
|
20
|
2006, 2010, 2014, 2018
|
14
|
Уго Льоріс
|
Франція
|
20
|
2010, 2014, 2018, 2022
Скільки у Роналду матчів на чемпіонаті світу?
Власне, фінальний матч ЧС-2022 і зробив Мессі гравцем з найбільшою кількістю ігор на Мундіалях. Раніше володарем ркеорду був німець Лотар Маттеус, який з 1982 по 1998 роки зіграв у 25-ти матчах.
Топ-трійку замикає інший представник Бундестім Мірослав Клозе з 24-ма іграми. До слова, саме німецький форвард нині є найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу (16 голів). Тут Мессі поки в ролі наздоганяючого (13 м'ячів).
Що ж стосується одвічного конкурента Лео, то Роналду йде на п'ятій сходинці із 22-ма матчем на ЧС. Для виходу на друге місце Кріштіану лише треба зіграти у всіх матчах групи.
З інших гравців на ЧС-2026 найближче до визнаних легенд футболу знаходяться Лука Модрич та Мануель Ноєр. У хорвата та німця по 19 матчів на Мундіалях, проте участь кіпера Бундестім на звітному Мундіалі поки під питанням.
Що чекає на Мессі та Роналду на ЧС-2026?
- Із великою долею ймовірності для Мессі та Роналду звітний Мундіаль стане останнім в кар'єрі. Аргентинцю цього року виповнюється 39 років, тоді як потугальцю – 41.
- Згідно з жеребкуванням ЧС-2026, Аргентина опинилась у групі J. Там команда Ліонеля Скалоні гратиме проти Алжиру (16 червня), Австрії (22 червня) та Йорданії (27 червня).
- У свою чергу Португалія битиметься у групі К із ДР Конго (17 червня), Узбекистану (23 червня) та Колумбії (27 червня). Раніше ми розповідали, на якій стадії ЧС-2026 можуть перетнутися Мессі та Роналду.
- Сам турнір триватиме з 11 червня по 19 липня на 16-ти стадіонах США, Канади та Мексики. Вирішальна зустріч Мундіалю відбудеться в Нью-Йорку на арені "МетЛайф Стедіум".