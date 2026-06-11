Вперше в історії Мундіаль пройде одразу в трьох країнах. Господарками турніру стануть США, Канада та Мексика, повідомляє 24 Канал.

До теми Розклад матчів чемпіонату світу з футболу-2026

Яким буде Мундіаль-2026?

Крім того, це буде перший чемпіонат світу за участі 48-ми команд. Як наслідок, на турнір потрапили чимало екзотичних країн, таких як Кюрасао, Кабо-Верде, Йорданія чи Гаїті.

Більшість матчів проходитиме в незручний для українців час, адже турнір відбувається в іншій півкулі Землі, де велика різниця часових поясів. Проте для європейців підлаштували так, щоб більше ігор були о 20:00 чи 22:00.

За підсумком групової стадії до 1/16 фіналу потраплять по дві топ-команди кожного квартету, а також 8 з 12-ти найкращих третіх місць. В разі рівної кількості очок пріоритет матиме команда з кращою різницею голів.

Фінальний поєдинок відбудеться 19 липня у Нью-Йорку на арені "МетЛайф Стедіум". Вашій увазі – турнірна таблиця та всі результати матчів ЧС-2026.

ГРУПА А

МІСЦЕ

КОМАНДА

В

Н

П

ГОЛИ

ОЧКИ

1

Мексика

0

0

0

0-0

0

2

ПАР

0

0

0

0-0

0

3

Південна Корея

0

0

0

0-0

0

4

Чехія

0

0

0

0-0

0
  • 11 червня, 22:00. Мексика – ПАР
  • 12 червня, 05:00. Південна Корея – Чехія
  • 18 червня, 19:00. Чехія – ПАР
  • 19 червня, 04:00. Мексика – Південна Корея
  • 25 червня, 04:00. ПАР – Південна Корея
  • 25 червня, 04:00. Чехія – Мексика

ГРУПА В

МІСЦЕ

КОМАНДА

В

Н

П

ГОЛИ

ОЧКИ

1

Канада

0

0

0

0-0

0

2

Боснія і Герцеговина

0

0

0

0-0

0

3

Катар

0

0

0

0-0

0

4

Швейцарія

0

0

0

0-0

0
  • 12 червня, 22:00. Канада – Боснія і Герцеговина
  • 13 червня, 22:00. Катар – Швейцарія
  • 18 червня, 22:00. Швейцарія – Боснія і Герцеговина
  • 19 червня, 01:00. Канада – Катар
  • 24 червня, 22:00. Швейцарія – Канада
  • 24 червня, 22:00. Боснія і Герцеговина – Катар

ГРУПА С

МІСЦЕ

КОМАНДА

В

Н

П

ГОЛИ

ОЧКИ

1

Бразилія

0

0

0

0-0

0

2

Марокко

0

0

0

0-0

0

3

Гаїті

0

0

0

0-0

0

4

Шотландія

0

0

0

0-0

0
  • 14 червня, 01:00. Бразилія – Марокко
  • 14 червня, 04:00. Гаїті – Шотландія
  • 20 червня, 01:00. Шотландія – Марокко
  • 20 червня, 03:30. Бразилія – Гаїті
  • 25 червня, 01:00. Марокко – Гаїті
  • 25 червня, 01:00. Шотландія – Бразилія

ГРУПА D

МІСЦЕ

КОМАНДА

В

Н

П

ГОЛИ

ОЧКИ

1

США

0

0

0

0-0

0

2

Парагвай

0

0

0

0-0

0

3

Австралія

0

0

0

0-0

0

4

Туреччина

0

0

0

0-0

0
  • 13 червня, 04:00. США – Парагвай
  • 14 червня, 07:00. Австралія – Туреччина
  • 19 червня, 22:00. США – Австралія
  • 20 червня, 06:00. Туреччина – Парагвай
  • 26 червня, 05:00. Туреччина – США
  • 26 червня, 05:00. Парагвай – Австралія

ГРУПА Е

МІСЦЕ

КОМАНДА

В

Н

П

ГОЛИ

ОЧКИ

1

Німеччина

0

0

0

0-0

0

2

Кюрасао

0

0

0

0-0

0

3

Кот-д'Івуар

0

0

0

0-0

0

4

Еквадор

0

0

0

0-0

0
  • 14 червня, 20:00. Німеччина – Кюрасао
  • 15 червня, 02:00. Кот-д'Івуар – Еквадор
  • 20 червня, 23:00. Німеччина – Кот-д'Івуар
  • 21 червня, 03:00. Еквадор – Кюрасао
  • 25 червня, 23:00. Кюрасао – Кот-д'Івуар
  • 25 червня, 23:00. Еквадор – Німеччина

ГРУПА F

МІСЦЕ

КОМАНДА

В

Н

П

ГОЛИ

ОЧКИ

1

Нідерланди

0

0

0

0-0

0

2

Японія

0

0

0

0-0

0

3

Швеція

0

0

0

0-0

0

4

Туніс

0

0

0

0-0

0
  • 14 червня, 23:00. Нідерланди – Японія
  • 15 червня, 05:00. Швеція – Туніс
  • 20 червня, 20:00 Нідерланди – Швеція
  • 21 червня, 07:00. Туніс – Японія
  • 26 червня, 02:00. Туніс – Нідерланди
  • 26 червня, 02:00. Японія – Швеція

ГРУПА G

МІСЦЕ

КОМАНДА

В

Н

П

ГОЛИ

ОЧКИ

1

Бельгія

0

0

0

0-0

0

2

Єгипет

0

0

0

0-0

0

3

Іран

0

0

0

0-0

0

4

Нова Зеландія

0

0

0

0-0

0
  • 15 червня, 22:00. Бельгія – Єгипет
  • 16 червня, 04:00. Іран – Нова Зеландія
  • 21 червня, 22:00. Бельгія – Іран
  • 22 червня, 04:00. Нова Зеландія – Єгипет
  • 27 червня, 06:00. Нова Зеландія – Бельгія
  • 27 червня, 06:00. Єгипет – Іран

ГРУПА Н

МІСЦЕ

КОМАНДА

В

Н

П

ГОЛИ

ОЧКИ

1

Іспанія

0

0

0

0-0

0

2

Кабо-Верде

0

0

0

0-0

0

3

Саудівська Аравія

0

0

0

0-0

0

4

Уругвай

0

0

0

0-0

0
  • 15 червня, 19:00. Іспанія – Кабо-Верде
  • 16 червня, 01:00. Саудівська Аравія – Уругвай
  • 21 червня, 19:00. Іспанія – Саудівська Аравія
  • 22 червня, 01:00. Уругвай – Кабо-Верде
  • 27 червня, 03:00. Кабо-Верде – Саудівська Аравія
  • 27 червня, 03:00. Уругвай – Іспанія

ГРУПА І

МІСЦЕ

КОМАНДА

В

Н

П

ГОЛИ

ОЧКИ

1

Франція

0

0

0

0-0

0

2

Сенегал

0

0

0

0-0

0

3

Ірак

0

0

0

0-0

0

4

Норвегія

0

0

0

0-0

0
  • 16 червня, 22:00. Франція – Сенегал
  • 17 червня, 01:00. Ірак – Норвегія
  • 23 червня, 00:00. Франція – Ірак
  • 23 червня, 03:00. Норвегія – Сенегал
  • 26 червня, 22:00. Норвегія – Франція (Бостон)
  • 26 червня, 22:00. Сенегал – Ірак

ГРУПА J

МІСЦЕ

КОМАНДА

В

Н

П

ГОЛИ

ОЧКИ

1

Аргентина

0

0

0

0-0

0

2

Алжир

0

0

0

0-0

0

3

Австрія

0

0

0

0-0

0

4

Йорданія

0

0

0

0-0

0
  • 17 червня, 04:00. Аргентина – Алжир
  • 17 червня, 07:00. Австрія – Йорданія
  • 22 червня, 20:00. Аргентина – Австрія
  • 23 червня, 06:00. Йорданія – Алжир
  • 28 червня, 05:00. Алжир – Австрія
  • 28 червня, 05:00. Йорданія – Аргентина

ГРУПА К

МІСЦЕ

КОМАНДА

В

Н

П

ГОЛИ

ОЧКИ

1

Португалія

0

0

0

0-0

0

2

ДР Конго

0

0

0

0-0

0

3

Узбекистан

0

0

0

0-0

0

4

Колумбія

0

0

0

0-0

0
  • 17 червня, 20:00. Португалія – ДР Конго
  • 18 червня, 05:00. Узбекистан – Колумбія
  • 23 червня, 20:00. Португалія – Узбекистан
  • 24 червня, 05:00. Колумбія – ДР Конго
  • 28 червня, 02:30. Колумбія – Португалія
  • 28 червня, 02:30. ДР Конго – Узбекистан

ГРУПА L

МІСЦЕ

КОМАНДА

В

Н

П

ГОЛИ

ОЧКИ

1

Англія

0

0

0

0-0

0

2

Хорватія

0

0

0

0-0

0

3

Гана

0

0

0

0-0

0

4

Панама

0

0

0

0-0

0
  • 17 червня, 23:00. Англія – Хорватія
  • 18 червня, 02:00. Гана – Панама
  • 23 червня, 23:00. Англія – Гана
  • 24 червня, 02:00. Панама – Хорватія
  • 28 червня, 00:00. Панама – Англія
  • 28 червня, 00:00. Хорватія – Гана