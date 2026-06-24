В рамках групи L збірна Хорватії зійшлась із командою Панами. Підопічні Далича підійшли до ЧС-2026 у статусі діючих бронзових призерів Мундіалю, повідомляє 24 Канал.
До теми Перший провал Англії на ЧС-2026: Кейн і компанія не змогли забити сенсаційній збірній Гани
Як команди провели перший тур?
"Картаті" мають доволі сильний підбір кадрів, але у першому турі їм це не допомогло. Хорвати дали бій Англії лише у першому таймі, тоді як у другому нічого не змогли протиставити "трьом левам".
Проте рахунок 2:4 не був провальним, адже надалі на балканців чекали аутсайдери квартету. Першим з них була Панама, яка лише вдруге завітала на чемпіонат світу.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
У першому турі підопічні Крістіансена виглядали дуже непогано в битві з Ганою, проте фортуна була не на їх боці. У компенсований час "чорні зірки" вирвали мінімальну перемогу.
Панама – Хорватія 0:1
Гол: Будімір, 54.
Зрештою у другому турі Хорватія була явним фаворитом. Але і тут панамцям вдалось здивувати фаворита. Перед перервою обидві команди створили вкрай мало моментів.
На двох збірні завдали лише три удари, жоден з них не був у площину. Проте панамці завдавали серйозних проблем хорватам завдяки своїм швидким флангам.
Доволі гострими були Мурільо та Фахардо, а в центрі поля впевнено виглядав Барсенас. У "картатих" же було чимало спроб дальніх ударів, проте це було негостро.
Як заміни допомогли Хорватії?
Далич наважився на заміни в перерві, запустивши нападників Будіміра та Крамарича. І перший зрештою зміг пробити кіпера "канальщиків" Москеру.
Правда, головна заслуга в голі була на рахунку гравців з правого флангу. Станішич класно обігрався із Пашаличем, увійшов у карний майданчик та розрізним пасом знайшов Будіміра.
Нападнику Осасуни залишалось лише замкнути асист у порожні ворота. Вже за кілька хвилин Хорватія могла ще раз покарати панамців, вибігши у гостру контратаку.
Модрич шикарним пасом вивів Пашалича сам на сам із Москерою, але нападник не зміг переграти кіпера опонента. Панамі життєво небхідно було рятуватися у цій грі, тому під кінець вони активізувались.
Ударам Гарві та Родрігеса не вистачило точності, а постріл від Мурільо парирував Лівакович. При цьому "канальники" залишали супернику простір для контратак, але Хорватія цим не скористалась та задовольнилась мінімальною перемогою.
Огляд матчу Панама – Хорватія: дивитися відео на Megogo
Яке становище в групі L?
- Хорватія набирає три бали та залишається третьою в турнірній таблиці ЧС-2026. Англія та Гана мають по чотири бали, тоді як у Панами – 0 очок.
- Таким чином, "канальники" достроково залишаються без шансів на вихід у плей-оф. В останньому турі підопічні Крістіансена зіграють з Англією у Нью-Йорку.
- Хорватія ж битимуться у лобовій зустрічі в Філадельфії проти Гани, де команді Далича треба грати лише на перемогу. В разі нічиєї "картаті" можуть застрибнути у плей-оф з третього місця.
- Натомість поразка майже точно позбавить команду Далича путівки в наступну стадію. Згідно з розкладом ЧС-2026, обидва матчі останнього туру розпочнуться 28 червня о 00:00 за київським часом.