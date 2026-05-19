До фінального списку потрапляють по 26 гравців від кожної збірної. Серед тих команд, які достроково визначились із заявкою, стала зіркова збірна Португалії, повідомляє FPF.

Що тренер Португалії вирішив щодо Роналду?

Роберто Мартінес вирішив оригінально підійти до формування складу. Іспанець вибрав 27-х футболістів, яких він візьме на збір перед чемпіонатом світу.

Одного з футболістів тренер відкличе вже ближче до дедлайну подачі заявки. Цим зайвим гравцем точно буде воротар, оскільки за регламентом в заявці має бути троє кіперів.

Мартінес же викликав чотирьох воротарів. У збірній очікувано знайшлось місце для Кріштіану Роналду, який поїде на рекордний шостий Мундіаль у своїй кар'єрі.

Воротарі:

Діогу Кошта (Порту)

Жозе Са (Вулверхемптон)

Руї Сілва (Спортінг)

Рікардо Велью (Генчлербірлігі)

Захисники:

Жоау Канселу (Барселона)

Матеус Нунеш (Манчестер Сіті)

Нельсон Семеду (Вулверхемптон)

Нуну Мендеш (ПСЖ)

Діогу Далот (Манчестер Юнайтед)

Рубен Діаш (Манчестер Сіті)

Ренато Вейга (Вільярреал)

Гонсалу Інасіу (Спортінг)

Томас Араужу (Бенфіка)

Півзахисники:

Рубен Невеш (Аль-Хіляль)

Вітінья (ПСЖ)

Самуель Кошта (Мальорка)

Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)

Жоау Невеш (ПСЖ)

Бернарду Сілва (Манчестер Сіті)

Педру Нету (Челсі)

Нападники:

Кріштіану Роналду (Аль-Наср)

Рафаель Леау (Мілан)

Франсішку Консейсау (Ювентус)

Гонсалу Рамуш (ПСЖ)

Жоау Феліш (Аль-Наср)

Франсішку Трінкау (Спортінг)

Гонсалу Гедеш (Реал Сосьєдад)



Кого Роберто Мартінес викликав на чемпіонат світу-2026 / фото збірної Португалії

Нагадаємо, що Роналду є світовим рекордсменом за кількістю голів у складі національних збірних. У 226-ти матчах за Португалію нападник оформив 143 голи. Хавбек команди Вітінья висловився щодо Кріштіану.

Він один із найвеличніших футболістів в історії. Я дуже пишаюся тим, що ділю з ним роздягальню, вчуся у нього та щодня бачу його професіоналізм. Він виходить на поле, знаючи, що готовий на сто відсотків і зробив усе можливе для команди. Сподіваюся, ми зможемо виграти чемпіонат світу разом із ним і заради нього,

– зізнався хавбек ПСЖ в інтерв'ю сайту ФІФА.

Серед несподіванок стало непотрапляння у заявку захисника Лаціо Нуну Тавареша. Також поза складом опинився Жоау Пальїнья, який є гравцем основи Тоттенхема.

Чого чекати від збірної Португалії?