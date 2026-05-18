Всі списки мають бути подані до 2 червня. Кожна команда має внести в заявку по 26 футболістів. Однією з перших свій фінальний склад оголосила збірна Хорватії, повідомляє HNS Team.
Кого викликав Златко Далич?
Наставник "картатих" Златко Далич вирішив не обирати розширену заявку, а одразу назвав 26-х щасливчиків. Серед викликаних футболістів дещо несподівано не опинився Борна Соса з Крістал Пелес.
Крім тог, Далич проігнорував ветерана команди Домагоя Віду, який свого часу грав за київське Динамо. Втім кількох заслужених ветеранів наставник все ж таки запросив на Мундіаль.
Воротарі:
- Домінік Лівакович (Динамо Загреб)
- Домінік Котарскі (Копенгаген)
- Івор Пандур (Галл Сіті)
Захисники:
- Йосип Станішич (Баварія)
- Йосип Шутало (Аякс)
- Марін Понграчич (Фіорентина)
- Мартін Ерлич (Мідтьюлланд)
- Дуже Чалета-Цар (Реал Сосьєдад)
- Лука Вушкович (Гамбург)
- Йошко Гвардіол (Манчестер Сіті)
Півзахисники:
- Лука Модрич (Мілан)
- Петар Сучич (Інтер)
- Крістіан Якич (Аугсбург)
- Маріо Пашалич (Аталанта)
- Матео Ковачич (Манчестер Сіті)
- Нікола Влашич (Торіно)
- Тоні Фрук (Рієка)
- Нікола Моро (Болонья)
- Лука Сучич (Реал Сосьєдад)
- Мартін Батуріна (Комо)
- Іван Перішич (ПСВ)
Нападники:
- Андрей Крамарич (Гоффенхайм)
- Анте Будімір (Осасуна)
- Петар Муса (Даллас)
- Марко Пашалич (Орландо Сіті)
- Ігор Матанович (Фрайбург)
Златко Далич назвав заявку Хорватії на ЧС-2026 / фото HNS Team
Чому Модрич не стане рекордсменом ЧС?
Очікувано на турнір поїде Лука Модрич. Для 40-річного гравця Мілана це буде вже п'ятий чемпіонат світу в кар'єрі, адже гравець вперше зіграв на турнірі ще у 2006-му.
Модрич пропустив ЧС лише у 2010 році, куди Хорватія не змогла кваліфікуватися. Цікаво, що на шляху "картатих" у відборі тоді стала збірна України. Якби Лука тоді пройшов на чемпіонат світу, він би вже був одним з рекордсменів за кількістю Мундіалів.
До слова, у 2025 році Модрича в 14-ий раз визнали найкращим гравцем року в Хорватії, повідомляє ФК Мілан. Крім того. в заявці на ЧС-2026 знайшлось місце і для досвідченого Івана Перішича з ПСВ.
Чого чекати від Хорватії на чемпіонаті світу?
- Балканська збірна лише в 90-х почала грати окремо від Югославії. За цей час хорвати кваліфікувались на шість Мундіалів із семи можливих.
- Тричі "картаті" діставались медалей Мундіалю. У 2018 році Хорватія зупинилась за крок від Кубка світу, програвши у фіналі Франції. А у 1998 та 2022 роках збірна стала бронзовим призером турніру.
- Згідно з жеребкуванням ЧС-2026, Хорватія потрапила у останню групу L. Суперниками підопічних Далича будуть Англія (17 червня), Панама (23 червня) та Гана (27 червня).