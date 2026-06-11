Вперше в історії Мундіаль пройде одразу в трьох країнах. Господарками турніру стануть США, Канада та Мексика, повідомляє 24 Канал.
До теми Розклад матчів чемпіонату світу з футболу-2026
Яким буде Мундіаль-2026?
Крім того, це буде перший чемпіонат світу за участі 48-ми команд. Як наслідок, на турнір потрапили чимало екзотичних країн, таких як Кюрасао, Кабо-Верде, Йорданія чи Гаїті.
Більшість матчів проходитиме в незручний для українців час, адже турнір відбувається в іншій півкулі Землі, де велика різниця часових поясів. Проте для європейців підлаштували так, щоб більше ігор були о 20:00 чи 22:00.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
За підсумком групової стадії до 1/16 фіналу потраплять по дві топ-команди кожного квартету, а також 8 з 12-ти найкращих третіх місць. В разі рівної кількості очок пріоритет матиме команда з кращою різницею голів.
Фінальний поєдинок відбудеться 19 липня у Нью-Йорку на арені "МетЛайф Стедіум". Вашій увазі – турнірна таблиця та всі результати матчів ЧС-2026.
ГРУПА А
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|
1
|
Мексика
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
2
|
ПАР
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
3
|
Південна Корея
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
4
|
Чехія
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
- 11 червня, 22:00. Мексика – ПАР
- 12 червня, 05:00. Південна Корея – Чехія
- 18 червня, 19:00. Чехія – ПАР
- 19 червня, 04:00. Мексика – Південна Корея
- 25 червня, 04:00. ПАР – Південна Корея
- 25 червня, 04:00. Чехія – Мексика
ГРУПА В
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|
1
|
Канада
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
2
|
Боснія і Герцеговина
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
3
|
Катар
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
4
|
Швейцарія
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
- 12 червня, 22:00. Канада – Боснія і Герцеговина
- 13 червня, 22:00. Катар – Швейцарія
- 18 червня, 22:00. Швейцарія – Боснія і Герцеговина
- 19 червня, 01:00. Канада – Катар
- 24 червня, 22:00. Швейцарія – Канада
- 24 червня, 22:00. Боснія і Герцеговина – Катар
ГРУПА С
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|
1
|
Бразилія
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
2
|
Марокко
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
3
|
Гаїті
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
4
|
Шотландія
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
- 14 червня, 01:00. Бразилія – Марокко
- 14 червня, 04:00. Гаїті – Шотландія
- 20 червня, 01:00. Шотландія – Марокко
- 20 червня, 03:30. Бразилія – Гаїті
- 25 червня, 01:00. Марокко – Гаїті
- 25 червня, 01:00. Шотландія – Бразилія
ГРУПА D
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|
1
|
США
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
2
|
Парагвай
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
3
|
Австралія
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
4
|
Туреччина
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
- 13 червня, 04:00. США – Парагвай
- 14 червня, 07:00. Австралія – Туреччина
- 19 червня, 22:00. США – Австралія
- 20 червня, 06:00. Туреччина – Парагвай
- 26 червня, 05:00. Туреччина – США
- 26 червня, 05:00. Парагвай – Австралія
ГРУПА Е
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|
1
|
Німеччина
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
2
|
Кюрасао
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
3
|
Кот-д'Івуар
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
4
|
Еквадор
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
- 14 червня, 20:00. Німеччина – Кюрасао
- 15 червня, 02:00. Кот-д'Івуар – Еквадор
- 20 червня, 23:00. Німеччина – Кот-д'Івуар
- 21 червня, 03:00. Еквадор – Кюрасао
- 25 червня, 23:00. Кюрасао – Кот-д'Івуар
- 25 червня, 23:00. Еквадор – Німеччина
ГРУПА F
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|
1
|
Нідерланди
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
2
|
Японія
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
3
|
Швеція
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
4
|
Туніс
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
- 14 червня, 23:00. Нідерланди – Японія
- 15 червня, 05:00. Швеція – Туніс
- 20 червня, 20:00 Нідерланди – Швеція
- 21 червня, 07:00. Туніс – Японія
- 26 червня, 02:00. Туніс – Нідерланди
- 26 червня, 02:00. Японія – Швеція
ГРУПА G
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|
1
|
Бельгія
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
2
|
Єгипет
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
3
|
Іран
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
4
|
Нова Зеландія
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
- 15 червня, 22:00. Бельгія – Єгипет
- 16 червня, 04:00. Іран – Нова Зеландія
- 21 червня, 22:00. Бельгія – Іран
- 22 червня, 04:00. Нова Зеландія – Єгипет
- 27 червня, 06:00. Нова Зеландія – Бельгія
- 27 червня, 06:00. Єгипет – Іран
ГРУПА Н
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|
1
|
Іспанія
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
2
|
Кабо-Верде
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
3
|
Саудівська Аравія
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
4
|
Уругвай
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
- 15 червня, 19:00. Іспанія – Кабо-Верде
- 16 червня, 01:00. Саудівська Аравія – Уругвай
- 21 червня, 19:00. Іспанія – Саудівська Аравія
- 22 червня, 01:00. Уругвай – Кабо-Верде
- 27 червня, 03:00. Кабо-Верде – Саудівська Аравія
- 27 червня, 03:00. Уругвай – Іспанія
ГРУПА І
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|
1
|
Франція
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
2
|
Сенегал
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
3
|
Ірак
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
4
|
Норвегія
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
- 16 червня, 22:00. Франція – Сенегал
- 17 червня, 01:00. Ірак – Норвегія
- 23 червня, 00:00. Франція – Ірак
- 23 червня, 03:00. Норвегія – Сенегал
- 26 червня, 22:00. Норвегія – Франція (Бостон)
- 26 червня, 22:00. Сенегал – Ірак
ГРУПА J
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|
1
|
Аргентина
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
2
|
Алжир
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
3
|
Австрія
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
4
|
Йорданія
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
- 17 червня, 04:00. Аргентина – Алжир
- 17 червня, 07:00. Австрія – Йорданія
- 22 червня, 20:00. Аргентина – Австрія
- 23 червня, 06:00. Йорданія – Алжир
- 28 червня, 05:00. Алжир – Австрія
- 28 червня, 05:00. Йорданія – Аргентина
ГРУПА К
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|
1
|
Португалія
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
2
|
ДР Конго
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
3
|
Узбекистан
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
4
|
Колумбія
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
- 17 червня, 20:00. Португалія – ДР Конго
- 18 червня, 05:00. Узбекистан – Колумбія
- 23 червня, 20:00. Португалія – Узбекистан
- 24 червня, 05:00. Колумбія – ДР Конго
- 28 червня, 02:30. Колумбія – Португалія
- 28 червня, 02:30. ДР Конго – Узбекистан
ГРУПА L
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|
1
|
Англія
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
2
|
Хорватія
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
3
|
Гана
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
4
|
Панама
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
- 17 червня, 23:00. Англія – Хорватія
- 18 червня, 02:00. Гана – Панама
- 23 червня, 23:00. Англія – Гана
- 24 червня, 02:00. Панама – Хорватія
- 28 червня, 00:00. Панама – Англія
- 28 червня, 00:00. Хорватія – Гана