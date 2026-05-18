Всі списки мають бути подані до 2 червня. Кожна команда має внести в заявку по 26 футболістів. Однією з перших свій фінальний склад оголосила збірна Хорватії, повідомляє HNS Team.

Кого викликав Златко Далич?

Наставник "картатих" Златко Далич вирішив не обирати розширену заявку, а одразу назвав 26-х щасливчиків. Серед викликаних футболістів дещо несподівано не опинився Борна Соса з Крістал Пелес.

Крім тог, Далич проігнорував ветерана команди Домагоя Віду, який свого часу грав за київське Динамо. Втім кількох заслужених ветеранів наставник все ж таки запросив на Мундіаль.

Воротарі:

  • Домінік Лівакович (Динамо Загреб)
  • Домінік Котарскі (Копенгаген)
  • Івор Пандур (Галл Сіті)

Захисники:

  • Йосип Станішич (Баварія)
  • Йосип Шутало (Аякс)
  • Марін Понграчич (Фіорентина)
  • Мартін Ерлич (Мідтьюлланд)
  • Дуже Чалета-Цар (Реал Сосьєдад)
  • Лука Вушкович (Гамбург)
  • Йошко Гвардіол (Манчестер Сіті)

Півзахисники:

  • Лука Модрич (Мілан)
  • Петар Сучич (Інтер)
  • Крістіан Якич (Аугсбург)
  • Маріо Пашалич (Аталанта)
  • Матео Ковачич (Манчестер Сіті)
  • Нікола Влашич (Торіно)
  • Тоні Фрук (Рієка)
  • Нікола Моро (Болонья)
  • Лука Сучич (Реал Сосьєдад)
  • Мартін Батуріна (Комо)
  • Іван Перішич (ПСВ)

Нападники:

  • Андрей Крамарич (Гоффенхайм)
  • Анте Будімір (Осасуна)
  • Петар Муса (Даллас)
  • Марко Пашалич (Орландо Сіті)
  • Ігор Матанович (Фрайбург)


Златко Далич назвав заявку Хорватії на ЧС-2026 / фото HNS Team

Чому Модрич не стане рекордсменом ЧС?

Очікувано на турнір поїде Лука Модрич. Для 40-річного гравця Мілана це буде вже п'ятий чемпіонат світу в кар'єрі, адже гравець вперше зіграв на турнірі ще у 2006-му.

Модрич пропустив ЧС лише у 2010 році, куди Хорватія не змогла кваліфікуватися. Цікаво, що на шляху "картатих" у відборі тоді стала збірна України. Якби Лука тоді пройшов на чемпіонат світу, він би вже був одним з рекордсменів за кількістю Мундіалів.

До слова, у 2025 році Модрича в 14-ий раз визнали найкращим гравцем року в Хорватії, повідомляє ФК Мілан. Крім того. в заявці на ЧС-2026 знайшлось місце і для досвідченого Івана Перішича з ПСВ.

Чого чекати від Хорватії на чемпіонаті світу?

  • Балканська збірна лише в 90-х почала грати окремо від Югославії. За цей час хорвати кваліфікувались на шість Мундіалів із семи можливих.
  • Тричі "картаті" діставались медалей Мундіалю. У 2018 році Хорватія зупинилась за крок від Кубка світу, програвши у фіналі Франції. А у 1998 та 2022 роках збірна стала бронзовим призером турніру.
  • Згідно з жеребкуванням ЧС-2026, Хорватія потрапила у останню групу L. Суперниками підопічних Далича будуть Англія (17 червня), Панама (23 червня) та Гана (27 червня).