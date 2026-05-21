Змагання триватиме до 19 липня, саме в цю дату визначиться новий чемпіон світу. Фінал Мундіалю пройде в Нью-Йорку на арені "МетЛайф Стедіум", повідомляє 24 Канал.
Які команди вигравали Мундіаль?
За всю історію чемпіонатів лише вісім збірних вигравали Кубок світу. Історія змагання розпочалась у далекому 1930-му, коли Уругвай у себе вдома став першим чемпіоном.
З тих пір Мундіаль проходить кожні чотири роки за винятком 1942 та 1946 років. Тоді змагання довелось скасувати через Другу світову війну.
Зрештою на даний момент найбільше Кубків світу назбирала Бразилія. Південноамериканці тріумфували п'ять разів, випереджаючи на один титул німців та італійців.
Рейтинг збірних за кількістю Кубків світу:
- Бразилія – 5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
- Німеччина – 4 (1954, 1974, 1990, 2014)
- Італія – 4 (1934, 1938, 1982, 2006)
- Аргентина – 3 (1978, 1986, 2022)
- Франція – 2 (1998, 2018)
- Уругвай – 2 (1930, 1950)
- Англія – 1 (1966)
- Іспанія – 1 (2010)
Останнім же часом Кубок не виграють нові команди. Востаннє "новачок" заволодів трофеєм у 2010 році, коли свій перший і єдиний титул на ЧС виграла Іспанія. Проте цього року є кілька претендентів на те, щоб долучитись до цього "списку чемпіонів".
Хто може стати новим чемпіоном світу?
В цьому контексті в першу чергу варто згадати Португалію із легендарним Кріштіану Роналду. "Лузітани" за всю історію лише двічі дістались півфіналу, а "бронзу" здобули лише у 1966 році.
Наразі ж країна має потужну збірну з гравців топ-клубів та досвідченого тренера Роберто Мартінеса. ЧС-2026 – останній шанс для Португалії подарувати Кубк світу Роналду, який забив за неї космічні 143 голи.
Кріштіану Роналду зіграє на шостому для себе Мундіалі / фото Getty Images
В розрізі історії найблільшою невдахою Мундіалів варто назвати збірну Нідерландів. Команда мала кілька дуже потужних поколінь та три рази виходила у фінал чемпіонату світу. Проте всі три вирішальні матчі було програно:
- ЧС-1974. Німеччина – Нідерланди 2:1
- ЧС-1978. Аргентина – Нідерланди 3:1
- ЧС-2010. Іспанія – Нідерланди 1:0
На цей турнір "помаранчеві" везуть сильний склад по кадрах, проте далеко не найкращий як для історії місцевого футболу. Крім того, в країні є скептицизм щодо роботи Рональда Кумана в збірній.
Втім нідерландці вміли дивувати і в непрості часи, тому за цією командою варто послідкувати. Так само великі амбіції має збірна Бельгії, чиє "золоте покоління" вже наполовину вичерпало себе.
У 2018-му "червоні дияволи" змогли дістатися "бронзи", проте на трофей команда поки всерйоз не претендувала. Звітний турнір має стати останнім в кар'єрах Куртуа, Лукаку та Де Брюйне, тож бельгійці спробують здивувати світ.
Так само можна очікувати несподіванок і від збірної Хорватії. Златко Далич не має у своєму розпорядженні великої кількості топ-зірок. Проте це ніколи не заважало "картатим" феєрити саме на чемпіонатах світу.
Хорватія брала медалі на двох останніх чемпіонатах світу / фото Getty Images
Піком успіху Хорватії став вихід у фінал 2018 року, де була поразка від Франції (2:4). А у 1998-му та 2002-му балканці здобували бронзові нагороди. Тобто два останні Мундіалі хорвати завершували у топ-трійці, тому недооцінювати Модрича і компанію точно не варто.
Зрештою головною "темною конячкою" турніру можна назвати команду Норвегії. Скандинавська збірна повернулась на турнір вперше з 1998 року, причому у найсильнішому складі в історії.
Ерлінг Голанд запалює як в Манчестер Сіті, так і в збірній / фото Getty Images
Рюерсон віддає асисти за Боруссію, Едегор став чемпіоном АПЛ з Арсеналом, Серлот забиває голи за Атлетіко, а Нуса запалює у Лейпцигу. Але головною зіркою цієї команди звісно є Ерлінг Голанд.
Нападник Манчестер Сіті штампує голи наче машина і не думає зупинятися. Норвежці вже змели на своєму шляху зіркову Італію (3:0, 4:1), а тепер спробують здивувати і на самому Мундіалі.