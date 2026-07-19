В битві за Кубок світу між собою зійдуться збірні Іспанії та Аргентини. Гра відбудеться на арені "МетЛайф Стедіум", початок – о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.
Чи захистить титул Аргентина?
Настав час головного матчу останнього чотириріччя! У 2022 році в Катарі збірна Аргентини обіграла Францію у видовищному фіналі з шістьма голами та серією пенальті.
Тепер же підопічні Скалоні спробують захистити свій трофей. "Альбіселесте" дуже потужно виглядал в групі, де обіграли Алжир, Австрію та Йорданію. Але у плей-оф у аргентинців почались проблеми.
Південноамериканці лише в екстратаймах обігрували Кабо-Верде та Швейцарію. У свою чергу проти Єгипта та Англії доводилось робити камбек на останніх хвилинах.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Хай там як, але Мессі знову у фіналі та є головною зіркою ЧС-2026. Лео оформив вже 8 голів з 4-ма асистами та веде боротьбу за "Золоту бутсу" турніру із Кіліаном Мбаппе (10).
Як виступала Іспанія?
Правда, цього разу у фіналі Аргентині доведеться битися з чинними чемпіонами Європи іспанцями. Команда де ла Фуенте здивувала на старті турніру, коли розписала нульову нічию проти Кабо-Верде.
Але після цього "фурія роха" набирала із кожним матчем. Саудівська Аравія, Уругвай, Австрія, Португалія, Бельгія та Франція – всі ці команди так і не змогли зачепитися за успіх проти Іспанії.
Особливо яскравим став тріумф у піівфіналі над командою Дешама з рахунком 2:0. Тож тепер "фурія роха" готується вдруге в історії стати чемпіоном світу. Аргентина ж має у своєму музеї три трофеї.
Де дивитися матч?
Фінал чемпіонату світу-2026 онлайн буде показаний на території України. Офіційним транслятором Мундіалю є медіасервіс Megogo, який показував всі ігри турніру.
Пряма трансляція матчу Іспанія – Аргентина відбудеться на каналі "Megogo Футбол Перший". Він доступний на ОТТ-платформі за підписками "Спорт" та "MEGOPACK".
У свою чергу дивитися фінал чемпіонату світу можна буде безкоштовно. Трансляція пройде на каналі "Megogo Спорт", який можна знайти в кабельних мережах і етері Т2.
Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Проте транслятор розпочне о 20:45 передматчеву аналітичну студію, ведучою якої стане Олександра Кучеренко.
Експертами в студї виступлять Олександр Головко та Роман Бебех. Що ж стосується коментаторів фіналу ЧС-2026, то ними стануть Сергій Лук'яненко та Віталій Кравченко.
ІСПАНІЯ – АРГЕНТИНА