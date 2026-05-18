Всі списки мають бути подані до 2 червня. Кожна команда має внести в заявку по 26 футболістів. Однією з перших свій фінальний склад оголосила збірна Хорватії, повідомляє HNS Team.

Кого викликав Златко Далич?

Наставник "картатих" Златко Далич вирішив не обирати розширену заявку, а одразу назвав 26-х щасливчиків. Серед викликаних футболістів дещо несподівано не опинився Борна Соса з Крістал Пелес.

Крім тог, Далич проігнорував ветерана команди Домагоя Віду, який свого часу грав за київське Динамо. Втім кількох заслужених ветеранів наставник все ж таки запросив на Мундіаль.

Воротарі:

Домінік Лівакович (Динамо Загреб)

Домінік Котарскі (Копенгаген)

Івор Пандур (Галл Сіті)

Захисники:

Йосип Станішич (Баварія)

Йосип Шутало (Аякс)

Марін Понграчич (Фіорентина)

Мартін Ерлич (Мідтьюлланд)

Дуже Чалета-Цар (Реал Сосьєдад)

Лука Вушкович (Гамбург)

Йошко Гвардіол (Манчестер Сіті)

Півзахисники:

Лука Модрич (Мілан)

Петар Сучич (Інтер)

Крістіан Якич (Аугсбург)

Маріо Пашалич (Аталанта)

Матео Ковачич (Манчестер Сіті)

Нікола Влашич (Торіно)

Тоні Фрук (Рієка)

Нікола Моро (Болонья)

Лука Сучич (Реал Сосьєдад)

Мартін Батуріна (Комо)

Іван Перішич (ПСВ)

Нападники:

Андрей Крамарич (Гоффенхайм)

Анте Будімір (Осасуна)

Петар Муса (Даллас)

Марко Пашалич (Орландо Сіті)

Ігор Матанович (Фрайбург)



Златко Далич назвав заявку Хорватії на ЧС-2026 / фото HNS Team

Чому Модрич не стане рекордсменом ЧС?

Очікувано на турнір поїде Лука Модрич. Для 40-річного гравця Мілана це буде вже п'ятий чемпіонат світу в кар'єрі, адже гравець вперше зіграв на турнірі ще у 2006-му.

Модрич пропустив ЧС лише у 2010 році, куди Хорватія не змогла кваліфікуватися. Цікаво, що на шляху "картатих" у відборі тоді стала збірна України. Якби Лука тоді пройшов на чемпіонат світу, він би вже був одним з рекордсменів за кількістю Мундіалів.

До слова, у 2025 році Модрича в 14-ий раз визнали найкращим гравцем року в Хорватії, повідомляє ФК Мілан. Крім того. в заявці на ЧС-2026 знайшлось місце і для досвідченого Івана Перішича з ПСВ.

