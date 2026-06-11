Вперше в історії Мундіаль пройде одразу в трьох країнах. Господарками турніру стануть США, Канада та Мексика, повідомляє 24 Канал.

До теми Розклад матчів чемпіонату світу з футболу-2026

Яким буде Мундіаль-2026?

Крім того, це буде перший чемпіонат світу за участі 48-ми команд. Як наслідок, на турнір потрапили чимало екзотичних країн, таких як Кюрасао, Кабо-Верде, Йорданія чи Гаїті.

Більшість матчів проходитиме в незручний для українців час, адже турнір відбувається в іншій півкулі Землі, де велика різниця часових поясів. Проте для європейців підлаштували так, щоб більше ігор були о 20:00 чи 22:00.

За підсумком групової стадії до 1/16 фіналу потраплять по дві топ-команди кожного квартету, а також 8 з 12-ти найкращих третіх місць. В разі рівної кількості очок пріоритет матиме команда з кращою різницею голів.

Фінальний поєдинок відбудеться 19 липня у Нью-Йорку на арені "МетЛайф Стедіум". Вашій увазі – турнірна таблиця та всі результати матчів ЧС-2026.

ГРУПА А

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Мексика 0 0 0 0-0 0 2 ПАР 0 0 0 0-0 0 3 Південна Корея 0 0 0 0-0 0 4 Чехія 0 0 0 0-0 0

11 червня, 22:00. Мексика – ПАР

Мексика – ПАР 12 червня, 05:00. Південна Корея – Чехія

Південна Корея – Чехія 18 червня, 19:00. Чехія – ПАР

Чехія – ПАР 19 червня, 04:00. Мексика – Південна Корея

Мексика – Південна Корея 25 червня, 04:00. ПАР – Південна Корея

ПАР – Південна Корея 25 червня, 04:00. Чехія – Мексика

ГРУПА В

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Канада 0 0 0 0-0 0 2 Боснія і Герцеговина 0 0 0 0-0 0 3 Катар 0 0 0 0-0 0 4 Швейцарія 0 0 0 0-0 0

12 червня, 22:00. Канада – Боснія і Герцеговина

Канада – Боснія і Герцеговина 13 червня, 22:00. Катар – Швейцарія

Катар – Швейцарія 18 червня, 22:00. Швейцарія – Боснія і Герцеговина

Швейцарія – Боснія і Герцеговина 19 червня, 01:00. Канада – Катар

Канада – Катар 24 червня, 22:00. Швейцарія – Канада

Швейцарія – Канада 24 червня, 22:00. Боснія і Герцеговина – Катар

ГРУПА С

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Бразилія 0 0 0 0-0 0 2 Марокко 0 0 0 0-0 0 3 Гаїті 0 0 0 0-0 0 4 Шотландія 0 0 0 0-0 0

14 червня, 01:00. Бразилія – Марокко

Бразилія – Марокко 14 червня, 04:00. Гаїті – Шотландія

Гаїті – Шотландія 20 червня, 01:00. Шотландія – Марокко

Шотландія – Марокко 20 червня, 03:30. Бразилія – Гаїті

Бразилія – Гаїті 25 червня, 01:00. Марокко – Гаїті

Марокко – Гаїті 25 червня, 01:00. Шотландія – Бразилія

ГРУПА D

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 США 0 0 0 0-0 0 2 Парагвай 0 0 0 0-0 0 3 Австралія 0 0 0 0-0 0 4 Туреччина 0 0 0 0-0 0

13 червня, 04:00. США – Парагвай

США – Парагвай 14 червня, 07:00. Австралія – Туреччина

Австралія – Туреччина 19 червня, 22:00. США – Австралія

США – Австралія 20 червня, 06:00. Туреччина – Парагвай

Туреччина – Парагвай 26 червня, 05:00. Туреччина – США

Туреччина – США 26 червня, 05:00. Парагвай – Австралія

ГРУПА Е

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Німеччина 0 0 0 0-0 0 2 Кюрасао 0 0 0 0-0 0 3 Кот-д'Івуар 0 0 0 0-0 0 4 Еквадор 0 0 0 0-0 0

14 червня, 20:00. Німеччина – Кюрасао

Німеччина – Кюрасао 15 червня, 02:00. Кот-д'Івуар – Еквадор

Кот-д'Івуар – Еквадор 20 червня, 23:00. Німеччина – Кот-д'Івуар

Німеччина – Кот-д'Івуар 21 червня, 03:00. Еквадор – Кюрасао

Еквадор – Кюрасао 25 червня, 23:00. Кюрасао – Кот-д'Івуар

Кюрасао – Кот-д'Івуар 25 червня, 23:00. Еквадор – Німеччина

ГРУПА F

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Нідерланди 0 0 0 0-0 0 2 Японія 0 0 0 0-0 0 3 Швеція 0 0 0 0-0 0 4 Туніс 0 0 0 0-0 0

14 червня, 23:00. Нідерланди – Японія

Нідерланди – Японія 15 червня, 05:00. Швеція – Туніс

Швеція – Туніс 20 червня, 20:00 Нідерланди – Швеція

Нідерланди – Швеція 21 червня, 07:00. Туніс – Японія

Туніс – Японія 26 червня, 02:00. Туніс – Нідерланди

Туніс – Нідерланди 26 червня, 02:00. Японія – Швеція

ГРУПА G

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Бельгія 0 0 0 0-0 0 2 Єгипет 0 0 0 0-0 0 3 Іран 0 0 0 0-0 0 4 Нова Зеландія 0 0 0 0-0 0

15 червня, 22:00. Бельгія – Єгипет

Бельгія – Єгипет 16 червня, 04:00. Іран – Нова Зеландія

Іран – Нова Зеландія 21 червня, 22:00. Бельгія – Іран

Бельгія – Іран 22 червня, 04:00. Нова Зеландія – Єгипет

Нова Зеландія – Єгипет 27 червня, 06:00. Нова Зеландія – Бельгія

Нова Зеландія – Бельгія 27 червня, 06:00. Єгипет – Іран

ГРУПА Н

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Іспанія 0 0 0 0-0 0 2 Кабо-Верде 0 0 0 0-0 0 3 Саудівська Аравія 0 0 0 0-0 0 4 Уругвай 0 0 0 0-0 0

15 червня, 19:00. Іспанія – Кабо-Верде

Іспанія – Кабо-Верде 16 червня, 01:00. Саудівська Аравія – Уругвай

Саудівська Аравія – Уругвай 21 червня, 19:00. Іспанія – Саудівська Аравія

Іспанія – Саудівська Аравія 22 червня, 01:00. Уругвай – Кабо-Верде

Уругвай – Кабо-Верде 27 червня, 03:00. Кабо-Верде – Саудівська Аравія

Кабо-Верде – Саудівська Аравія 27 червня, 03:00. Уругвай – Іспанія

ГРУПА І

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Франція 0 0 0 0-0 0 2 Сенегал 0 0 0 0-0 0 3 Ірак 0 0 0 0-0 0 4 Норвегія 0 0 0 0-0 0

16 червня, 22:00. Франція – Сенегал

Франція – Сенегал 17 червня, 01:00. Ірак – Норвегія

Ірак – Норвегія 23 червня, 00:00. Франція – Ірак

Франція – Ірак 23 червня, 03:00. Норвегія – Сенегал

Норвегія – Сенегал 26 червня, 22:00. Норвегія – Франція (Бостон)

Норвегія – Франція 26 червня, 22:00. Сенегал – Ірак

ГРУПА J

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Аргентина 0 0 0 0-0 0 2 Алжир 0 0 0 0-0 0 3 Австрія 0 0 0 0-0 0 4 Йорданія 0 0 0 0-0 0

17 червня, 04:00. Аргентина – Алжир

Аргентина – Алжир 17 червня, 07:00. Австрія – Йорданія

Австрія – Йорданія 22 червня, 20:00. Аргентина – Австрія

Аргентина – Австрія 23 червня, 06:00. Йорданія – Алжир

Йорданія – Алжир 28 червня, 05:00. Алжир – Австрія

Алжир – Австрія 28 червня, 05:00. Йорданія – Аргентина

ГРУПА К

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Португалія 0 0 0 0-0 0 2 ДР Конго 0 0 0 0-0 0 3 Узбекистан 0 0 0 0-0 0 4 Колумбія 0 0 0 0-0 0

17 червня, 20:00. Португалія – ДР Конго

Португалія – ДР Конго 18 червня, 05:00. Узбекистан – Колумбія

Узбекистан – Колумбія 23 червня, 20:00. Португалія – Узбекистан

Португалія – Узбекистан 24 червня, 05:00. Колумбія – ДР Конго

Колумбія – ДР Конго 28 червня, 02:30. Колумбія – Португалія

Колумбія – Португалія 28 червня, 02:30. ДР Конго – Узбекистан

ГРУПА L

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Англія 0 0 0 0-0 0 2 Хорватія 0 0 0 0-0 0 3 Гана 0 0 0 0-0 0 4 Панама 0 0 0 0-0 0