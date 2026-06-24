В рамках групи L збірна Хорватії зійшлась із командою Панами. Підопічні Далича підійшли до ЧС-2026 у статусі діючих бронзових призерів Мундіалю, повідомляє 24 Канал.

До теми Перший провал Англії на ЧС-2026: Кейн і компанія не змогли забити сенсаційній збірній Гани

Як команди провели перший тур?

"Картаті" мають доволі сильний підбір кадрів, але у першому турі їм це не допомогло. Хорвати дали бій Англії лише у першому таймі, тоді як у другому нічого не змогли протиставити "трьом левам".

Проте рахунок 2:4 не був провальним, адже надалі на балканців чекали аутсайдери квартету. Першим з них була Панама, яка лише вдруге завітала на чемпіонат світу.

У першому турі підопічні Крістіансена виглядали дуже непогано в битві з Ганою, проте фортуна була не на їх боці. У компенсований час "чорні зірки" вирвали мінімальну перемогу.

Панама – Хорватія 0:1

Гол: Будімір, 54.

Зрештою у другому турі Хорватія була явним фаворитом. Але і тут панамцям вдалось здивувати фаворита. Перед перервою обидві команди створили вкрай мало моментів.

На двох збірні завдали лише три удари, жоден з них не був у площину. Проте панамці завдавали серйозних проблем хорватам завдяки своїм швидким флангам.

Доволі гострими були Мурільо та Фахардо, а в центрі поля впевнено виглядав Барсенас. У "картатих" же було чимало спроб дальніх ударів, проте це було негостро.

Як заміни допомогли Хорватії?

Далич наважився на заміни в перерві, запустивши нападників Будіміра та Крамарича. І перший зрештою зміг пробити кіпера "канальщиків" Москеру.

Правда, головна заслуга в голі була на рахунку гравців з правого флангу. Станішич класно обігрався із Пашаличем, увійшов у карний майданчик та розрізним пасом знайшов Будіміра.

Нападнику Осасуни залишалось лише замкнути асист у порожні ворота. Вже за кілька хвилин Хорватія могла ще раз покарати панамців, вибігши у гостру контратаку.

Модрич шикарним пасом вивів Пашалича сам на сам із Москерою, але нападник не зміг переграти кіпера опонента. Панамі життєво небхідно було рятуватися у цій грі, тому під кінець вони активізувались.

Ударам Гарві та Родрігеса не вистачило точності, а постріл від Мурільо парирував Лівакович. При цьому "канальники" залишали супернику простір для контратак, але Хорватія цим не скористалась та задовольнилась мінімальною перемогою.

Огляд матчу Панама – Хорватія: дивитися відео на Megogo

Яке становище в групі L?