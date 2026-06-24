Команда Томаса Тухеля у Бостоні зустрічались із командою Гани. Англійці є одним з головних фаворитів звітного чемпіонату світу, повідомляє 24 Канал.

До теми Турнірна таблиця та результати матчів ЧС-2026

Як команди виграли перші матчі?

"Три леви" потужно пройшли кваліфікацію, вигравши усі матчі без пропущених м'ячів. А на старті ЧС-2026 Англія здобула перемогу в гарячій битві проти бронзового призера минулого ЧС Хорватії (4:2).

Героєм тої зустрічі можна назвати Гаррі Кейна, який оформив дубль. Завдяки цьому нападник довів кількість своїх голів на чемпіонатах світу до десяти. Безумовно, у матчі проти Гани гравець Баварії збирався збільшити цю цифру.

Проте африканці готові були кістьми лягати заради результату. У першому турі підопічні Кейруша не зовсім по грі вирвали перемогу над Панамою, забивши гол у компенсований час.

Бодай одне очко у двох завершальних матчах із великою ймовірністю дозволило би Гані вийти у плей-оф. Правда, цими суперниками є Англія та Хорватія.

Англія – Гана 0:0

Зрештою очікуваний малюнок гри почав втілюватися з перших хвилин. В першому таймі Гана не завдала жодного удару по воротах Пікфорда, граючи суто в захисті.

Проте для англійців така гра суперника була неприємною. Ганці не підпускали суперників близько до своїх воріт та не дозволили йому завдати жодного удару в площину в першому таймі.

Найбільш гострим гравцем "трьох левів" можна було назвати Деклана Райса. Футболіст Арсеналу двічі непогано пробив над поперечиною. Крім того, ганські захисники встигали блокувати небезпечні удари від Кейна та Беллінгема.

Як Гана виборола нічию?

У другому таймі Тухель оновив півзахист, випустивши Езе, Сака, Роджерса та Решфорда. Проте ці зміни нічим англійцям не допомогли. Сака бив неточно, Езе та Роджерс взагалі розчинились.

У Гани був шанс вирвати перемогу, коли ексгравець Кривбаса Прінс Аду вибіг сам на сам із воротарем. Проте нападник затягнув із ударом і Конса встиг його накрити.

Під завісу матчу Англія все ж змогла організувати кілька небезпечних моментів. Супершанс "три леви" втратили на 82-й хвилині, коли О'Райллі влучив у поперечину.

Після цього м'яч дістався Кейну, який метрів з п'яти пробив вище воріт. Також Асаре рятував Гану після пострілу Сака, а Опонг виніс м'яч з лінії воріт після удару Гуехі. Зрештою це дозволило африканцям відібрати очки у топ-суперника.

Що чекає на команди на ЧС-2026?